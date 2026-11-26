Am Freitag beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Verkaufswoche des Jahres. Ausgerechnet davor gerät der größte Onlinehändler der Welt unter Druck. Die Amazon Aktie fiel am Mittwoch um 3,1 Prozent auf 244,43 Dollar und war hinter Nvidia der zweitgrößte Verlierer im Dow Jones. Im Tagestief stand sie bei 235,96 Dollar. Der Dow selbst schloss 0,3 Prozent im Plus. Am Donnerstag ruht der US-Handel wegen Thanksgiving.
Amazon Aktie: Minus 3 Prozent vor dem Black Friday – Zölle und KI-Milliarden treffen den Handelsriesen doppelt
Die Amazon Aktie verlor am Mittwoch 3,1 Prozent auf 244,43 Dollar und war zweitgrößter Verlierer im Dow Jones. Einen Tag vor dem Black Friday belasten neue Zollpläne der US-Regierung und Zweifel an den Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren.
Belastung eins
Zölle zur Unzeit
Die US-Regierung will neue Zölle von bis zu 20 Prozent auf Importe aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern erheben. Sie kämen auf bestehende Sätze obendrauf und sollen frühestens im Januar greifen. Für einen Händler, dessen Marktplatz zu einem großen Teil von importierten Waren lebt, bedeutet das höhere Einkaufspreise oder geringere Margen. Das Weihnachtsgeschäft ist davon noch nicht betroffen, die Kalkulation für 2027 schon.
Hinzu kommt die Inflation. Die US-Preise lagen im Oktober 3,8 Prozent über dem Vorjahr, eine Zinserhöhung der Notenbank im Dezember gilt am Markt als nahezu sicher.
Belastung zwei
Die Rechnung für die Rechenzentren
Amazon ist mit seiner Cloud-Sparte AWS einer der größten Bauherren von KI-Rechenzentren. Genau diese Ausgaben sehen Anleger zunehmend kritisch. Die Frage, ob sich die Milliarden auszahlen, traf am Mittwoch auch Alphabet und Microsoft, die ebenfalls zu den schwächsten Werten im Dow gehörten.
Für die Amazon Aktie werden die ersten Verkaufszahlen vom Black Friday und Cyber Monday zum nächsten Stimmungstest. Am Freitag wird in New York nur bis 19 Uhr deutscher Zeit gehandelt.
Die Amazon Aktie steht zwischen zwei Geschäften: dem Handel, der unter Zöllen leidet, und der Cloud, deren Investitionen der Markt gerade neu bewertet.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Wie schloss die Amazon Aktie am 25. November 2026?
Bei 244,43 Dollar, ein Minus von 3,1 Prozent.
Was belastet die Aktie?
Zweifel an den Investitionen in KI-Rechenzentren und neue Zollpläne der US-Regierung.
Wann wird wieder gehandelt?
Am Freitag, 27. November, verkürzt bis 19 Uhr deutscher Zeit.
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