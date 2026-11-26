Die US-Regierung will neue Zölle von bis zu 20 Prozent auf Importe aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern erheben. Sie kämen auf bestehende Sätze obendrauf und sollen frühestens im Januar greifen. Für einen Händler, dessen Marktplatz zu einem großen Teil von importierten Waren lebt, bedeutet das höhere Einkaufspreise oder geringere Margen. Das Weihnachtsgeschäft ist davon noch nicht betroffen, die Kalkulation für 2027 schon.

Hinzu kommt die Inflation. Die US-Preise lagen im Oktober 3,8 Prozent über dem Vorjahr, eine Zinserhöhung der Notenbank im Dezember gilt am Markt als nahezu sicher.