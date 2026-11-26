Warum ist die Amazon Aktie gefallen?

Eine Bernstein-Analyse warnte vor sinkender Cloud-Nutzung, dazu kam der allgemeine Ausverkauf bei Technologiewerten. Zeitweise lag das Minus bei 6,5 Prozent, zum Schluss bei 3,1 Prozent.

Wo streikt Verdi am Black Friday?

An elf Amazon-Standorten in Deutschland. Die Gewerkschaft will Tarifverträge erreichen.

Was bedeutet die SpaceX-Genehmigung für Amazon?

SpaceX darf bis zu eine Million Satelliten starten. Amazon konkurriert mit Kuiper im Satellitengeschäft und hatte gegen die Pläne protestiert.

Welche ISIN und WKN hat die Amazon Aktie?

ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN.