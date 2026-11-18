Laut dem Emissionsprospekt hält Amazon nach dem Börsengang etwa 14,7 Prozent des Eigenkapitals, rund 1,92 Milliarden Aktien der Klasse N (TokenPost, 17.11.2026; Trefis, 12.11.2026). Google kommt auf etwa 13,7 Prozent, beide zusammen auf rund 28,4 Prozent. Bei einem Ausgabepreis von 78 Dollar bewertet der Markt Anthropic laut TNW mit rund 1,4 Billionen Dollar.

Die Frage, was Amazons Anteil daraus macht, beantworten die Quellen unterschiedlich. 24/7 Wall St. nennt für den Anteil bei 78 Dollar rund 271,8 Milliarden Dollar, das entspräche etwa 9,3 Prozent des Amazon-Börsenwerts. Trefis rechnet mit einer Spanne von 134 bis 272 Milliarden Dollar und damit 4,7 bis 9,4 Prozent des Konzernwerts. Eine einfache Multiplikation der 1,92 Milliarden Aktien mit 78 Dollar ergibt dagegen nur rund 150 Milliarden Dollar; der Unterschied hängt nach den Quellen an noch nicht gewandelten Anleihen, ist aber nicht abschließend geklärt.