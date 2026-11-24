Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, Symbol AMZ, US-Symbol AMZN) zählt am Dienstagabend zu den fünf größten Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) verliert der Online-Händler und Cloud-Konzern nach US-Handelsschluss 1,21 % auf 252,29 US-Dollar – drei Tage vor dem Black Friday.
Amazon-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Abend: Der Anthropic-Schatz verliert an Glanz
Die Amazon-Aktie verliert zum US-Handelsschluss 1,21 % auf 252,29 US-Dollar und rutscht unter die Dow Jones Verlierer. Belastet wird der Titel vom erneuten Ausverkauf der KI-Werte – und vom Kursrutsch der Beteiligung Anthropic unter den Ausgabepreis.
Dow Jones Verlierer Nr. 4
Warum die Amazon-Aktie nachgibt
Aus dem Konzern selbst kam am Dienstag keine kursbewegende Nachricht. Die Amazon-Aktie geriet als einer der großen KI-Investoren in den Sog der Technologiewerte, die den Nasdaq Composite um rund 1,5 % drückten.
Anthropic fällt unter den Ausgabepreis
Amazon hält nach dem Börsengang rund 14,7 % am KI-Entwickler Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT). Dessen Aktie schloss am Dienstag laut CNBC 6,5 % tiefer und damit erstmals unter dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Am ersten Handelstag, dem 19. November, hatte sie noch bei 111,50 US-Dollar eröffnet. Der Buchwert der Beteiligung schrumpft entsprechend.
KI-Werte wieder unter Druck
Nach der Erholung vom Montag verkauften Anleger erneut Chip- und KI-Aktien. Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) verlor knapp 6 %.
Die Frage nach der Rendite der KI-Milliarden
Amazon steckt nach Angaben aus dem jüngsten Quartalsbericht rund 220 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur; der freie Mittelzufluss der vergangenen zwölf Monate lag bei minus 42,4 Milliarden US-Dollar. Je größer die Zweifel am KI-Boom, desto kritischer blickt der Markt auf solche Summen.
Hintergrund
Starkes Geschäft, teure Wette
Operativ steht Amazon robust da. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 % auf 201,9 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis erreichte mit 28,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord, die Cloud-Sparte AWS wuchs um 39 %. Anders als reine KI-Unternehmen verdient Amazon über AWS auch dann, wenn Kunden Modelle anderer Anbieter nutzen. Das erklärt, warum die Amazon-Aktie deutlich weniger verliert als Anthropic oder die Chipwerte. Mit dem Black Friday am 27. November beginnt zudem die wichtigste Phase des Jahres im Handelsgeschäft.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum ist die Amazon-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Der Titel leidet unter dem erneuten Ausverkauf der KI-Werte. Zusätzlich fiel die Aktie der Beteiligung Anthropic unter ihren Ausgabepreis.
Wie viel hat die Amazon-Aktie verloren?
Laut Indikation 1,21 % auf 252,29 US-Dollar.
Wie stark ist Amazon an Anthropic beteiligt?
Nach dem Börsengang mit rund 14,7 % des Kapitals.
Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866. Handelssymbol in Deutschland AMZ, in den USA AMZN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- Handelssymbol
- AMZ
- US-Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs
- 252,29 US-Dollar (-1,21 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 4 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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