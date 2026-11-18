Die Amazon Aktie (ISIN US0231351067, Ticker AMZN) hält sich im schwachen Technologie-Umfeld: Zuletzt notierte sie laut 24/7 Wall St. bei 257,89 Dollar, ein Plus von 11,73 Prozent seit Jahresbeginn. Die Amazon Aktienprognose der Wall Street ist weiterhin klar positiv: Von 61 Analysten raten 59 zum Kaufen, das Durchschnittsziel liegt bei 326,29 Dollar, also rund 26 Prozent über dem Kurs. Die Amazon Aktie Prognose des Unternehmens stützt sich auf die Cloud-Sparte AWS, die im dritten Quartal um 39 Prozent wuchs. Ist das genug, um die Rekordinvestitionen von rund 220 Milliarden Dollar zu rechtfertigen?
Amazon Aktie Prognose: AWS wächst um 39 Prozent, Analysten sehen im Schnitt 326 Dollar – reicht der Cloud-Schub trotz 220 Milliarden Investitionen?
Die Amazon Aktie hält sich im Tech-Abverkauf: Cloud-Umsatz +39 Prozent, Auftragsbestand 578 Milliarden Dollar, aber ein negativer freier Cashflow. Die Amazon Aktienprognose von Analysten und Unternehmen im Überblick: Konsens-Kursziel, Szenarien, Risiken und Termine.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- Ticker
- AMZN (Nasdaq)
- Marktkapitalisierung
- rund 2,79 Billionen $
- 52-Wochen-Spanne
- 196 bis 287,20 $ (24/7 Wall St.)
- Analysten
- 16 Strong Buy, 43 Buy, 2 Hold, 0 Sell (61)
- Investitionen 2026
- rund 220 Mrd. $
Stand: 18.11.2026, Kurs laut 24/7 Wall St. 18.11.2026, 11:03 Uhr ET; Q3 veröffentlicht am 29.10.2026
Cloud beschleunigt
AWS-Umsatz 45,98 Mrd. $ (+39 %), laut Konzernchef Jassy sind „north of 40 %“ für 2027 und 2028 möglich.
Margenrekord
Operatives Ergebnis 28,08 Mrd. $ (+61,2 %), operative Marge 13,9 %.
Cashflow unter Druck
Investitionen 2026 auf rund 220 Mrd. $ angehoben, freier Cashflow der letzten zwölf Monate minus 42,4 Mrd. $.
Analysten überwiegend positiv
Durchschnittsziel 326,29 $; 25 Aufwärtsrevisionen der Gewinnschätzung 2027 in einer Woche.
Der Auslöser
Was ist bei der Amazon Aktie zuletzt passiert?
Nach den Zahlen vom 29. Oktober schwankte die Aktie kräftig: Rekordmarge und Cloud-Tempo trafen auf Sorgen um das Geld, das der KI-Ausbau verschlingt.
Amazon meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 201,94 Milliarden Dollar (+12,1 Prozent), knapp unter dem erwarteten Wert von rund 202,2 bis 202,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,89 Dollar unter dem Konsens von 1,96 Dollar. Dennoch stach die Cloud-Sparte AWS hervor: Das Wachstum von 39 Prozent sei das schnellste seit fast fünf Jahren, so 24/7 Wall St. Am 6. November fiel die Aktie vorbörslich um 6,7 Prozent auf 227,40 Dollar, seither hat sie sich deutlich erholt. Meta, NVIDIA und OpenAI haben laut Quelle neue AWS-Vereinbarungen geschlossen, der Auftragsbestand wächst dreistellig und liegt bei 578 Milliarden Dollar.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Amazon sein Geld?
Amazon vereint den größten Online-Marktplatz mit Logistik, Werbung, Abo-Diensten wie Prime und der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS). Während der Handel das Umsatzvolumen liefert, trägt AWS einen überproportionalen Teil des Gewinns und ist zugleich der Hebel für das KI-Geschäft, etwa über die Plattform Bedrock, deren Token-Volumen laut Quelle um fast das 17-Fache gestiegen ist.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Amazon für das vierte Quartal und 2026 ab?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Konsens / Vorjahr
|Ausblick
|Umsatz
|201,94 Mrd. $ (+12,1 %)
|Konsens rund 202,2–202,3 Mrd. $
|Q4: nicht belegt
|Operatives Ergebnis
|28,08 Mrd. $ (+61,2 %)
|Marge 13,9 % (Rekord)
|Q4: 28,5–33,5 Mrd. $ (Vorjahr 25,0 Mrd. $)
|Gewinn je Aktie
|1,89 $
|Konsens rund 1,96 $
|Q4: nicht belegt
|AWS-Umsatz
|45,98 Mrd. $ (+39 %)
|Auftragsbestand 578 Mrd. $
|2027/2028: „north of 40 %“ (Jassy)
|Investitionen
|77,26 Mrd. $ im Quartal
|2026 zuvor 200 Mrd. $
|2026: rund 220 Mrd. $
|Freier Cashflow (12 Monate)
|-42,4 Mrd. $
|Vorjahr +14,8 Mrd. $
|–
Quelle für die Zahlen: Unternehmensangaben (Q3-Bericht vom 29.10.2026) laut 24/7 Wall St. und CNBC (über Blockchain.News). Konsens-EPS Q3 schwankt je nach Quelle (1,96 bis 2,01 $). Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: 24/7 Wall St. (06.11. und 18.11.2026), Blockchain.News (12.11.2026), Börse Express (01.11.2026)
Für die kommenden Jahre nennt 24/7 Wall St. einen Konsens von 12,80 Dollar Gewinn je Aktie für 2026 und 10,68 Dollar für 2027 (vor 90 Tagen: 10,53 Dollar) sowie einen Umsatz von 959,35 Milliarden Dollar für 2027 (plus 15,7 Prozent). Die Quelle führt 25 Aufwärtsrevisionen der Schätzung für 2027 innerhalb einer Woche an. Dass der Konsens für 2027 unter dem für 2026 liegt, wird in der Quelle nicht erklärt. Auf Basis der Schätzung 2027 ergibt sich ein erwartetes KGV von rund 24; das nachlaufende KGV nennt 24/7 Wall St. am 6. November mit 34.
Die Analysten
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten?
Laut 24/7 Wall St. (18. November) stehen 16 Strong Buy und 43 Buy nur 2 Hold und keinem Verkaufen gegenüber, das Durchschnittsziel beträgt 326,29 Dollar (Vorwert vom 6. November: 332,41 Dollar). Börse Express nennt 57 Kaufen, 2 Halten und kein Verkaufen von 59 Häusern bei einem Zwölf-Monats-Ziel von 297,27 Euro, rund 27 Prozent über dem Kurs. Die Spanne zwischen höchstem und niedrigstem Kursziel ist nicht belegt.
|Quelle / Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Konsens (24/7 Wall St.)
|16 Strong Buy / 43 Buy / 2 Hold
|326,29 $
|rund +27 %
|18.11.2026
|Konsens (Börse Express)
|57 Kaufen / 2 Halten / 0 Verkaufen
|297,27 €
|rund +27 % laut Quelle
|18.11.2026
|Mizuho (Outperform)
|Outperform, bestätigt
|335 $ (zuvor 330 $)
|rund +30 %
|02.11.2026
|Bernstein (Mark Shmulik)
|Buy, bestätigt
|320 $
|rund +24 %
|06.11.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand eigene Rechnung auf Basis 257,89 $ (18.11.2026, 11:03 Uhr ET).
Quelle: 24/7 Wall St. (18.11.2026), Blockchain.News (12.11.2026), Börse Express (18.11.2026)
Namentlich bestätigten Mizuho am 2. November (Ziel von 330 auf 335 Dollar) und Bernstein am 6. November (Ziel 320 Dollar, Vorwert nicht belegt) ihre positive Einschätzung. Die Meldungen stammen aus der Zeit unmittelbar nach den Q3-Zahlen; Änderungen vom 18. November sind nicht belegt.
Bewertung
Wie teuer ist die Amazon Aktie im Vergleich?
Mit einem erwarteten KGV von rund 24 auf Basis der Schätzung für 2027 und einer Marktkapitalisierung von rund 2,79 Billionen Dollar gehört Amazon zu den größten börsennotierten Konzernen. Ein belegter Vergleich mit Wettbewerbern wie Microsoft, Alphabet oder Walmart liegt aus den geprüften Quellen nicht vor. 24/7 Wall St. rechnet vor, dass bei einem Kurs von 350 Dollar das erwartete KGV bei rund 33 läge – ein Maß dafür, wie viel Wachstum nach Ansicht der Quelle bereits eingepreist wäre.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Amazon Aktie im Chart?
|Marke
|Wert
|Einordnung
|200-Tage-Linie (SMA)
|255,33 $
|nahe dem aktuellen Kurs
|50-Tage-Linie (SMA)
|254,09 $
|–
|Unterstützung
|259,04 $ / 262,82 $
|Stand 12.11.
|Widerstand
|272,80 $ / 279,00 $
|Stand 12.11.
|52-Wochen-Hoch
|287,20 $
|Abstand rund 10 %
|RSI (14 Tage)
|57,7
|neutral (Stand 12.11.)
Technische Werte laut Blockchain.News vom 12.11.2026 bei einem Kurs von 266,61 $; seitdem hat sich der Kurs bewegt. Keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: Blockchain.News (12.11.2026), 24/7 Wall St.
Die gleitenden Durchschnitte liegen mit 254 bis 255 Dollar nahe am aktuellen Kursniveau, das 52-Wochen-Tief beträgt 196 Dollar. Die technischen Werte sind eine Woche alt; aktuellere RSI- und Durchschnittswerte konnten nicht belegt werden.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Amazon Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|Szenario 24/7 Wall St.: rund 425 $
|AWS über 40 % bis 2028, Auftragsbestand wächst dreistellig, Gewinnschätzungen steigen
|Base-Case
|Konsens rund 326 $
|Cloud-Wachstum bleibt hoch, Investitionen zahlen sich langsam aus
|Bear-Case
|Szenario 24/7 Wall St.: rund 317 $; Tief 52 Wochen 196 $
|Negativer freier Cashflow, Investitionen von 220 Mrd. $, EPS-Enttäuschung
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Zielmarken sind Szenarien von 24/7 Wall St. (Modell vom 06.11.2026) bzw. Konsensziele.
Quelle: 24/7 Wall St., Blockchain.News
Termine
Was Anleger bei der Amazon Aktie jetzt beobachten sollten
Mittwochabend, 18. November: Preisfestsetzung des Anthropic-Börsengangs mit möglicher Wirkung auf KI- und Cloud-Werte
Donnerstag, 19. November: Zahlen von Walmart als Gradmesser für den US-Konsum
Black Friday und Weihnachtsgeschäft: Entwicklung des Handelsgeschäfts
Q4-Zahlen: Termin nicht belegt; das Unternehmen erwartet ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Mrd. $
Häufige Fragen zur Amazon Aktie Prognose
Wie lautet die Amazon Aktienprognose des Unternehmens?
Für das vierte Quartal erwartet Amazon ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar, die Investitionen 2026 sollen bei rund 220 Milliarden Dollar liegen. AWS soll laut Konzernchef Jassy 2027 und 2028 um mehr als 40 Prozent wachsen.
Welches Kursziel nennen Analysten für die Amazon Aktie?
Das Durchschnittsziel liegt laut 24/7 Wall St. bei 326,29 Dollar. Mizuho nannte am 2. November 335 Dollar, Bernstein am 6. November 320 Dollar.
Wie hoch ist das Wachstum von AWS?
Im dritten Quartal 45,98 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 39 Prozent.
Wie bewertet der Markt die Amazon Aktie?
Das erwartete KGV liegt laut 24/7 Wall St. bei rund 24 auf Basis der Gewinnschätzung 2027.
Was bedeutet das für die Amazon Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend sind das Tempo des Cloud-Wachstums und die Frage, wann die Investitionen im Cashflow sichtbar werden.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Mizuho (Outperform, 335 Dollar, 02.11.2026) und Bernstein (Buy, 320 Dollar, 06.11.2026) werden als Information Dritter weitergegeben (Quelle: Blockchain.News, 12.11.2026). Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten: Mizuho, Bernstein. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Amazon.com, Inc. (AMZN): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho; Bernstein (über Blockchain.News). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 17:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 17:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho; Bernstein (über Blockchain.News).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.