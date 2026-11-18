An diesem Mittwochabend wird in New York eine Zahl festgelegt, die für die Amazon-Aktie (Kürzel AMZN, ISIN US0231351067) wichtiger sein könnte als manche Quartalsbilanz: der Ausgabepreis von Anthropic. Amazon hält nach dem Börsengang 14,7 Prozent an dem Claude-Entwickler. Zur Preisspanne von 70 bis 78 Dollar je Aktie ist dieser Anteil laut einer Auswertung von StockTwits zwischen 135 und 150 Milliarden Dollar wert. Doch während die KI-Welt auf das größte IPO der Geschichte blickt, steckt die Amazon-Aktie im Strudel des Tech-Ausverkaufs. Ist der Anthropic-Schatz im Kurs schon eingepreist?
Amazon-Aktie: Heute wird Anthropic bepreist, Amazons Anteil ist bis zu 150 Mrd. Dollar wert – der unterschätzte KI-Schatz?
Amazon hält nach dem Börsengang 14,7 Prozent an Anthropic – zur Preisspanne 135 bis 150 Mrd. Dollar. Was der IPO-Abend für die Amazon-Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- Kürzel
- AMZN
- Börsenwert
- rund 2,79 Bio. $
- Anthropic-Pricing
- 18.11.2026 (abends)
- Anthropic-Erstnotiz
- 19.11.2026, Nasdaq (ANT)
Stand: 16.11.2026, Börsenwert zum Schluss am 16.11.2026 laut StockTwits/Yahoo Finance
Die Beteiligung
Wie viel ist Amazons Anthropic-Anteil wert?
Amazon hat Anthropic in den Jahren 2023 und 2024 mit Milliarden finanziert und dafür Wandelanleihen erhalten. Laut TechCrunch liegen die Wandlungspreise je nach Investitionsjahr bei rund 2,09 oder 5,05 Dollar je Aktie – ein Bruchteil der jetzt aufgerufenen 70 bis 78 Dollar. Einen Teil der Anleihen hat Amazon in stimmrechtslose Aktien getauscht, einen erheblichen Teil hält der Konzern laut Prospekt aber vorerst zurück. Würde Amazon alles wandeln, käme der Konzern auf rund 23,8 Prozent und etwa 3,48 Milliarden Aktien – zum oberen Ende der Spanne rund 272 Milliarden Dollar.
|Investor
|Anteil
|Wert bei 70 $
|Wert bei 78 $
|Amazon
|14,7 %
|ca. 135 Mrd. $
|ca. 150 Mrd. $
|13,7 %
|ca. 125 Mrd. $
|ca. 140 Mrd. $
|Zusammen
|28,4 %
|ca. 260 Mrd. $
|ca. 290 Mrd. $
Quelle: Anthropic-Prospekt laut TechCrunch und StockTwits/Yahoo Finance
Jeder Dollar Kursbewegung der Anthropic-Aktie verändert den Wert von Amazons Paket laut StockTwits um rund 1,9 Milliarden Dollar. Gemessen am Amazon-Börsenwert von rund 2,79 Billionen Dollar zum Schluss am 16. November entspricht der Anteil zur Preisspanne grob 5 Prozent. Das ist viel für eine einzelne Beteiligung – aber wenig genug, dass der Markt ihn im täglichen Rauschen leicht übersehen kann.
Das Geschäft dahinter
Warum ist Anthropic für Amazon mehr als eine Finanzbeteiligung?
Der eigentliche Wert liegt womöglich nicht im Aktienpaket, sondern in der Geschäftsbeziehung. Anthropic hat sich laut TechCrunch verpflichtet, über das nächste Jahrzehnt mehr als 100 Milliarden Dollar bei Amazon Web Services auszugeben. The Cryptonomist zitiert den Prospekt sogar mit mindestens 110 Milliarden Dollar Ausgaben bei Amazon über zehn Jahre. Amazon, Google und Microsoft stehen zusammen für 31 Prozent der vertraglichen Verpflichtungen von Anthropic.
Damit sitzt Amazon auf beiden Seiten des Tisches: als Eigentümer, der vom Wert des KI-Labors profitiert, und als Cloud-Lieferant, der an dessen Rechenhunger verdient. Für die Amazon-Aktie ist das ein doppelter Hebel – in beide Richtungen. Wächst Anthropic weiter so schnell, wie die Überzeichnung des Börsengangs nahelegt, profitieren Bilanz und AWS-Auslastung. Gerät das KI-Labor ins Stocken, treffen Bewertungsverluste und schwächere Cloud-Umsätze zugleich.
Anthropic ist ein Börsengang einer ganzen Generation.
Der Gegenwind
Warum fällt die Amazon-Aktie trotz Anthropic-Fantasie?
Die Börse bewertet derzeit nicht nur Chancen, sondern vor allem die Rechnung für den KI-Ausbau. Am Montag fiel die Amazon-Aktie laut StockTwits um 3,3 Prozent im Sog eines breiten Ausverkaufs bei KI- und Halbleiterwerten. Am Dienstag rutschte der Dow Jones um 1,6 Prozent, der S&P 500 um 1,0 Prozent. Steigende Anleiherenditen, neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Frage, wann sich die gewaltigen Investitionen der Hyperscaler auszahlen, lasten auf den großen Tech-Werten.
Hinzu kommt ein technischer Effekt: Ein Börsengang mit einem Volumen von bis zu 64 Milliarden Dollar bindet Kapital. Fondsmanager, die Anthropic-Aktien zeichnen, müssen das Geld irgendwo abziehen – häufig bei den großen KI-Profiteuren, die sie bereits halten. Laut Saxo ist zudem mit erheblicher Nachfrage von Indexfonds nach der Notierung zu rechnen.
Termine
Was kommt als Nächstes für die Amazon-Aktie?
Der Fahrplan ist eng getaktet. Heute Abend legt Anthropic den Ausgabepreis fest, laut Saxo am oberen Ende der Spanne oder darüber. Um 20 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung. Am Donnerstag folgt die Erstnotiz an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT – und damit der erste Marktpreis für Amazons Paket.
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie und Anthropic
Wie viel Prozent von Anthropic gehören Amazon? Nach dem Börsengang 14,7 Prozent, bei vollständiger Wandlung der Anleihen rund 23,8 Prozent.
Wie viel ist Amazons Anthropic-Anteil wert? Zur Preisspanne von 70 bis 78 Dollar rund 135 bis 150 Milliarden Dollar.
Wann startet die Anthropic-Aktie? Die Preisfestsetzung ist für Mittwoch, den 18. November, geplant, die Erstnotiz an der Nasdaq für Donnerstag, den 19. November.
Hat Amazon Stimmrechte bei Anthropic? Nein, die Anteile von Amazon und Google sind stimmrechtslos; die Kontrolle bleibt bei den Gründern.
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