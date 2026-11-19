Die Amazon Aktie (ISIN US0231351067, Ticker AMZN) schloss am 18. November 2026 bei 267,74 US-Dollar, ein Tagesplus von 3,82 Prozent – am Vortag des Anthropic-Börsengangs. Die Amazon Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 326 Dollar, gut 22 Prozent darüber. Die Frage dahinter: Wie viel des Kurspotenzials hängt an dem rund 159 Milliarden Dollar schweren Anthropic-Anteil und wie viel am Kerngeschäft aus Cloud und Handel?
Amazon Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 326 Dollar Kursziel – wie viel ist der 159-Milliarden-Anthropic-Anteil in der Amazon Aktie wert?
Amazon Aktienprognose am Anthropic-Handelstag: Konsens-Kursziel rund 326 Dollar, Spanne 230 bis 405 Dollar, 59 von 62 Analysten mit Kaufvotum. Was Analysten der Amazon Aktie zutrauen, wie Q4-Prognose und Anthropic-Beteiligung zusammenspielen und welche Risiken bleiben.
Die Amazon Aktie Prognose in diesem Artikel bezieht sich ausschließlich auf Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Der jüngste bestätigte Kurs ist der Schlusskurs vom 18. November 2026 (Nasdaq); einen Kurs vom Donnerstag mit Uhrzeit konnten wir nicht belegen.
Was ist passiert?
Warum steht die Amazon Aktie am Anthropic-Tag im Fokus?
Anthropic debütiert heute an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT, Ausgabepreis 83 Dollar, 980 Millionen Aktien, rund 81,3 Milliarden Dollar Erlös. Amazon hält nach aktuellen Angaben 14,7 Prozent in Form von 1,92 Milliarden nicht stimmberechtigten Aktien. Zum Ausgabepreis entspricht das rund 159 Milliarden Dollar, etwa 15 Dollar je Amazon-Aktie. Eingesetzt hat Amazon dafür 18 Milliarden Dollar über drei Jahre. Hinzu kommt der AWS-Vertrag: Anthropic hat sich verpflichtet, von Mai 2026 bis April 2036 mindestens 110 Milliarden Dollar bei AWS auszugeben.
Der Wert der Beteiligung hängt vom Kurs der ANT-Aktie nach dem Handelsstart ab. Am 18. November war außerdem von einer Abstufung durch UBS die Rede; Details dazu konnten wir nicht überprüfen.
Das Geschäftsmodell: Wie verdient Amazon sein Geld?
Amazon erlöst Geld mit dem Online-Handel samt Marktplatz und Logistik, mit Werbung, Abonnements wie Prime und mit der Cloud-Sparte AWS. AWS gilt als Gewinnmotor und ist zugleich der Ort, an dem die KI-Investitionen anfallen. Im Quartal bis 31. März 2026 lagen die Investitionen so hoch, dass der freie Cashflow bei minus 18,2 Milliarden Dollar lag, bei einem Umsatz von 181,5 Milliarden Dollar, plus 16,6 Prozent.
Wie stark sind Zahlen und Amazon-Prognose für das Schlussquartal?
Auf Zwölf-Monats-Basis kommt Amazon auf 797,46 Milliarden Dollar Umsatz (plus 15,4 Prozent) und 134,78 Milliarden Dollar Nettogewinn (plus 76,2 Prozent); das Ergebnis je Aktie der letzten zwölf Monate beträgt 12,37 Dollar. Für das vierte Quartal wird ein operatives Ergebnis von 33,5 Milliarden Dollar (Vorjahr 25 Milliarden) und ein Umsatzwachstum von 12 bis 16 Prozent genannt.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz TTM
|797,46 Mrd. $ (+15,4 %)
|Nettogewinn TTM
|134,78 Mrd. $ (+76,2 %)
|EPS-Konsens 2026
|12,80 $
|KGV (letzte 12 Monate)
|21,55
|KGV (erwartet)
|26,97
|Marktkapitalisierung
|2,88 Bio. $
|Dividende
|keine
TTM = letzte zwölf Monate. Konsens-EPS für 2026 mit Stand 12.11.2026. Datenstände unterscheiden sich (13. bis 18.11.2026).
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens lautet „Strong Buy“. Mit Stand 16.11.2026 stufen von 62 Analysten 14 die Aktie mit Strong Buy, 45 mit Buy und 3 mit Halten ein, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 326,29 Dollar (plus 22,4 Prozent); andere Auswertungen kommen auf rund 324 Dollar, der Median liegt bei 328 Dollar. Die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar.
Die jüngsten namentlich belegten Änderungen stammen aus der Berichtssaison Ende Oktober: Mehrere Häuser senkten ihre Ziele leicht, andere hoben sie an. Unter den letzten 20 Analystenaktionen waren vier Anhebungen und neun Senkungen.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Quelle
|Mizuho
|Outperform
|330 → 335 $
|30.10.2026
|Mizuho-Analystenstudie
|UBS
|Buy
|348 → 352 $
|30.10.2026
|UBS-Analystenstudie
|KeyBanc
|Overweight
|350 → 345 $
|30.10.2026
|KeyBanc-Analystenstudie
|Morgan Stanley
|Overweight
|350 → 335 $
|30.10.2026
|Morgan-Stanley-Analystenstudie
|Konsens Durchschnitt
|Strong Buy
|326,29 $ (+22,4 %)
|Stand 13.11.2026
|Analysten-Konsens
|Höchstes / niedrigstes Ziel
|–
|405 $ / 230 $
|Stand 16.–18.11.2026
|Analysten-Konsens
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Die Häuserdaten stammen vom 30.10.2026 und sind damit knapp drei Wochen alt.
Wie teuer ist die Amazon Aktie im Vergleich?
Das erwartete KGV liegt bei 26,97, das KGV der letzten zwölf Monate bei 21,55 – der Unterschied erklärt sich auch durch Einmaleffekte im Gewinn. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie bis 18.11.2026 bei plus 16,0 Prozent einschließlich Dividendenwirkung, in einem Monat bei plus 7,1 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten sind es 20,3 Prozent.
Was sagt die Charttechnik zur Amazon Aktie?
Die 52-Wochen-Spanne reicht von 196,00 bis 287,20 Dollar (Stand 13.11.2026); der Schlusskurs vom 18. November liegt damit rund 7 Prozent unter dem Hoch. Zur 50- und 200-Tage-Linie, zu Unterstützungen und Widerständen sowie zum RSI liegen uns keine belastbaren Werte vor; wir verzichten daher auf eine eigene charttechnische Einordnung.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 267,74 $
|Bull-Case (höchstes Ziel)
|405 $
|+51 %
|Base-Case (Konsens)
|326 $
|+22 %
|Bear-Case (niedrigstes Ziel)
|230 $
|–14 %
Die Szenarien bilden die Extremwerte und den Durchschnitt der Kursziele Dritter ab, keine eigene Einschätzung.
Welche Termine sind für die Amazon Aktie wichtig?
Heute der Handelsstart der Anthropic-Aktie (ANT) an der Nasdaq. Die letzten Zahlen legte Amazon am 29. Oktober 2026 vor; ein Termin für die Q4-Zahlen ist noch nicht bekannt. Anleger beobachten außerdem, ob ANT über dem Ausgabepreis von 83 Dollar bleibt.
Amazon Aktie Prognose: Die wichtigsten Fragen
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten? Konsens „Strong Buy“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 326 Dollar.
Welches Kursziel hat die Amazon Aktie? Die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar, der Median liegt bei 328 Dollar.
Wie viel ist der Anthropic-Anteil der Amazon Aktie wert? Zum Ausgabepreis von 83 Dollar rund 159 Milliarden Dollar, etwa 15 Dollar je Amazon-Aktie; der Wert hängt vom ANT-Kurs ab.
Wie hoch ist die Gewinnschätzung für die Amazon Aktie 2026? Der Konsens liegt bei 12,80 Dollar je Aktie.
Zahlt die Amazon Aktie eine Dividende? Nein, Amazon zahlt keine Dividende.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Mizuho, UBS, KeyBanc und Morgan Stanley (Ratings und Kursziele vom 30.10.2026) werden als Informationen Dritter wiedergegeben. aktiencheck.de hat sie nicht erstellt und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen der Häuser: Mizuho, UBS, KeyBanc, Morgan Stanley. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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