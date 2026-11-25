Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Dann beginnt für Amazon die wichtigste Verkaufsphase des Jahres. Für die USA werden erstmals Weihnachtsumsätze von mehr als einer Billion US-Dollar erwartet. Erste Zahlen zum Online-Geschäft dürften am Wochenende zeigen, ob die Verbraucher trotz höherer Preise kaufen. Operativ ist die Ausgangslage solide: Im dritten Quartal wuchs die Cloud-Sparte AWS um 39 %, das operative Ergebnis erreichte mit 28,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord.