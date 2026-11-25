Zwei Tage vor dem Black Friday steht die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Handelssymbol: AMZN an der Nasdaq, deutsches Kürzel: AMZ) unter Druck. Die Amazon Aktie verliert am Mittwoch 3,1 Prozent und schließt bei 244,43 US-Dollar. Sie gehört damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Im Tief fiel der Kurs auf 235,96 Dollar, ein Minus von 6,5 Prozent. Im Mittelpunkt steht das Cloud-Geschäft, nicht der Handel.
Amazon-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 3,1 Prozent – 215 Milliarden Dollar Investitionen und Zweifel an der Cloud
Die Amazon-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,1 Prozent bei 244,43 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Verlierern. Eine Analystenstudie sieht nachlassende Aktivität bei der Cloud-Sparte AWS. Gleichzeitig wächst die Kritik an Investitionen von über 215 Milliarden Dollar in zwölf Monaten.
Die Gründe für den Kursverlust
Die Cloud unter der Lupe
Studie sieht schwächere AWS-Aktivität
Analysten von Bernstein berichten, die gemessene Web-Aktivität bei AWS liege seit Mitte November rund 16 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals. Das ist ein Indikator, kein Umsatzwert, verunsichert aber.
Investitionen übersteigen den Cashflow
Amazon hat in zwölf Monaten 215,2 Milliarden Dollar investiert. Der freie Cashflow lag bei minus 42,4 Milliarden Dollar. Für 2026 sind rund 220 Milliarden Dollar geplant.
KI-Beteiligung verliert an Wert
Die Aktie eines KI-Entwicklers, an dem Amazon beteiligt ist, notiert unter ihrem Ausgabepreis. Das schmälert den Buchwert der Beteiligung.
Insiderverkäufe
Führungskräfte haben zuletzt Aktien im Wert von 16,6 Millionen Dollar verkauft.
Einordnung
Der Handel läuft, die Rechnung für KI kommt
Amazon verdient im Kern mit zwei Geschäften: dem Onlinehandel und der Cloud. Der Handel steht vor seiner stärksten Woche des Jahres. Die Cloud muss rechtfertigen, dass der Konzern mehr investiert, als er einnimmt. Solange Anleger an schnelle Erträge aus KI glaubten, galt das als Stärke. In einem Markt, der diese Erträge anzweifelt, wird es zur Belastung. Vom Tagestief erholte sich die Aktie um rund 8,50 Dollar.
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum ist die Amazon-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Eine Analystenstudie sieht schwächere Aktivität bei der Cloud-Sparte AWS. Zudem sorgen sich Anleger um Investitionen von über 215 Milliarden Dollar bei negativem freiem Cashflow.
Wie stark ist die Amazon Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,12 Prozent bei 244,43 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Amazon-Aktie?
Die ISIN lautet US0231351067, die WKN 906866. An der Nasdaq wird die Aktie unter AMZN gehandelt, in Deutschland unter AMZ.
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