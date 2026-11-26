Amazon hält dagegen: Man liefere "verlässlicher denn je", digitale Tracker gebe es nicht, sondern ein Warenwirtschaftssystem. Der Einstiegslohn liege im Schnitt bei 16,66 Euro pro Stunde, rund 13.000 Saisonkräfte sind in Deutschland im Einsatz. Der Konflikt ist alt: Seit 2013 wird bei Amazon in Deutschland immer wieder gestreikt, einen Tarifvertrag lehnt der Konzern seit Jahren ab. Für die Amazon-Aktie war das bisher kein Kurstreiber nach unten: Im Vorjahr legte sie am Black Friday laut Benzinga zeitweise sogar rund 5,8% zu, als Tausende Beschäftigte in Deutschland die Arbeit niederlegten.