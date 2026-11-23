Pünktlich zur Thanksgiving-Woche meldet sich die Amazon Aktie zurück. Vorbörslich steigt sie um 10,10 Dollar oder 4,09 Prozent auf 256,92 Dollar und gehört damit zu den fünf stärksten Werten im Dow Jones. Am Freitag hatte sie bei 246,82 Dollar geschlossen. Rückenwind kommt vom Gesamtmarkt: Nach der schwächsten Woche seit 2020 steigen die Futures auf den Dow Jones um rund 1,9 Prozent, die Tech-Schwergewichte führen die Erholung an.
Amazon Aktie: Kurssprung zum Start der Black-Friday-Woche – der Handelsriese meldet sich zurück
Die wichtigste Einkaufswoche des Jahres beginnt, und die Amazon Aktie startet mit Schwung: Vorbörslich steigt sie um 4,09 Prozent auf 256,92 Dollar. Nach dem Ausverkauf wegen der KI-Milliarden rücken jetzt Black Friday, AWS und der Wert der Anthropic-Beteiligung in den Fokus. Die Analyse.
Das Weihnachtsgeschäft
Black Friday als Stimmungstest
Am Freitag ist Black Friday, am 30. November Cyber Monday. Amazon lockt bereits seit dem 19. November mit Angeboten, die Aktionswoche läuft bis zum Cyber Monday. Für die Amazon Aktie ist das vierte Quartal traditionell das wichtigste des Jahres. Wie viel die Kunden in den kommenden Tagen ausgeben, gilt an der Börse als erster Gradmesser für das Weihnachtsgeschäft. Fällt das Echo gut aus, könnte das der Aktie zusätzlichen Schwung geben.
Der Ausverkauf
Warum Anleger zuletzt auf die Bremse traten
Der Grund für die Schwäche der letzten Wochen war das Tempo der KI-Investitionen. Im dritten Quartal gab Amazon 77,3 Milliarden Dollar für Rechenzentren und Ausrüstung aus, erwartet worden waren 58,7 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow rutschte deshalb tief ins Minus. Auch die Umsatzprognose für das vierte Quartal von 240 bis 247 Milliarden Dollar fiel vorsichtig aus. Dabei läuft das Geschäft: Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, die Cloud-Sparte AWS wuchs um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar, und ihr Auftragsbestand kletterte auf 578 Milliarden Dollar.
Der Joker
Die Beteiligung an Anthropic
Ein weiterer Grund, warum die Amazon Aktie jetzt wieder gefragt ist: Amazon ist am KI-Unternehmen Anthropic beteiligt, das in der Vorwoche an die Börse gegangen ist. Damit hat der Wert dieser Beteiligung erstmals einen täglichen Börsenpreis. Steigt die Anthropic-Aktie, wird auch der Anteil in Amazons Bilanz wertvoller. Zugleich ist Anthropic ein großer Kunde der Cloud-Sparte AWS.
An der Wall Street bleibt die Mehrheit optimistisch. Die UBS empfiehlt die Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 340 Dollar, rund 32 Prozent über dem vorbörslichen Kurs (eigene Rechnung). Im Durchschnitt lag das Ziel der von MarketBeat erfassten Analysten zuletzt bei rund 321 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Amazon Aktie profitiert heute von zwei Dingen zugleich: der allgemeinen Erholung der Tech-Werte und dem Start des Weihnachtsgeschäfts. Die eigentliche Frage bleibt aber, wann sich die gewaltigen KI-Investitionen in steigenden Gewinnen zeigen. Bis zu den Zahlen für das vierte Quartal am 4. Februar 2027 dürften die Signale vom Black Friday und die Entwicklung von Anthropic die Richtung vorgeben.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum steigt die Amazon Aktie heute?
Nach dem Ausverkauf der Vorwoche erholen sich die Tech-Werte. Zudem beginnt mit Thanksgiving und Black Friday die wichtigste Einkaufswoche des Jahres.
Wann legt Amazon die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das vierte Quartal werden für den 4. Februar 2027 erwartet.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Amazon Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
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