Amazon Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner vor Black Friday und Anthropic-IPO – bricht die Aktie jetzt über 271 Dollar aus?

Montag und Dienstag – zwei starke Tage. Mit der breiten Markterholung stieg die Aktie am Montag um 2,94 Prozent auf 266,93 Dollar. Am Dienstag stemmte sie sich als einer der wenigen Technologiewerte gegen den Inflationsschock und legte um 1,48 Prozent auf 270,87 Dollar zu. Rückenwind gab JPMorgan-Analyst Doug Anmuth, der Amazon auf die Liste seiner bevorzugten Werte setzte – mit Verweis auf das AWS-Wachstum von 39 Prozent und den Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar. Dazu kamen Produktnachrichten: Die Tochter Ring stellte eine fliegende Sicherheitskamera für Innenräume und einen Patrouillenroboter vor. Und Amazon kündigte seine Black-Friday-Aktion vom 19. bis 30. November an.

Mittwoch – Opfer der Rotation. Nach starken Zahlen von CoreWeave kauften Anleger Chiphersteller und verkauften die großen Cloudanbieter, die die Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur stemmen müssen. Amazon verlor 1,74 Prozent auf 266,17 Dollar.

Donnerstag und Freitag – Stabilisierung. Die Aktie legte am Donnerstag leicht auf 267,44 Dollar zu und schloss am Freitag mit einem kleinen Minus von 0,29 Prozent bei 266,66 Dollar.