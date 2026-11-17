Die Amazon Aktie (Ticker AMZN, ISIN US0231351067) geht angeschlagen in eine Woche, die für die gesamte KI-Branche richtungsweisend werden dürfte: Am Montag schloss das Papier an der Nasdaq 3,34 Prozent tiefer bei 257,75 Dollar, am Dienstag kostete es bei Tradegate gegen 14:10 Uhr 233,75 Euro und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Amazon Aktienprognose der Wall Street steht dazu in deutlichem Kontrast: Im Schnitt sehen 62 von S&P Global erfasste Analysten den fairen Wert bei 326,29 Dollar – rund 27 Prozent über dem Montagsschluss. Ein US-Vorbörsenkurs war bis zum Redaktionsschluss nicht verfügbar; die Nasdaq-Futures lagen am Morgen New Yorker Zeit leicht im Plus.
Amazon Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 326 Dollar - Was ändert der Anthropic-Börsengang an der Rechnung?
Die Amazon Aktie startet nach einem Minus von 3,3 Prozent in die Woche von Nvidia-Zahlen und Anthropic-Börsengang. Die Amazon Aktienprognose der Wall Street liegt im Schnitt rund 27 Prozent über dem Kurs, doch Capex und negativer Free Cashflow bremsen. Was Unternehmensprognose, Konsens 2026/2027, Kursziele, Bewertung und Szenarien für die Amazon Aktie bedeuten.
Zwei Termine bestimmen die Richtung. Heute Abend legt Nvidia Zahlen vor, ein Stimmungstest für alle, die Milliarden in Rechenzentren stecken. Am Donnerstag soll Anthropic an der Nasdaq starten – ein Unternehmen, an dem Amazon laut Börsenprospekt rund 14,7 Prozent hält. Für die Amazon Aktie Prognose stellt sich damit die Frage, ob der Markt den verborgenen Beteiligungswert und das beschleunigte Cloud-Wachstum stärker gewichtet als die rekordhohen Investitionen.
Ausblick fürs Weihnachtsquartal
Amazon erwartet für das vierte Quartal 240 bis 247 Mrd. Dollar Umsatz (+12 bis 16 Prozent) und 28,5 bis 33,5 Mrd. Dollar operativen Gewinn.
AWS beschleunigt
Die Cloud-Sparte wuchs im dritten Quartal um 39 Prozent auf 46,0 Mrd. Dollar; Konzernchef Andy Jassy stellt für 2027 und 2028 jeweils über 40 Prozent in Aussicht.
Capex als Bremsklotz
Rund 220 Mrd. Dollar Investitionen in diesem Jahr, der Free Cashflow der letzten zwölf Monate liegt bei minus 42,4 Mrd. Dollar.
Breiter Kaufkonsens
59 von 62 Analysten raten zum Kauf, kein Verkaufsvotum; das Ø-Kursziel liegt bei 326,29 Dollar.
Der Auslöser
Warum steht die Amazon Aktie gerade jetzt im Fokus?
Der Rücksetzer vom Montag hatte keinen einzelnen Auslöser aus Seattle. Die Amazon Aktie geriet in den breiten Ausverkauf bei Technologiewerten, den neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen befeuerten. Hinzu kam ein Rückschlag im Satellitengeschäft: Beim Fehlstart einer Vulcan-Rakete gingen am Sonntag 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo verloren.
Der wichtigere Termin kommt am Donnerstag. Anthropic, der Entwickler der KI-Modellfamilie Claude, bietet laut aktualisiertem Börsenprospekt 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 Dollar an; die Preisfestsetzung wird für Mittwoch erwartet. Amazon hält danach gut 1,92 Milliarden Anthropic-Aktien. Mit dem Börsengang bekommt diese Beteiligung erstmals einen täglichen Marktpreis – was die Bewertung der Amazon Aktie transparenter, das ausgewiesene Ergebnis aber auch schwankungsanfälliger machen dürfte.
Geschäftsmodell
Womit verdient Amazon sein Geld?
Amazon vereint drei Geschäfte unter einem Dach: den weltgrößten Onlinehandel mit Marktplatz und Prime-Abo, ein rasant gewachsenes Werbegeschäft und mit Amazon Web Services (AWS) den größten Cloud-Anbieter der Welt. Der Handel bringt den Löwenanteil des Umsatzes, AWS den Großteil des Gewinns. Im dritten Quartal steuerte die Cloud 17,8 der insgesamt 28,1 Milliarden Dollar operativen Gewinns bei, die operative AWS-Marge lag bei knapp 39 Prozent. Die Werbeumsätze stiegen um 11 Prozent auf 19,6 Milliarden Dollar.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Amazon Aktienprognose des Unternehmens?
Starkes operatives Quartal, enttäuschte Börse: Die Zahlen vom 29. Oktober zeigen, wo der Markt derzeit seine Prioritäten setzt.
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar; laut Amazon kostete die Verlegung des Prime Day ins zweite Quartal rund 4 Prozentpunkte Wachstum. Nordamerika legte um 6 Prozent zu, das internationale Geschäft um 5 Prozent, AWS um 39 Prozent. Der operative Gewinn sprang von 17,4 auf 28,1 Milliarden Dollar, die Marge auf 13,9 Prozent. Der Nettogewinn sank dagegen leicht auf 20,7 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 1,89 Dollar, weil im Vorjahresquartal 9,5 Milliarden Dollar Bewertungsgewinne aus Anthropic enthalten waren.
Für das Schlussquartal stellt das Management 240 bis 247 Milliarden Dollar Umsatz und 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar operativen Gewinn in Aussicht, nach 25,0 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Werbeumsätze sollen im hohen Zehnerprozentbereich wachsen. Die Investitionen für 2026 bestätigte Amazon mit rund 220 Milliarden Dollar. Genau hier liegt der Knackpunkt: Der operative Cashflow der letzten zwölf Monate stieg zwar um 29 Prozent auf 168,3 Milliarden Dollar, die Netto-Investitionen aber um 82 Prozent auf 210,7 Milliarden Dollar. Der Free Cashflow drehte auf minus 42,4 Milliarden Dollar. Die Aktie fiel am Tag der Zahlen um 4,25 Prozent auf 243,79 Dollar und gab nachbörslich weiter nach.
|Kennzahl
|Prognose Amazon Q4 2026
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Umsatz
|240–247 Mrd. $
|829,2 Mrd. $
|959,2 Mrd. $
|Umsatzwachstum
|+12 bis +16 %
|+15,7 %
|+15,7 %
|Operativer Gewinn
|28,5–33,5 Mrd. $
|–
|–
|Gewinn je Aktie
|–
|9,60 $
|10,92 $
|KGV
|–
|rund 26,8
|rund 23,6
|Investitionen
|rund 220 Mrd. $ (Gesamtjahr)
|–
|–
Konsens laut stockanalysis.com (S&P Global), Stand 12.–14.11.2026; EPS bereinigt. KGV eigene Rechnung auf Basis des Nasdaq-Schlusskurses von 257,75 USD (16.11.2026).
Quelle: Amazon (8-K Exhibit 99.1 vom 29.10.2026), stockanalysis.com
Eine Investitionszahl für 2027 hat Amazon nicht genannt, nur angedeutet, dass die Ausgaben mit wachsender AWS-Kapazität weiter steigen könnten. Die Schätzungen der Banken liegen weit auseinander: UBS hält mehr als 300 Milliarden Dollar für möglich, Morgan Stanley rechnet mit rund 355 Milliarden Dollar, JPMorgan-Analyst Doug Anmuth sogar mit 395 Milliarden Dollar.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Amazon Aktie zu?
Die Wall Street ist bei Amazon so einig wie bei kaum einem anderen Megakonzern. Laut stockanalysis.com stufen 45 von 62 Analysten die Aktie mit „Strong Buy“ ein, 14 mit „Buy“ und 3 mit „Hold“; ein Verkaufsvotum gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,29 Dollar, der Median bei 328 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar. Finanzen.net weist ein Durchschnittsziel von 344,50 Dollar aus.
Die jüngste Wortmeldung kommt von UBS: Analyst Karl Keirstead hat die Amazon Aktie laut Investing.com neu übernommen und startet mit „Buy“ und einem Kursziel von 340 Dollar. Sein Vorgänger Stephen Ju hatte am 30. Oktober noch 352 Dollar aufgerufen. Keirstead sieht AWS als defensiven KI-Wert, weil die Cloud weder an einzelne Modelle noch an bestimmte Chips gebunden sei – senkt aber seine Schätzung für das AWS-Wachstum 2027 von 48 auf 43 Prozent.
Nach den Quartalszahlen fielen die Reaktionen gemischt aus. TD Cowen nannte den Kursrutsch laut Stocktwits „überzogen“, nahm das Ziel aber von 350 auf 340 Dollar zurück. Die Bank of America senkte leicht auf 317 Dollar, weil manche Erwartungen beim AWS-Wachstum bei bis zu 42 Prozent gelegen hätten. Am 2. November stufte Phillip Securities die Aktie auf „Buy“ hoch – der Kurs stieg an diesem Tag um rund 5 Prozent.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|UBS (Karl Keirstead)
|Buy
|352 → 340
|17.11.2026
|Investing.com, TipRanks
|Mizuho
|Outperform
|330 → 335
|30.10.2026
|Stocktwits/The Fly
|TD Cowen
|Buy
|350 → 340
|30.10.2026
|Stocktwits/The Fly
|Bank of America (Justin Post)
|Buy
|320 → 317
|30.10.2026
|Stocktwits/The Fly
|Baird (Colin Sebastian)
|Outperform
|310 → 300
|30.10.2026
|Stocktwits/The Fly
|Phillip Securities (Helena Wang)
|Accumulate → Buy
|320 → 330
|02.11.2026
|247wallst, stockanalysis.com
|Bernstein (Mark Shmulik)
|Buy
|320
|06.11.2026
|stockanalysis.com
|Morgan Stanley (Brian Nowak)
|Overweight
|335 → 350
|19.10.2026
|beinsure.com, investinglive
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Ziele vom 30.10. laut The Fly via Stocktwits.
Quelle: Investing.com, TipRanks, Stocktwits/The Fly, stock-world.de, stockanalysis.com, 247wallst, beinsure.com, investinglive
Anthropic-Beteiligung
Wie viel ist Amazons Anthropic-Anteil laut Dritten wert?
Rechnet man nur die Aktien, die Amazon nach dem Börsengang hält, ergibt sich am oberen Ende der Preisspanne ein Wert von knapp 150 Milliarden Dollar. Einschließlich der Wandelanleihen, die erst später in Aktien getauscht werden, kommen Reuters und 247wallst auf rund 271,8 Milliarden Dollar – nach Angaben von 247wallst etwa 9,3 Prozent des Amazon-Börsenwerts. Je Amazon-Aktie wären das rechnerisch rund 14 bis 25 Dollar. Dem steht laut Motley Fool ein Bareinsatz von rund 18 Milliarden Dollar gegenüber.
Die Kehrseite beleuchtet Trefis: Bewertungsgewinne aus Anthropic von rund 67 Milliarden Dollar in den ersten neun Monaten übertreffen den operativen AWS-Gewinn von 48,6 Milliarden Dollar im selben Zeitraum. Ohne diese Einmaleffekte errechnet Trefis ein KGV von rund 36 auf Basis der vergangenen zwölf Monate statt etwa 22. Nach dem Börsengang dürfte jede Bewegung der Anthropic-Aktie direkt im Amazon-Ergebnis auftauchen.
Bewertung
Ist die Amazon Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis des Konsens-EPS von 9,60 Dollar für 2026 kommt die Amazon Aktie auf ein KGV von knapp 27, für 2027 von rund 23,6. MarketScreener nennt mit 20,8 für 2026 einen deutlich niedrigeren Wert, weil dort offenbar Bewertungsgewinne in den Gewinnschätzungen enthalten sind. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz liegt laut MarketScreener bei 3,5 für 2026 und 3,1 für 2027. Eine Dividende zahlt Amazon nicht.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Ø Kursziel
|Capex 2026
|Cloud-Wachstum Q3
|Amazon
|27,0
|326,29 $
|rund 220 Mrd. $
|AWS +39 %
|Microsoft
|25,2
|636,12 $
|rund 170 Mrd. $
|Azure +48 %
|Alphabet
|21,5
|400,37 $
|195–205 Mrd. $
|Google Cloud +103 %
|Meta
|19,5
|850,10 $
|135–145 Mrd. $
|–
Forward-KGV und Ø-Kursziel laut stockanalysis.com, Kurse vom 13.11.2026. Capex 2026 und Cloud-Wachstum im dritten Quartal laut Unternehmensangaben.
Quelle: stockanalysis.com, Unternehmensangaben, valueaddvc (via aktiencheck.de)
Im Vergleich ist Amazon damit der teuerste der vier großen KI-Plattformkonzerne und investiert am meisten. Die Konkurrenz wächst in der Cloud prozentual schneller, AWS startet aber von der größten Basis. Für die Bewertung entscheidend ist, ob die Cloud-Beschleunigung anhält und die Investitionen ab 2027 sichtbar in höhere Cashflows münden.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Amazon Aktie Prognose?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen, aber intakt. Mit 257,75 Dollar notiert die Aktie knapp über der 50-Tage-Linie bei rund 254,81 Dollar und gut 5 Prozent über der 200-Tage-Linie bei etwa 244,60 Dollar. Die Zone um 244 Dollar ist doppelt relevant: Dort verlaufen die 200-Tage-Linie und der Schlusskurs vom Tag der Quartalszahlen. Nach oben bildet der Freitagsschluss von 266,66 Dollar die erste Hürde, das Rekordhoch vom 3. August bei 287,20 Dollar liegt rund 10 Prozent entfernt. Das 52-Wochen-Tief steht bei 196 Dollar.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Amazon Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die folgende Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|405 $ (Höchstziel), 350 $ (Morgan Stanley)
|AWS-Wachstum über 40 % in 2027/28, Auftragsbestand 578 Mrd. $, Anthropic-Wert
|Base-Case
|326,29 $ (Ø von 62 Analysten)
|Umsatz +15,7 % in 2026 und 2027, Q4-Ausblick erreicht
|Bear-Case
|230 $ (Tiefstziel)
|Capex-Last, negativer Free Cashflow, schwankende Bewertungsgewinne
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: stockanalysis.com (S&P Global), Stocktwits/The Fly, Amazon, 247wallst
Termine
Was Anleger bei der Amazon Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen – Stimmungstest für alle KI-Investitionen.
18. November: erwartete Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang.
19. November: geplanter erster Handelstag von Anthropic an der Nasdaq.
27. November: Black Friday, Auftakt des wichtigsten Quartals im Handel.
Anfang 2027: Zahlen zum vierten Quartal und möglicherweise eine erste Capex-Zahl für 2027; ein Termin steht noch nicht fest.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon Aktienprognose
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten? Laut stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 62 Analysten bei 326,29 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar (Stand 12.11.2026).
Was erwartet Amazon selbst für das vierte Quartal? Einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar und einen operativen Gewinn von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar.
Wie viel ist der Anthropic-Anteil von Amazon wert? Am oberen Ende der Preisspanne rund 150 Milliarden Dollar für die bereits gehaltenen Aktien, inklusive Wandelanleihen laut Reuters und 247wallst bis zu 271,8 Milliarden Dollar.
Was erwarten Analysten für die Amazon Aktie 2027? Der Konsens rechnet mit 959,2 Milliarden Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 10,92 Dollar.
Zahlt Amazon eine Dividende? Nein, Amazon reinvestiert seine Mittel vollständig.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 340 US-Dollar von UBS (Analyst Karl Keirstead), erstmals belegt veröffentlicht am 17.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: UBS, Mizuho, TD Cowen, Bank of America, Baird, Bernstein, Morgan Stanley. Für Phillip Securities lag keine öffentlich zugängliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Amazon.com, Inc. (AMZN): Kaufen, Kursziel 340,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Karl Keirstead) vom 17.11.2026, 13:12 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:08 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in MSFT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Karl Keirstead).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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