Die Wall Street zählt die Stunden bis Donnerstag. Dann soll Anthropic, der Entwickler der KI-Modellfamilie Claude, unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten – einer der größten Börsengänge der Geschichte. Kaum ein Konzern hat dabei so viel im Feuer wie die Amazon Aktie (Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067). Amazon ist mit 14,7 Prozent der größte Anteilseigner. Aus einer milliardenschweren Wette wird damit erstmals ein täglich handelbarer Börsenwert – mit Chancen und mit neuen Risiken für die Amazon-Bilanz.
Amazon-Aktie vor dem Anthropic-Börsengang: 14,7 Prozent an der KI-Rakete – der versteckte Milliardenschatz
Die Amazon Aktie hält 14,7 % an Anthropic, das am Donnerstag an die Nasdaq geht. Bei bis zu 78 Dollar je Aktie wäre der Anteil rund 150 Mrd. Dollar wert. Was das bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- ISIN
- US0231351067
- Schlusskurs
- 257,75 US-Dollar (−3,34 %)
- Anthropic-Preisfestsetzung
- 18.11.2026 (erwartet)
- Erster Handelstag Anthropic
- 19.11.2026 (erwartet)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom Montag
Der Börsengang des Jahres
Was ist über den Anthropic-Börsengang bekannt – und was bedeutet er für die Amazon Aktie?
Laut dem am Dienstag aktualisierten Börsenprospekt bietet Anthropic 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 US-Dollar an. Die Preisfestsetzung wird für Mittwoch erwartet, der erste Handelstag für Donnerstag.
Das Volumen ist gewaltig: Der Bruttoerlös des Angebots liegt je nach Preis bei 57,75 bis 64,35 Mrd. Dollar. Parallel zeichnen Großinvestoren in einer Privatplatzierung für 26 Mrd. Dollar Aktien zum Ausgabepreis, darunter Google und Nvidia mit jeweils 10 Mrd. Dollar sowie Microsoft mit 1 Mrd. Dollar. Am oberen Ende der Spanne ergibt sich laut TechCrunch eine voll verwässerte Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar. Konsortialführer sind Goldman Sachs und Morgan Stanley.
Die Nachfrage scheint groß zu sein: Nach einem Bloomberg-Bericht, auf den sich Dealroom beruft, war das Buch zuletzt rund sechsfach überzeichnet.
Rechnen mit Milliarden
Wie viel ist Amazons Anthropic-Anteil wert?
Laut Prospekt hält Amazon nach dem Börsengang gut 1,92 Mrd. Anthropic-Aktien, das entspricht 14,7 Prozent des Kapitals. Unmittelbar vor dem Angebot werden Wandelanleihen nur bis zu einer Beteiligungsgrenze von 12 Prozent in Aktien getauscht – Amazon hat auf eine Aufhebung dieser Grenze verzichtet. Würden alle Anleihen gewandelt, läge der Anteil bei 23,8 Prozent.
Rechnerisch ist der aktuelle Aktienanteil bei 70 Dollar je Aktie rund 134 Mrd. Dollar wert, am oberen Ende der Spanne knapp 150 Mrd. Dollar. Rechnet man die übrigen Wandelanleihen hinzu, kommt Reuters auf bis zu 271,8 Mrd. Dollar. Dem steht nach Berechnungen der Motley Fool ein bisheriger Bareinsatz von rund 18 Mrd. Dollar gegenüber.
Zum Vergleich: Alphabet hält nach dem Börsengang 13,7 Prozent an Anthropic. Amazons gesamter Börsenwert lag am Montag nach Angaben der Motley Fool bei rund 2,79 Billionen Dollar – der Anthropic-Anteil ist also ein spürbarer, aber kein dominierender Teil der Bewertung.
Bilanzeffekte
Warum der Anteil die Quartalszahlen der Amazon-Aktie schwanken lässt
Die Beteiligung hat Amazons Gewinne in diesem Jahr bereits kräftig aufgebläht. Im ersten Quartal verbuchte der Konzern laut seiner Ergebnismitteilung Vorsteuergewinne von 16,8 Mrd. Dollar aus Anthropic, im zweiten Quartal stiegen die sonstigen Erträge auf 53,4 Mrd. Dollar, „vor allem“ aus den Anthropic-Beteiligungen. Im dritten Quartal blieb dieser Effekt aus: Das Finanzergebnis drehte auf minus 1,2 Mrd. Dollar, der Nettogewinn sank auf 20,7 Mrd. Dollar.
Mit dem Börsengang ändert sich die Logik. Künftig gibt es einen täglichen Marktpreis – und damit eine laufende Bewertung. Steigt die Anthropic-Aktie, dürfte das Amazons Ergebnis stützen; fällt sie bis zum Jahresende, kann das laut einer Analyse von TIKR die Zahlen für das vierte Quartal belasten. Amazons eigene Aktien an Anthropic unterliegen nach Angaben von Stocktwits einer Haltefrist von sechs bis zwölf Monaten.
Das Kerngeschäft
Was bringt Anthropic dem Cloud-Geschäft AWS?
Mindestens so wichtig wie der Buchgewinn ist die operative Verflechtung. Im April vereinbarten beide Unternehmen, dass Anthropic über zehn Jahre mehr als 100 Mrd. Dollar bei Amazon Web Services ausgibt und bis zu 5 Gigawatt neue Kapazität nutzt. Laut Anthropic laufen bereits mehr als eine Million von Amazons eigenen Trainium2-Chips für das KI-Unternehmen; das Rechenzentrumsprojekt Project Rainier wurde eigens dafür gebaut.
AWS-Umsatz 2026 je Quartal
Mrd. USD
Quelle: Amazon, Quartalsberichte 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q1 2026
|37,6
|Q2 2026
|42,2
|Q3 2026
|46,0
Die Zahlen zeigen die Beschleunigung: Im dritten Quartal wuchs AWS um 39 Prozent auf 46,0 Mrd. Dollar und erzielte einen operativen Gewinn von 17,8 Mrd. Dollar. Der Konzernumsatz stieg um 12 Prozent auf 201,9 Mrd. Dollar. Der Preis dafür sind enorme Investitionen: Für 2026 plant Amazon Sachinvestitionen von rund 220 Mrd. Dollar, allein im dritten Quartal waren es 77,3 Mrd. Dollar.
Kurs und Stimmung
Warum fiel die Amazon-Aktie zuletzt – und wo steht sie jetzt?
Am Montag verlor die Amazon Aktie 3,34 Prozent auf 257,75 Dollar. Die Motley Fool nennt drei Gründe: die neue US-Exportregel für KI-Chips, den Fehlstart einer Vulcan-Rakete mit 40 Satelliten für Amazons Internetprojekt Leo sowie den allgemeinen Ausverkauf bei Technologiewerten. Vom Rekordhoch bei 287,20 Dollar am 3. August liegt die Aktie damit rund 10 Prozent entfernt.
Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich: Mizuho bestätigte Anfang November sein „Outperform“-Votum und hob das Kursziel auf 335 Dollar an. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat und stockanalysis.com bei etwa 322 bis 326 Dollar.
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie und Anthropic
Wann geht Anthropic an die Börse? Die Preisfestsetzung wird für Mittwoch, 18. November, erwartet, der erste Handelstag an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT für Donnerstag, 19. November 2026.
Wie groß ist Amazons Anteil an Anthropic? Laut Börsenprospekt hält Amazon nach dem Börsengang rund 1,92 Mrd. Aktien, das sind 14,7 Prozent des Kapitals.
Wie viel hat Amazon in Anthropic investiert? Nach Berechnungen der Motley Fool insgesamt rund 18 Mrd. US-Dollar in mehreren Finanzierungsrunden seit 2023.
Wie schnell wächst AWS? Im dritten Quartal 2026 stieg der AWS-Umsatz um 39 Prozent auf 46,0 Mrd. US-Dollar.
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