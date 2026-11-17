Die Beteiligung hat Amazons Gewinne in diesem Jahr bereits kräftig aufgebläht. Im ersten Quartal verbuchte der Konzern laut seiner Ergebnismitteilung Vorsteuergewinne von 16,8 Mrd. Dollar aus Anthropic, im zweiten Quartal stiegen die sonstigen Erträge auf 53,4 Mrd. Dollar, „vor allem“ aus den Anthropic-Beteiligungen. Im dritten Quartal blieb dieser Effekt aus: Das Finanzergebnis drehte auf minus 1,2 Mrd. Dollar, der Nettogewinn sank auf 20,7 Mrd. Dollar.

Mit dem Börsengang ändert sich die Logik. Künftig gibt es einen täglichen Marktpreis – und damit eine laufende Bewertung. Steigt die Anthropic-Aktie, dürfte das Amazons Ergebnis stützen; fällt sie bis zum Jahresende, kann das laut einer Analyse von TIKR die Zahlen für das vierte Quartal belasten. Amazons eigene Aktien an Anthropic unterliegen nach Angaben von Stocktwits einer Haltefrist von sechs bis zwölf Monaten.