Wie lautet die Amazon Aktienprognose des Unternehmens?

Für das vierte Quartal erwartet Amazon ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar, die Investitionen 2026 sollen bei rund 220 Milliarden Dollar liegen. AWS soll laut Konzernchef Jassy 2027 und 2028 um mehr als 40 Prozent wachsen.

Welches Kursziel nennen Analysten für die Amazon Aktie?

Das Durchschnittsziel liegt laut 24/7 Wall St. bei 326,29 Dollar. Mizuho nannte am 2. November 335 Dollar, Bernstein am 6. November 320 Dollar.

Wie hoch ist das Wachstum von AWS?

Im dritten Quartal 45,98 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 39 Prozent.

Wie bewertet der Markt die Amazon Aktie?

Das erwartete KGV liegt laut 24/7 Wall St. bei rund 24 auf Basis der Gewinnschätzung 2027.

Was bedeutet das für die Amazon Aktie 2026 und 2027?

Entscheidend sind das Tempo des Cloud-Wachstums und die Frage, wann die Investitionen im Cashflow sichtbar werden.