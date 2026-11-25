Amazon verdient im Kern mit zwei Geschäften: dem Onlinehandel und der Cloud. Der Handel steht vor seiner stärksten Woche des Jahres. Die Cloud muss rechtfertigen, dass der Konzern mehr investiert, als er einnimmt. Solange Anleger an schnelle Erträge aus KI glaubten, galt das als Stärke. In einem Markt, der diese Erträge anzweifelt, wird es zur Belastung. Vom Tagestief erholte sich die Aktie um rund 8,50 Dollar.