Der eigentliche Wert liegt womöglich nicht im Aktienpaket, sondern in der Geschäftsbeziehung. Anthropic hat sich laut TechCrunch verpflichtet, über das nächste Jahrzehnt mehr als 100 Milliarden Dollar bei Amazon Web Services auszugeben. The Cryptonomist zitiert den Prospekt sogar mit mindestens 110 Milliarden Dollar Ausgaben bei Amazon über zehn Jahre. Amazon, Google und Microsoft stehen zusammen für 31 Prozent der vertraglichen Verpflichtungen von Anthropic.

Damit sitzt Amazon auf beiden Seiten des Tisches: als Eigentümer, der vom Wert des KI-Labors profitiert, und als Cloud-Lieferant, der an dessen Rechenhunger verdient. Für die Amazon-Aktie ist das ein doppelter Hebel – in beide Richtungen. Wächst Anthropic weiter so schnell, wie die Überzeichnung des Börsengangs nahelegt, profitieren Bilanz und AWS-Auslastung. Gerät das KI-Labor ins Stocken, treffen Bewertungsverluste und schwächere Cloud-Umsätze zugleich.