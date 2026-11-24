Operativ steht Amazon robust da. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 % auf 201,9 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis erreichte mit 28,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord, die Cloud-Sparte AWS wuchs um 39 %. Anders als reine KI-Unternehmen verdient Amazon über AWS auch dann, wenn Kunden Modelle anderer Anbieter nutzen. Das erklärt, warum die Amazon-Aktie deutlich weniger verliert als Anthropic oder die Chipwerte. Mit dem Black Friday am 27. November beginnt zudem die wichtigste Phase des Jahres im Handelsgeschäft.