Die Wall Street ist bei Amazon so einig wie bei kaum einem anderen Megakonzern. Laut stockanalysis.com stufen 45 von 62 Analysten die Aktie mit „Strong Buy“ ein, 14 mit „Buy“ und 3 mit „Hold“; ein Verkaufsvotum gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,29 Dollar, der Median bei 328 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar. Finanzen.net weist ein Durchschnittsziel von 344,50 Dollar aus.

Die jüngste Wortmeldung kommt von UBS: Analyst Karl Keirstead hat die Amazon Aktie laut Investing.com neu übernommen und startet mit „Buy“ und einem Kursziel von 340 Dollar. Sein Vorgänger Stephen Ju hatte am 30. Oktober noch 352 Dollar aufgerufen. Keirstead sieht AWS als defensiven KI-Wert, weil die Cloud weder an einzelne Modelle noch an bestimmte Chips gebunden sei – senkt aber seine Schätzung für das AWS-Wachstum 2027 von 48 auf 43 Prozent.

Nach den Quartalszahlen fielen die Reaktionen gemischt aus. TD Cowen nannte den Kursrutsch laut Stocktwits „überzogen“, nahm das Ziel aber von 350 auf 340 Dollar zurück. Die Bank of America senkte leicht auf 317 Dollar, weil manche Erwartungen beim AWS-Wachstum bei bis zu 42 Prozent gelegen hätten. Am 2. November stufte Phillip Securities die Aktie auf „Buy“ hoch – der Kurs stieg an diesem Tag um rund 5 Prozent.