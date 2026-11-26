Die Amazon Aktie (ISIN: US0231351067, FSE: AMZ, NASDAQ: AMZN) geht mit Gegenwind aus Deutschland in den wichtigsten Einkaufstag des Jahres: Verdi hat ausgerechnet zum Black Friday zu Warnstreiks aufgerufen. Doch an der Börse entscheidet sich die Amazon Aktie Prognose an einer ganz anderen Front: Zahlt sich die gigantische KI-Investitionswelle von rund 220 Milliarden Dollar aus, oder frisst sie den Cashflow auf?
Amazon Aktie Prognose: Verdi-Streik zum Black Friday, AWS-Boom und 220-Milliarden-Wette - Chance oder Cashflow-Falle?
Verdi ruft zum Black Friday zu Warnstreiks an elf Amazon-Standorten auf, doch an der Börse zählt etwas anderes: AWS wächst so schnell wie seit Jahren nicht, die Investitionen fressen den Cashflow. Die große Amazon Aktie Prognose mit News, Quartalszahlen, Chartbild und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, AMZN
- ISIN
- US0231351067
- Kerngeschäft
- Onlinehandel, Cloud (AWS), Werbung, Prime
- Aktueller Konflikt
- Verdi-Warnstreiks in Deutschland zum Black Friday
- Nächste Termine
- Cyber Monday 30.11.2026, Zahlen zum vierten Quartal voraussichtlich Anfang Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 26.11.2026, Kurs laut finanzen.net, Daten von Nasdaq/NYSE mit bis zu 20 Minuten Verzögerung
Die Amazon-Aktie notiert laut finanzen.net bei 223,60 Euro, ein Plus von 0,18%. Die Börse nimmt den Arbeitskampf bislang gelassen. Das ist kein Zufall, denn die Kursfantasie der Amazon-Aktie hängt weniger an den Lagerhallen in Bad Hersfeld als an den Rechenzentren von AWS. Diese Analyse ordnet die Amazon Aktie Prognose kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild ein, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Die aktuellen News
Streik zum Black Friday: Störfeuer oder Randnotiz?
Nach Angaben von Verdi sollen elf Standorte betroffen sein: Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim. Die Gewerkschaft fordert die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels sowie einen eigenen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit. Sie kritisiert zudem, dass die Löhne oft nicht zum Leben reichten und rund 40.000 Beschäftigte per digitalem Tracker überwacht würden. Der Streik ist Teil eines weltweiten Aktionstags der Dachorganisation UNI Global.
Massiven Einschüchterungen zum Trotz streiken die Amazon-Beschäftigten
Amazon hält dagegen: Man liefere "verlässlicher denn je", digitale Tracker gebe es nicht, sondern ein Warenwirtschaftssystem. Der Einstiegslohn liege im Schnitt bei 16,66 Euro pro Stunde, rund 13.000 Saisonkräfte sind in Deutschland im Einsatz. Der Konflikt ist alt: Seit 2013 wird bei Amazon in Deutschland immer wieder gestreikt, einen Tarifvertrag lehnt der Konzern seit Jahren ab. Für die Amazon-Aktie war das bisher kein Kurstreiber nach unten: Im Vorjahr legte sie am Black Friday laut Benzinga zeitweise sogar rund 5,8% zu, als Tausende Beschäftigte in Deutschland die Arbeit niederlegten.
Die Quartalszahlen
AWS beschleunigt, der Cashflow schmilzt
Amazon hat am 29. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 12% auf 201,9 Milliarden Dollar und lag damit minimal unter den Erwartungen von rund 202,3 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie von 1,89 Dollar verfehlte die Schätzungen von rund 1,97 Dollar. Der Star des Quartals war AWS: Der Umsatz der Cloud-Sparte kletterte um 39,3% auf 46,0 Milliarden Dollar, das stärkste Wachstum seit fast fünf Jahren und die sechste Beschleunigung in Folge. Der Auftragsbestand von AWS beträgt laut Unternehmen 578 Milliarden Dollar, und Konzernchef Andy Jassy erwartet für 2027 und 2028 jeweils mehr als 40% Wachstum.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Hinweis
|Konzernumsatz
|201,9 Mrd. $
|+12%
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. $
|+39,3%
|Marge Nordamerika
|7,7%
|Vorjahr 4,5%
|Marge International
|3,7%
|Vorjahr 2,9%
|Ergebnis je Aktie
|1,89 $
|Erwartung rund 1,97 $
|Umsatzausblick Q4
|240 bis 247 Mrd. $
|unter den Markterwartungen
Segmentmargen laut Amazon-Mitteilung vom 29.10.2026, ungeprüft.
Quelle: Amazon, Q3-Mitteilung vom 29.10.2026; Berichte von Boerse Express, boerse-global.de
Genau hier liegt der Konflikt, der die Aktie belastet. Der Ausblick für das Weihnachtsquartal blieb hinter den Markterwartungen zurück, und die Investitionen steigen auf rund 220 Milliarden Dollar im Jahr 2026. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate liegt laut Berichten bei rund minus 42,4 Milliarden Dollar. Nachbörslich fiel die Aktie nach den Zahlen um fast 7%. Goldman-Analyst Eric Sheridan sah die AWS-Zahlen über den Markterwartungen, räumte aber ein, dass mancher Investor noch mehr erhofft habe und Amazon die Sorgen um Kapitalbedarf und Ertragsprofil adressieren müsse.
Das Chartbild
Zwischen Mai-Hoch und Post-Earnings-Delle
Charttechnisch bleibt die Amazon-Aktie in einer Konsolidierung. Das Jahreshoch markierte das Papier im Mai bei 278,56 Dollar, anschließend ging es seitwärts bis abwärts, nach den Zahlen im Oktober folgte der Rücksetzer. Wer die Amazon Aktie Prognose rein technisch liest, sieht eine Aktie, die ihr Hoch nicht abgeschrieben hat, aber Bestätigung durch den Cashflow braucht. Für das kurzfristige Bild ist der Konsum in der Cyber-Woche der nächste Test.
Das große Bild
Cloud-Rakete mit Kapitalhunger
Mittel- bis langfristig geht es um eine einfache Frage: Ist AWS mit seinem Rekord-Auftragsbestand die Rendite auf die Rechenzentren wert? Für ja spricht, dass die Kapazität laut Analystencall nahezu sofort ausgelastet wird. Die Mehrheit der beobachtenden Analysten stuft die Aktie laut Börse Express auf Kaufen ein, eine Gegenthese ist kaum vertreten. Das macht die Amazon-Aktie aber auch anfällig, sollte diese einseitige Erwartung einmal enttäuscht werden.
Prognose
Amazon Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist bei dieser Gemengelage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Cyber-Woche als Stimmungstest
Kurzfristig dominieren Konsumdaten und das Weihnachtsgeschäft. Solide Umsätze in der Cyber-Woche und ein folgenloser Streik könnten die Amazon-Aktie stabilisieren. Eskaliert der Arbeitskampf oder fallen die Verkaufszahlen schwächer aus, droht ein Test der jüngsten Tiefs.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Cashflow gegen Wachstum
Hält AWS die Beschleunigung und wandeln sich die Aufträge in Umsatz, kann die Amazon Aktie Prognose positiver ausfallen. Kippt die Nachfrage oder steigen die Investitionen weiter ohne Gegenwert, drohen Gewinnrevisionen und eine längere Seitwärtsphase.
Langfristig (ab 2028): Rendite der KI-Wette
Langfristig zählt, ob die Rechenzentren und eigenen Chips die Kapitalrendite des Konzerns tragen. Gelingt das, kann Amazon seine Stellung als Marktführer bei Cloud und Handel ausbauen. Misslingt es, bleibt die Aktie ein hoch bewertetes Investitionsthema.
Termine
Was Anleger der Amazon-Aktie jetzt beobachten
27.11.2026: Black Friday mit Warnstreiks an elf deutschen Standorten.
30.11.2026: Cyber Monday, Verlauf des Streiks und der Umsätze.
Dezember 2026: Entwicklung von Tarifkonflikt, Weihnachtsgeschäft und AWS-Nachrichten.
Anfang Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum streikt Verdi bei Amazon? Die Gewerkschaft fordert die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels und einen eigenen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit.
Welche Standorte sind betroffen? Laut Verdi elf: Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim.
Belastet der Streik die Amazon-Aktie? In den ausgewerteten Berichten ist kein Kurseffekt belegt. Im Vorjahr stieg die Aktie am Black Friday trotz Streik.
Wie wächst AWS? Im dritten Quartal um 39,3% auf 46,0 Milliarden Dollar, bei einem Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar.
Wie lautet die Amazon Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet das Weihnachtsgeschäft, mittelfristig der Cashflow, langfristig die Rendite der KI-Investitionen. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.