Bei UBS gibt es einen neuen Namen hinter dem Votum zur Amazon-Aktie: Analyst Karl Keirstead hat die Bewertung des Online- und Cloud-Konzerns übernommen und startet mit „Buy“. Sein Kursziel liegt bei 340 Dollar. Gemessen am Schlusskurs vom Montag von 257,75 Dollar traut UBS der Amazon-Aktie damit ein Kurspotenzial von knapp 32 Prozent zu. Das berichten Investing.com und die Analystendatenbank TipRanks übereinstimmend.
Amazon-Aktie: UBS-Analyst Karl Keirstead übernimmt mit „Buy“ – Kursziel 340 Dollar
Neuer Analyst, gleiches Votum: Karl Keirstead von UBS führt die Amazon-Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 340 Dollar – rund 32 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 257,75 Dollar. Er sieht Amazon über AWS als „defensiven KI-Wert“, senkt aber seine Wachstums- und Margenschätzungen für AWS.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- ISIN
- US0231351067
- Analyst
- Karl Keirstead
- Bank
- UBS
- Rating
- Buy
- Kursziel
- 340 USD
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Laut TipRanks lag das bisherige UBS-Kursziel für die Amazon-Aktie bei 352 Dollar. Mit dem Analystenwechsel sinkt die Messlatte also leicht auf 340 Dollar – am Kaufvotum ändert sich nichts.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Analyst
|–
|Karl Keirstead
|Rating
|Buy
|Buy
|Kursziel
|352 USD
|340 USD
|Abstand zum Schlusskurs von 257,75 USD
|+36,6 %
|+31,9 %
Quelle: Investing.com, TipRanks
Warum Keirstead auf die Amazon-Aktie setzt
Im Zentrum der Argumentation steht Amazon Web Services. Die Cloud-Sparte ist für Keirstead der Schlüssel, um die Amazon-Aktie heute zu bewerten – Amazon sei ein ganz anderes Unternehmen als noch vor zwei, drei Jahren, die Debatte der Investoren drehe sich um KI und AWS.
AWS als „defensiver KI-Wert“
AWS ist laut UBS weder an bestimmte KI-Modelle noch an bestimmte Chips gebunden. Das mache Amazon zu einem defensiven KI-Investment und zu einem Wegbereiter für Unternehmen, die ihre KI-Ausgaben bis 2027 und darüber hinaus ausweiten.
AWS trägt den Konzern
Im dritten Quartal 2026 stand AWS nach UBS-Rechnung für 23 Prozent des Umsatzes, aber für 60 Prozent des Umsatzwachstums, 63 Prozent des operativen Ergebnisses (EBIT) und wahrscheinlich mehr als 70 Prozent der Investitionen.
Struktureller Wandel
Die Erzählung rund um KI und AWS dominiert nach Einschätzung von Keirstead inzwischen die Bewertung der Amazon-Aktie.
Einordnung: Kursrutsch im KI-Abverkauf
Die Einschätzung kommt in einer schwierigen Phase für die Amazon-Aktie. Am Montag schloss sie bei 257,75 Dollar und gehörte damit zu den Verlierern im Dow Jones, der an diesem Tag rund 739 Punkte einbüßte.
Mit seinem Kaufvotum steht Keirstead nicht allein. Mizuho hatte sein Kursziel für die Amazon-Aktie zuletzt auf 335 Dollar angehoben und bleibt bei „Outperform“, verweist allerdings ebenfalls auf Sorgen um das AWS-Wachstum und den negativen freien Cashflow. Das UBS-Ziel von 340 Dollar liegt damit knapp darüber.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS, Analyst Karl Keirstead. Die Originalstudie lag nicht vor; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von Investing.com vom 17.11.2026, 07:12 Uhr (US-Ostküstenzeit), die Einschätzung datiert laut Bericht vom 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 340 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.ibb.ubs.com/openaccess/compliance. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Amazon.com, Inc. (AMZN): Kaufen, Kursziel 340,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Karl Keirstead) vom 17.11.2026, 13:12 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 14:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 14:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Karl Keirstead).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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