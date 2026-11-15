Zwei Wochen nach dem Kurseinbruch auf seine Quartalszahlen hat sich Amazon zurückgekämpft. Die Amazon-Aktie gewann in der abgelaufenen Woche 2,84 Prozent und komplettiert die Top 10 der Dow Jones Gewinner. Rückenwind kam von JPMorgan, die Amazon zu ihrem bevorzugten Wert erklärte, und vom Start der Black-Friday-Aktion. Am Dienstag stieg die Aktie bis auf 270,87 Dollar, zum Wochenschluss notiert sie bei 266,66 Dollar. Vor Amazon liegen zwei große Ereignisse: der Börsengang von Anthropic, an dem Amazon beteiligt ist, und das Weihnachtsgeschäft. Unsere Amazon-Aktie Prognose zeigt, was das für die Aktie bedeutet.
Amazon Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner vor Black Friday und Anthropic-IPO – bricht die Aktie jetzt über 271 Dollar aus?
Die Amazon-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: plus 2,84 Prozent, eine Top-Empfehlung von JPMorgan und der Start der Black-Friday-Aktion. Doch an der Marke von 271 Dollar drehte die Aktie ab. Unsere Amazon-Aktie Prognose zeigt, was die Amazon Chartanalyse jetzt signalisiert, welche Rolle der Anthropic-Börsengang und das Weihnachtsgeschäft spielen – und wie der Rekord-Auftragsbestand von AWS gegen den negativen Cashflow abzuwägen ist.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com Inc.
- Ticker / ISIN
- AMZN / US0231351067
- Kurs
- 266,66 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 266,17 bis 270,87 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 3,12 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 12,24 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 51,29 Prozent
- KGV (Schätzung)
- rund 21
Stand: 13.11.2026, Nasdaq-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV auf Basis von Schätzungen laut Kursdaten der Redaktion
Die Woche
JPMorgan-Ritterschlag, Black Friday, KI-Rotation: die Woche der Amazon-Aktie
Die Amazon-Aktie startete furios in die Woche – und bekam dann zu spüren, dass Anleger zwischen KI-Lieferanten und KI-Investoren unterscheiden.
Montag und Dienstag – zwei starke Tage. Mit der breiten Markterholung stieg die Aktie am Montag um 2,94 Prozent auf 266,93 Dollar. Am Dienstag stemmte sie sich als einer der wenigen Technologiewerte gegen den Inflationsschock und legte um 1,48 Prozent auf 270,87 Dollar zu. Rückenwind gab JPMorgan-Analyst Doug Anmuth, der Amazon auf die Liste seiner bevorzugten Werte setzte – mit Verweis auf das AWS-Wachstum von 39 Prozent und den Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar. Dazu kamen Produktnachrichten: Die Tochter Ring stellte eine fliegende Sicherheitskamera für Innenräume und einen Patrouillenroboter vor. Und Amazon kündigte seine Black-Friday-Aktion vom 19. bis 30. November an.
Mittwoch – Opfer der Rotation. Nach starken Zahlen von CoreWeave kauften Anleger Chiphersteller und verkauften die großen Cloudanbieter, die die Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur stemmen müssen. Amazon verlor 1,74 Prozent auf 266,17 Dollar.
Donnerstag und Freitag – Stabilisierung. Die Aktie legte am Donnerstag leicht auf 267,44 Dollar zu und schloss am Freitag mit einem kleinen Minus von 0,29 Prozent bei 266,66 Dollar.
Es hat noch nie ein Geschäft mit einer Billion Dollar Umsatz gegeben – und wir könnten in den nächsten fünf bis zehn Jahren zwei davon haben.
Kurzfristige Prognose
Amazon Chartanalyse: die 271-Dollar-Hürde vor dem Weihnachtsgeschäft
Die Amazon Chartanalyse zeigt eine Aktie, die den Einbruch nach den Quartalszahlen aufgeholt hat und nun an der ersten Hürde steht.
Nach den Quartalszahlen war die Aktie Ende Oktober vorbörslich bis auf rund 226 Dollar abgerutscht und hatte bei 240,35 Dollar geschlossen. Seitdem hat sie rund 11 Prozent zugelegt. In dieser Woche markierte sie mit 270,87 Dollar den höchsten Schlusskurs, scheiterte dann aber an einer Fortsetzung. Diese Zone um 271 Dollar ist nun der wichtigste kurzfristige Widerstand. Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung bei 266 Dollar, wo die Aktie an drei Tagen schloss. Darunter folgt das Vorwochenniveau um 259 Dollar, die stärkere Absicherung liegt am Schlusskurs nach den Zahlen um 240 Dollar. Kurzfristig liefern die Nvidia-Zahlen am 17. November, die Walmart-Zahlen am 19. November und der Anthropic-Börsengang wichtige Impulse.
Szenario 1: Ausbruch über 271 Dollar
Startet das Weihnachtsgeschäft stark und macht der Anthropic-Börsengang den Wert der Amazon-Beteiligung sichtbar, könnte die Aktie die Hürde der Woche überwinden. Aus Sicht der Charttechnik rückt dann die Zone um 290 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 259 und 271 Dollar
Bleibt die Rotation weg von den großen Cloudinvestoren bestehen, könnte die Amazon-Aktie in der Spanne der vergangenen Wochen pendeln.
Szenario 3: Rückfall unter 259 Dollar
Enttäuschen die Nvidia-Zahlen oder wachsen die Sorgen um die Investitionen für 2027, könnte die Aktie unter das Vorwochenniveau fallen. Dann rückt die Zone um 240 Dollar wieder in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
AWS auf Rekordkurs, Cashflow im Minus: das fundamentale Bild
Für die mittel- bis langfristige Amazon Aktienprognose stehen sich eine boomende Cloud und gewaltige Investitionen gegenüber.
Im dritten Quartal steigerte Amazon den Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis sprang um 61 Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar, die operative Marge erreichte mit 13,9 Prozent einen Rekord. AWS wuchs um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar – so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht –, der Auftragsbestand stieg auf 578 Milliarden Dollar. Für 2027 und 2028 stellt Andy Jassy jeweils mehr als 40 Prozent AWS-Wachstum in Aussicht. Die Kehrseite: Allein im dritten Quartal investierte Amazon 77,3 Milliarden Dollar, 2026 sollen es rund 220 Milliarden Dollar werden. Der freie Cashflow lag über zwölf Monate bei minus 42,4 Milliarden Dollar. Für das Weihnachtsquartal erwartet Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar. Mit einem KGV um 21 ist die Aktie moderat bewertet. Zusätzlich sollen Wandelanleihen von AWS beim Börsengang in bis zu 276,8 Millionen Anthropic-Aktien umgewandelt werden.
Anthropic als Werthebel
Der Börsengang am 18. und 19. November könnte den Marktwert der Amazon-Beteiligung erstmals transparent machen.
Weihnachtsgeschäft
Die Black-Friday-Aktion vom 19. bis 30. November gilt als erster Test für das wichtigste Quartal des Jahres.
Handel schwächelt
Die eigenen Onlineshops wuchsen im dritten Quartal nur um 2 Prozent, die Werbung blieb hinter den Erwartungen.
Amazon-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten nach den Zahlen
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 266,66 Dollar (Nasdaq). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: The Fly via Stocktwits, TipRanks; Stand 30. Oktober bis 9. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|MoffettNathanson
|357
|UBS
|352
|TD Cowen
|340
|Mizuho
|335
|Durchschnitt
|325
|Bank of America
|317
|Baird
|300
|Citizens
|275
|Schlusskurs 13. November
|266,66
Die Analysten sind klar optimistischer als der Markt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 325 Dollar, MoffettNathanson nennt 357 Dollar, UBS 352 Dollar. Selbst das vorsichtigste Ziel von Citizens mit 275 Dollar liegt über dem aktuellen Kurs. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Amazon Aktienprognose heißt das: Wächst AWS weiter mit rund 40 Prozent und dreht der freie Cashflow ab 2027 wieder ins Plus, hat die Aktie fundamental deutlichen Spielraum. Steigen die Investitionen dagegen noch stärker, dürfte die Skepsis gegenüber den großen KI-Investoren anhalten.
Die Amazon-Aktie auf einen Blick
Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Symbol: AMZN) – 266,66 US-Dollar (Nasdaq-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 2,84 Prozent, Platz 10 der Dow Jones Gewinner
Chartmarken: Unterstützung 266, 259 und 240 Dollar, Widerstand 271 und 290 Dollar
Q3 2026: Umsatz 201,9 Mrd. Dollar, operatives Ergebnis 28,1 Mrd. Dollar, AWS 46,0 Mrd. Dollar
Ausblick Q4: Umsatz 240 bis 247 Mrd. Dollar
Analystenziele: 275 Dollar (Citizens) bis 357 Dollar (MoffettNathanson), Durchschnitt rund 325 Dollar
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie Prognose
Warum ist Amazon Dow Jones Gewinner der Woche?
JPMorgan setzte Amazon auf die Liste ihrer bevorzugten Werte, dazu kamen die breite Markterholung und der Start der Black-Friday-Aktion. Die Aktie stieg um 2,84 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige Amazon Aktienprognose?
Die Zone um 271 Dollar ist die entscheidende Hürde. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein positives Signal, ein Rückfall unter 259 Dollar ein Warnzeichen.
Was sagt die Amazon Chartanalyse?
Die Aktie hat den Einbruch nach den Quartalszahlen aufgeholt und notiert rund 11 Prozent über dem Schlusskurs vom 30. Oktober.
Zahlt Amazon eine Dividende?
Nein. Amazon investiert seine Mittel vor allem in Rechenzentren, Logistik und neue Geschäfte.
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