Die Amazon-Aktie (Nasdaq: AMZN, ISIN US0231351067) steht an diesem Mittwoch im Schatten eines Börsengangs, an dem der Konzern nicht als Emittent, sondern als Großaktionär beteiligt ist: Heute legt Anthropic, der Entwickler des KI-Assistenten Claude, den Ausgabepreis seiner Aktien fest. Für Amazon geht es um eine Beteiligung, die aus einer Wette von einigen Milliarden Dollar zu einem der größten Einzelwerte im Konzernvermögen geworden sein könnte.
Amazon-Aktie: Heute wird Anthropic bepreist – was ist Amazons Anteil wert?
Heute fällt der Ausgabepreis für Anthropic, Amazon hält rund 14,7 Prozent. Was die Beteiligung nach Drittschätzungen wert ist und was die Amazon-Aktie noch trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com Inc.
- ISIN
- US0231351067
- Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs
- 266,66 USD
- Marktkapitalisierung
- rund 2,88 Bio. USD (Eigenrechnung fourweekmba)
- 52-Wochen-Spanne
- 196,00 bis 287,20 USD
Stand: 18.11.2026, Kurs: Schlusskurs vom 13.11.2026 (StockAnalysis)
Nach Berichten von The Next Web und TokenPost vom 17. November liegt die Preisspanne bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie. Der Handel an der Nasdaq soll am 19. November unter dem Kürzel „ANT“ starten. Bloomberg erwartet laut TNW einen Preis am oberen Ende der Spanne oder darüber; das hat TNW nach eigener Angabe nicht verifiziert. Der endgültige Ausgabepreis lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Wie viel Anthropic besitzt die Amazon-Aktie wirklich?
Laut dem Emissionsprospekt hält Amazon nach dem Börsengang etwa 14,7 Prozent des Eigenkapitals, rund 1,92 Milliarden Aktien der Klasse N (TokenPost, 17.11.2026; Trefis, 12.11.2026). Google kommt auf etwa 13,7 Prozent, beide zusammen auf rund 28,4 Prozent. Bei einem Ausgabepreis von 78 Dollar bewertet der Markt Anthropic laut TNW mit rund 1,4 Billionen Dollar.
Die Frage, was Amazons Anteil daraus macht, beantworten die Quellen unterschiedlich. 24/7 Wall St. nennt für den Anteil bei 78 Dollar rund 271,8 Milliarden Dollar, das entspräche etwa 9,3 Prozent des Amazon-Börsenwerts. Trefis rechnet mit einer Spanne von 134 bis 272 Milliarden Dollar und damit 4,7 bis 9,4 Prozent des Konzernwerts. Eine einfache Multiplikation der 1,92 Milliarden Aktien mit 78 Dollar ergibt dagegen nur rund 150 Milliarden Dollar; der Unterschied hängt nach den Quellen an noch nicht gewandelten Anleihen, ist aber nicht abschließend geklärt.
|Rechenweg
|Wert des Anteils
|Anteil am Amazon-Wert
|24/7 Wall St. bei 78 USD
|rund 271,8 Mrd. USD
|rund 9,3 %
|Trefis, Spanne 70 bis 78 USD
|134 bis 272 Mrd. USD
|4,7 bis 9,4 %
|1,92 Mrd. Aktien × 78 USD (eigene Rechnung)
|rund 150 Mrd. USD
|–
Keine Bewertung von aktiencheck.de. Zahlen beruhen auf Annahmen der Quellen; der Ausgabepreis steht erst nach der Preisfestsetzung fest.
Quelle: 24/7 Wall St. (11.11.2026), Trefis (12.11.2026), eigene Multiplikation
Unstrittig ist die Größenordnung des Gewinns: Als Einsatz nennt 24/7 Wall St. rund 18 Milliarden Dollar, Fortune sprach im September von 8 Milliarden Dollar in zwei Runden (2023 und 2024); die Differenz erklären die Quellen nicht.
Warum ist Anthropic für das AWS-Geschäft so wichtig?
Amazon ist an Anthropic in dreifacher Rolle beteiligt: als Investor, als Cloud-Lieferant und als Konkurrent. Trefis beziffert Anthropics Ausgaben bei Amazon Web Services auf mehr als 110 Milliarden Dollar bis 2036, andere Quellen sprechen von mehr als 100 Milliarden Dollar über zehn Jahre. Insgesamt hat Anthropic Rechenleistung von rund 448 Milliarden Dollar bis 2030 zugesagt (Bloomberg, zitiert von TNW). Etwa 44 Prozent seines Umsatzes erzielte Anthropic in den ersten neun Monaten über die Cloud-Kanäle von Amazon, Google und Microsoft.
Das Zahlenwerk dahinter ist beeindruckend und riskant zugleich. Anthropic setzte in den ersten neun Monaten 2026 rund 33,24 Milliarden Dollar um, wies aber einen Nettoverlust von 104 Milliarden Dollar aus, den TNW überwiegend auf Bewertungseffekte bei Wandelanleihen und Derivaten zurückführt. Für die Amazon-Aktie heißt das: Der Buchgewinn kann groß ausfallen, die Schwankungen im Ergebnis ebenfalls.
Wie stark läuft das Geschäft hinter der Amazon-Aktie?
Das Kerngeschäft liefert den Unterbau. Der Umsatz von AWS lag im dritten Quartal 2026 bei 46,0 Milliarden Dollar, ein Plus von 39 Prozent zum Vorjahr; die Investitionen des Konzerns für 2026 beziffert fourweekmba auf rund 220 Milliarden Dollar, und laut Quartalsbericht (10-Q) sollen sie 2027 „deutlich“ steigen. Der Preis dafür ist der freie Cashflow: Für die zwölf Monate bis Ende Juni 2026 nennt Yahoo/TheStreet minus 7,6 Milliarden Dollar nach plus 18,2 Milliarden im Vorjahr.
Was sagen Analysten zum Amazon-Aktie Kursziel?
Die Stimmung an der Wall Street ist klar positiv. Laut StockAnalysis (Stand 13.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel von 62 Analysten bei 326,29 US-Dollar (Median 328), Konsens „Strong Buy“ nach Daten von S&P Global. Im Einzelnen bestätigte Bernstein am 6. November die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 320 Dollar, Freedom Capital Markets hob am 3. November auf 330 Dollar an, Phillip Securities am 2. November ebenfalls auf 330 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Beim Kurs zeigte sich die Amazon-Aktie zuletzt wenig beeindruckt: Am 11. November gab sie um 1,74 Prozent auf 266,17 Dollar nach, obwohl der Nasdaq Composite um 1,60 Prozent stieg; GuruFocus bringt das mit den Unterlagen zum Börsengang in Verbindung, ein Beleg für die Kausalität fehlt. Am 13. November schloss die Aktie bei 266,66 Dollar, die 52-Wochen-Spanne reicht von 196,00 bis 287,20 Dollar.
Was kommt nach dem Börsengang für die Amazon-Aktie?
Der Termin heute ist nur der erste Schritt. Mit dem Handelsstart am 19. November lässt sich Amazons Anteil erstmals täglich bewerten. Trefis nennt eine mögliche Aufnahme von Anthropic in den Nasdaq-100 um den 21. Dezember, abhängig vom Listing-Termin. Die nächsten Quartalszahlen von Amazon sind laut den geprüften Quellen noch nicht terminiert; das Vorjahresquartal wurde am 5. Februar 2026 gemeldet.
FAQ: Amazon-Aktie und Anthropic-Börsengang
Wie viel Prozent von Anthropic gehören Amazon? Nach dem Börsengang rund 14,7 Prozent, etwa 1,92 Milliarden Aktien (TokenPost, Trefis).
Wann wird Anthropic bepreist und wann startet der Handel? Die Preisfestsetzung ist für den 18. November vorgesehen, der Handel an der Nasdaq soll am 19. November unter „ANT“ beginnen (TNW, TokenPost).
Was ist die Beteiligung wert? Je nach Quelle und Rechenweg zwischen etwa 134 und 272 Milliarden Dollar bei 70 bis 78 Dollar je Aktie; der endgültige Wert hängt vom Ausgabepreis ab.
Wie hoch ist das Amazon-Aktie Kursziel der Analysten? Der Durchschnitt von 62 Analysten liegt laut StockAnalysis (Stand 13.11.2026) bei 326,29 Dollar; das sind Drittmeinungen.
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