Heute Abend wird an der Wall Street ein Preis festgelegt, der auch die Amazon Aktie (ISIN US0231351067, Ticker AMZN) betrifft: Der KI-Entwickler Anthropic bepreist seinen Börsengang, an dem Amazon nach den Angaben im Wertpapierprospekt 14,7 Prozent halten wird. Laut Yahoo Finance wäre dieser Anteil in der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar 135 bis 150 Milliarden Dollar wert. Die Aktie selbst schloss am Dienstag nahezu unverändert bei 257,89 Dollar, nachbörslich ging es auf 260,20 Dollar nach oben. Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 326,29 Dollar – rund 27 Prozent über dem Schlusskurs. Was steckt hinter dieser Amazon Aktienprognose?
Amazon Aktie Prognose: Heute wird Anthropic bepreist, Analysten sehen im Schnitt 326 Dollar – was ist der Konzern mit KI-Beteiligung wirklich wert?
Am Abend legt Anthropic den Ausgabepreis fest – und Amazon hält nach dem Börsengang 14,7 Prozent am KI-Entwickler. Dazu kommen AWS-Wachstum von 39 Prozent und ein Rekordausblick fürs Weihnachtsquartal, aber auch Rekordinvestitionen und ein negativer Free Cashflow. Die große Amazon Aktienprognose: Guidance, Konsens, Kursziele und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- Ticker
- AMZN (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones
- Börsenwert
- rund 2,79 Bio. $
- 52-Wochen-Spanne
- 196,00 $ bis 287,20 $
- Anteil an Anthropic
- 14,7 % nach IPO (23,8 % bei voller Wandlung)
Stand: 17.11.2026, Nasdaq-Schluss 16:00 Uhr New York (22:00 Uhr MEZ)
Anthropic als stille Reserve
18 Mrd. Dollar investiert, zum 30. September mit rund 239 Mrd. Dollar bilanziert – der Börsengang macht den Wert sichtbar.
AWS beschleunigt
Der Cloud-Umsatz wuchs im dritten Quartal um 39 Prozent auf 46 Mrd. Dollar, so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht.
Starker Ausblick
Für das Weihnachtsquartal stellt Amazon 240 bis 247 Mrd. Dollar Umsatz in Aussicht.
Investitionen belasten den Cashflow
Rund 220 Mrd. Dollar Investitionen 2026, der Free Cashflow der letzten zwölf Monate ist negativ.
Der Auslöser
Warum steht die Amazon Aktie heute im Fokus?
Der Börsengang von Anthropic ist die größte Neuemission des Jahres. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie, der Handel an der Nasdaq soll am Donnerstag unter dem Kürzel ANT beginnen. Amazon hat insgesamt 18 Milliarden Dollar in Anthropic investiert und die Beteiligung zum 30. September bereits mit rund 238,7 Milliarden Dollar in der Bilanz geführt. Nach dem geänderten Börsenprospekt hält Amazon nach dem Börsengang 14,7 Prozent des Kapitals in stimmrechtslosen Aktien; würden alle Wandelanleihen umgetauscht, wären es 23,8 Prozent. Gemeinsam mit Google, das auf 13,7 Prozent kommt, kontrollieren die beiden Tech-Konzerne damit fast 30 Prozent des KI-Entwicklers.
Die Analysten von Trefis rechnen bei einem Ausgabepreis von 74 Dollar und voller Wandlung sogar mit einem Wert von rund 258 Milliarden Dollar vor Steuern – das entspräche etwa 9 Prozent des Amazon-Börsenwerts oder knapp 24 Dollar je Amazon-Aktie. Noch wichtiger als die Beteiligung selbst ist das operative Geschäft dahinter: Anthropic hat sich verpflichtet, über zehn Jahre mindestens 110 Milliarden Dollar für Rechenleistung bei AWS auszugeben. Auf dem Rechenzentrumscampus Project Rainier in Indiana wird Claude trainiert und betrieben.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Amazon sein Geld?
Amazon ist der größte Onlinehändler der westlichen Welt und betreibt mit Amazon Web Services (AWS) zugleich den weltweit führenden Cloud-Anbieter. Hinzu kommen ein schnell wachsendes Werbegeschäft, das Abomodell Prime mit Video und Musik sowie das Satelliten-Internetprojekt Leo. Der Gewinn stammt überwiegend aus AWS: Im dritten Quartal erzielte die Cloud-Sparte 17,8 Milliarden Dollar operatives Ergebnis und damit fast zwei Drittel des Konzernergebnisses.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Amazon für das Weihnachtsquartal ab?
Im dritten Quartal 2026 steigerte Amazon den Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. AWS wuchs um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar, die operative Marge der Cloud-Sparte stieg laut Zacks auf 38,7 Prozent. Das operative Konzernergebnis erreichte mit 28,1 Milliarden Dollar einen Rekord. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,89 Dollar allerdings unter dem Vorjahr und unter dem Zacks-Konsens von 2,01 Dollar – im Vorjahresquartal hatte ein Buchgewinn aus Anthropic von 9,5 Milliarden Dollar das Ergebnis aufgebläht. Der Auftragsbestand von AWS kletterte auf 578 Milliarden Dollar.
Die Unternehmensprognose für das vierte Quartal sieht einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar vor, ein Plus von 12 bis 16 Prozent. Das operative Ergebnis soll 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar erreichen, nach 25,0 Milliarden im Vorjahresquartal. Die Kehrseite: Für 2026 plant Amazon Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar, für 2027 „deutlich mehr“. Allein im dritten Quartal flossen 77,3 Milliarden Dollar in Sachanlagen, der Free Cashflow der vergangenen zwölf Monate lag bei minus 42,4 Milliarden Dollar. Das Management hält AWS-Wachstumsraten von über 40 Prozent in den Jahren 2027 und 2028 für möglich.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|829 Mrd. $
|960 Mrd. $
|Nettogewinn
|139 Mrd. $
|117 Mrd. $
|KGV
|20,1
|24,1
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Der Nettogewinn 2026 ist durch Anthropic-Aufwertungen erhöht, daher der Rückgang 2027. Konsens-EPS nicht verfügbar.
Quelle: MarketScreener (Stand 16.11.2026)
Die Analysten
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten?
Die Wall Street ist bei der Amazon Aktie nahezu geschlossen optimistisch. Laut MarketScreener lautet die Durchschnittsempfehlung von 62 Analysten auf Kaufen, das mittlere Kursziel liegt bei 326,29 Dollar. Nach den Quartalszahlen Ende Oktober passten zahlreiche Häuser ihre Ziele an – in beide Richtungen. Während MoffettNathanson und Mizuho erhöhten, senkten etwa Citizens JMP und Cantor Fitzgerald ihre Ziele mit Blick auf die steigenden Investitionen. Anfang November stufte Phillip Securities die Aktie auf „Buy“ hoch.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|TD Cowen
|Buy
|340 $ (zuvor 350 $)
|30.10.2026
|Stocktwits
|MoffettNathanson
|k. A.
|357 $ (zuvor 315 $)
|30.10.2026
|Stocktwits
|UBS
|Buy
|352 $ (zuvor 348 $)
|30.10.2026
|Stocktwits
|Mizuho
|Outperform
|335 $ (zuvor 330 $)
|30.10.2026
|Stocktwits
|Morgan Stanley
|Overweight
|335 $ (zuvor 350 $)
|30.10.2026
|dailypolitical.com
|Phillip Securities (H. Wang)
|Buy (Hochstufung)
|330 $ (zuvor 320 $)
|02.11.2026
|Motley Fool
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|280 $ (zuvor 310 $)
|30.10.2026
|dailypolitical.com
|DA Davidson
|Neutral
|250 $
|30.10.2026
|dailypolitical.com
Einstufungen und Kursziele Dritter. UBS-Ziel am 26.10. laut dailypolitical abweichend (318 → 348 $).
Quelle: Stocktwits, dailypolitical.com (MarketBeat-Zusammenstellung), Motley Fool
TD Cowen bezeichnete den Kursrückgang nach den Zahlen als überzogen und blieb trotz leicht gesenkten Ziels bei der Kaufempfehlung. Das höchste der zuletzt bestätigten Ziele stammt von Truist mit 390 Dollar, Goldman Sachs sieht 370 Dollar. Am unteren Ende stehen Raymond James und DA Davidson mit jeweils 250 Dollar.
Bewertung
Ist die Amazon Aktie im Vergleich zu Microsoft und Alphabet teuer?
Mit einem KGV von gut 24 auf Basis der Gewinnschätzung 2027 bewegt sich die Amazon Aktie im Rahmen der großen Cloud-Konkurrenten. Microsoft wird laut tikr.com mit etwa dem 26-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, Alphabet laut Motley Fool mit rund dem 23-Fachen. Hinzu kommt bei Amazon der Sonderfaktor Anthropic: Ein erheblicher Teil des Wertes steckt in einer Beteiligung, deren Kurs ab Donnerstag täglich an der Börse festgestellt wird – laut Yahoo Finance bedeutet jeder Dollar Kursbewegung bei Anthropic rund 1,9 Milliarden Dollar Wertänderung für Amazon.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Amazon (2027e)
|24,1
|Microsoft (12 Monate)
|rund 26
|Alphabet (2026e, bereinigt)
|rund 23
Unterschiedliche Stichtage und Bezugsjahre; nur zur groben Einordnung.
Quelle: MarketScreener (16.11.2026); tikr.com (07.11.2026); Motley Fool (25.10.2026)
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Amazon Aktie?
Charttechnisch steht die Amazon Aktie an einer heiklen Stelle. Am Montag rutschte sie um 3,3 Prozent unter die Unterstützungen bei rund 259 und 263 Dollar, die Analysten von blockchain.news Mitte November ausgemacht hatten. Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 254 Dollar und hielt bislang. Für die 200-Tage-Linie nennen die Quellen Werte zwischen 244 und 255 Dollar. Nach oben gelten 272,80 und 279 Dollar als Widerstände, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 287,20 Dollar. Ein positiver Börsenstart von Anthropic könnte den Impuls für einen erneuten Anlauf auf diese Marken liefern.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Amazon Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Marktberichten
|Bull (Truist)
|390 $
|rund +51 %
|AWS-Beschleunigung, Anthropic-Wert, Werbegeschäft
|Base (Durchschnitt MarketScreener)
|326,29 $
|rund +27 %
|Starker Ausblick, Auftragsbestand von 578 Mrd. $
|Bear (DA Davidson)
|250 $
|rund −3 %
|Rekordinvestitionen, negativer Free Cashflow
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 257,89 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026).
Quelle: dailypolitical.com (Truist, DA Davidson); MarketScreener (Durchschnitt)
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
18. November, abends: Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang
19. November: Erster Handelstag von Anthropic an der Nasdaq (Kürzel ANT)
27. November bis 1. Dezember: Black Friday und Cyber Monday als Test für das Handelsgeschäft
Anfang Dezember: AWS-Kundenkonferenz re:Invent in Las Vegas
Häufige Fragen zur Amazon Aktie Prognose
Wie viel ist Amazons Anteil an Anthropic wert?
Laut Yahoo Finance wäre der Anteil von 14,7 Prozent in der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar 135 bis 150 Milliarden Dollar wert. Investiert hat Amazon 18 Milliarden Dollar.
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel von 62 Analysten liegt laut MarketScreener bei 326,29 Dollar, rund 27 Prozent über dem Schlusskurs vom 17. November.
Welche Prognose gibt Amazon selbst ab?
Für das vierte Quartal erwartet Amazon 240 bis 247 Milliarden Dollar Umsatz und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar.
Was spricht gegen die Amazon Aktie?
Vor allem die enormen Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar in diesem Jahr und der negative Free Cashflow.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 340 Dollar von TD Cowen (30.10.2026, laut Stocktwits) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von TD Cowen: TD Securities – Legal.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Amazon.com, Inc. (AMZN): Kaufen, Kursziel 340,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen vom 30.10.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 07:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 07:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: TD Cowen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.