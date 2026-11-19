Anthropic debütiert heute an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT, Ausgabepreis 83 Dollar, 980 Millionen Aktien, rund 81,3 Milliarden Dollar Erlös. Amazon hält nach aktuellen Angaben 14,7 Prozent in Form von 1,92 Milliarden nicht stimmberechtigten Aktien. Zum Ausgabepreis entspricht das rund 159 Milliarden Dollar, etwa 15 Dollar je Amazon-Aktie. Eingesetzt hat Amazon dafür 18 Milliarden Dollar über drei Jahre. Hinzu kommt der AWS-Vertrag: Anthropic hat sich verpflichtet, von Mai 2026 bis April 2036 mindestens 110 Milliarden Dollar bei AWS auszugeben.

Der Wert der Beteiligung hängt vom Kurs der ANT-Aktie nach dem Handelsstart ab. Am 18. November war außerdem von einer Abstufung durch UBS die Rede; Details dazu konnten wir nicht überprüfen.