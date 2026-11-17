Die Einschätzung kommt in einer schwierigen Phase für die Amazon-Aktie. Am Montag schloss sie bei 257,75 Dollar und gehörte damit zu den Verlierern im Dow Jones, der an diesem Tag rund 739 Punkte einbüßte.

Mit seinem Kaufvotum steht Keirstead nicht allein. Mizuho hatte sein Kursziel für die Amazon-Aktie zuletzt auf 335 Dollar angehoben und bleibt bei „Outperform“, verweist allerdings ebenfalls auf Sorgen um das AWS-Wachstum und den negativen freien Cashflow. Das UBS-Ziel von 340 Dollar liegt damit knapp darüber.