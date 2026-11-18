Wie viel ist Amazons Anteil an Anthropic wert?

Laut Yahoo Finance wäre der Anteil von 14,7 Prozent in der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar 135 bis 150 Milliarden Dollar wert. Investiert hat Amazon 18 Milliarden Dollar.

Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel von 62 Analysten liegt laut MarketScreener bei 326,29 Dollar, rund 27 Prozent über dem Schlusskurs vom 17. November.

Welche Prognose gibt Amazon selbst ab?

Für das vierte Quartal erwartet Amazon 240 bis 247 Milliarden Dollar Umsatz und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar.

Was spricht gegen die Amazon Aktie?

Vor allem die enormen Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar in diesem Jahr und der negative Free Cashflow.