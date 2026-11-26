Am Mittwoch fiel die Amazon Aktie im Tagesverlauf bis auf 235,96 Dollar, ein Minus von fast 6,5 Prozent. Bis zum Handelsschluss halbierte sie den Verlust und schloss bei 244,43 Dollar, 3,1 Prozent tiefer als am Vortag. Nachbörslich ging es leicht nach oben. Damit liegt die Aktie knapp unter ihrer 200-Tage-Linie, einer Marke, die viele Anleger als Trendsignal beobachten. Am Donnerstag ruhte die Wall Street wegen Thanksgiving, am Freitag folgt der Black Friday.
Amazon Aktie vor dem Black Friday: Streik, Cloud-Warnung, Satelliten-Niederlage – drei Fronten auf einmal
Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres bestreikt Verdi elf deutsche Standorte. Bernstein warnt vor sinkender Cloud-Nutzung. Und der Rivale SpaceX bekommt grünes Licht für eine Million Satelliten. Die Amazon Aktie rutschte zeitweise um 6,5 Prozent ab. Die große Analyse: was hinter den drei Belastungen steckt, was die Erholung im Tagesverlauf verrät und warum die nächste Woche wichtiger ist als der Black Friday.
Die Stammdaten: Die Amazon Aktie trägt die ISIN US0231351067 und die WKN 906866. In Deutschland lautet das Handelssymbol AMZ, in den USA das US-Handelssymbol AMZN an der Nasdaq.
Front eins
Die Cloud: Bernstein schlägt Alarm
Den stärksten Druck löste eine Analyse von Bernstein aus. Laut TradingKey warnten die Analysten, die Nutzung von Cloud-Diensten sei vor den Feiertagen um 16 Prozent gesunken. Das könne den Umsatz der Cloud-Sparte AWS Anfang 2027 belasten. Für die Amazon Aktie ist das ein empfindlicher Punkt, denn AWS liefert den größten Teil des Gewinns. Zudem fiel die Warnung in eine Woche, in der Anleger ohnehin an der Rendite der hohen KI-Investitionen zweifeln.
Front zwei
Der Streik: Verdi wählt den wichtigsten Tag
Ausgerechnet zum Black Friday hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks an elf Amazon-Standorten in Deutschland aufgerufen. Sie will den Konzern zu verbindlichen Tarifverträgen nach dem Vorbild des Einzelhandels bewegen. Amazon betont, man liefere zuverlässig. Erfahrungsgemäß haben solche Streiks nur begrenzte Folgen für die Lieferungen, weil Amazon Aufträge auf andere Zentren verteilt. Für die Stimmung rund um die Amazon Aktie sind sie trotzdem kein gutes Signal im wichtigsten Quartal des Jahres.
Front drei
Der Orbit: SpaceX bekommt den Zuschlag
Die dritte Belastung kommt aus dem All. Die US-Behörde FCC hat dem Rivalen SpaceX (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Handelssymbol: SPX, US-Handelssymbol: SPCX) erlaubt, bis zu eine Million Satelliten als Rechenzentren in den Orbit zu bringen. Amazon hatte laut Berichten dagegen protestiert, vergeblich. Mit dem eigenen Satellitennetz Kuiper konkurriert Amazon direkt mit Starlink. Der Abstand zum Marktführer im Orbit dürfte damit noch größer werden.
Keine der drei Nachrichten bedroht Amazon im Kern. Zusammen zeigen sie aber, wie nervös der Markt bei jeder Schwäche der Cloud reagiert.
Die Gegenargumente
Warum Käufer bei 236 Dollar zugriffen
Die Erholung im Tagesverlauf zeigt, dass viele Anleger die Schwäche nutzen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 202 Milliarden Dollar, die operative Marge erreichte 13,9 Prozent. RBC bestätigte am 23. November die Einstufung Outperform mit einem Kursziel von 330 Dollar, das durchschnittliche Ziel der Analysten liegt laut Yahoo Finance bei rund 326 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zudem startet Amazon mit Amazon Autos in Großbritannien, zunächst mit Fahrzeugen von Hyundai (ISIN: KR7005380001, WKN: 885166, Handelssymbol: HYU, US-Handelssymbol: HYMTF).
Der wichtigere Termin liegt in der kommenden Woche. Auf der Hauskonferenz re:Invent stellt AWS traditionell neue Produkte vor, darunter eigene KI-Chips und Dienste. Kann Amazon dort zeigen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung hoch bleibt, dürfte die Warnung von Bernstein schnell in den Hintergrund rücken. Für die Amazon Aktie ist re:Invent damit wichtiger als jeder Umsatzrekord am Black Friday.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum ist die Amazon Aktie gefallen?
Eine Bernstein-Analyse warnte vor sinkender Cloud-Nutzung, dazu kam der allgemeine Ausverkauf bei Technologiewerten. Zeitweise lag das Minus bei 6,5 Prozent, zum Schluss bei 3,1 Prozent.
Wo streikt Verdi am Black Friday?
An elf Amazon-Standorten in Deutschland. Die Gewerkschaft will Tarifverträge erreichen.
Was bedeutet die SpaceX-Genehmigung für Amazon?
SpaceX darf bis zu eine Million Satelliten starten. Amazon konkurriert mit Kuiper im Satellitengeschäft und hatte gegen die Pläne protestiert.
Welche ISIN und WKN hat die Amazon Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN.
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