Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, Symbol AMZ, US-Symbol AMZN) ist am Mittwochabend der zweitgrößte Dow Jones Verlierer. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der Online-Händler und Cloud-Konzern 3,12 % tiefer bei 244,43 US-Dollar. Der Dow Jones drehte nach einem Einbruch am Morgen noch 0,33 % ins Plus – Amazon blieb zurück.
Amazon-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Abend: Die Erholung der Wall Street geht an Amazon vorbei
Die Amazon-Aktie schließt 3,12 % tiefer bei 244,43 US-Dollar und ist zweitgrößter Dow Jones Verlierer. Während der Dow Jones seine Verluste aufholt, bleibt der Konzern wegen Inflation, Zöllen und KI-Sorgen klar im Minus – zwei Tage vor dem Black Friday.
Dow Jones Verlierer Nr. 2
Warum die Amazon-Aktie die Erholung verpasst
Viele Aktien holten am Nachmittag ihre Verluste auf. Die Amazon-Aktie machte nur einen kleinen Teil wett. Das liegt daran, dass die Nachrichten des Tages den Konzern an zwei Stellen treffen.
Zölle auf Importware
Die US-Regierung hat laut Medienberichten neue Zölle von 20 % auf Waren aus 14 Handelspartnern vorgeschlagen. Zu den untersuchten Ländern gehören China, Vietnam, Indien und Mexiko – von dort stammt ein großer Teil des Sortiments auf dem Amazon-Marktplatz.
Inflation bremst die Kaufkraft
Der PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 %, die Kernrate mit 3,3 % stärker als erwartet. Bereinigt um die Teuerung stagnierten die Konsumausgaben. Für den Start ins Weihnachtsgeschäft am Black Friday ist das ein Dämpfer.
Die großen KI-Investoren werden verkauft
Der Ausverkauf erfasste am Mittwoch neben den Chipwerten auch die Betreiber der großen Rechenzentren. Anleger fragen, ob sich die Rekordausgaben für KI-Infrastruktur auszahlen. Amazon gehört zu den größten Investoren.
Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung
Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt als nahezu sicher. Das trifft Unternehmen, deren freier Mittelzufluss wegen hoher Investitionen negativ ist.
Einen Lichtblick gab es bei der Beteiligung Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT): Deren Aktie fiel zunächst um fast 10 %, schloss laut CNN aber gut 1 % im Plus. Amazon hält rund 14,7 % an dem KI-Entwickler.
Einordnung
Alles blickt auf den Black Friday
Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Dann beginnt für Amazon die wichtigste Verkaufsphase des Jahres. Für die USA werden erstmals Weihnachtsumsätze von mehr als einer Billion US-Dollar erwartet. Erste Zahlen zum Online-Geschäft dürften am Wochenende zeigen, ob die Verbraucher trotz höherer Preise kaufen. Operativ ist die Ausgangslage solide: Im dritten Quartal wuchs die Cloud-Sparte AWS um 39 %, das operative Ergebnis erreichte mit 28,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum ist die Amazon-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Neue Zollvorschläge, höhere Inflationsdaten und der Ausverkauf bei den großen KI-Investoren belasten den Kurs. Anders als der Gesamtmarkt holte Amazon die Verluste kaum auf.
Wie hat die Amazon-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 3,12 % tiefer bei 244,43 US-Dollar.
Wann wird in den USA wieder gehandelt?
Am Donnerstag ist wegen Thanksgiving geschlossen. Am Freitag, dem Black Friday, endet der Handel bereits um 19 Uhr MEZ.
Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866. Handelssymbol in Deutschland AMZ, in den USA AMZN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- Handelssymbol
- AMZ
- US-Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs
- 244,43 US-Dollar (-3,12 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 2 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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