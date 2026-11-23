Der Grund für die Schwäche der letzten Wochen war das Tempo der KI-Investitionen. Im dritten Quartal gab Amazon 77,3 Milliarden Dollar für Rechenzentren und Ausrüstung aus, erwartet worden waren 58,7 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow rutschte deshalb tief ins Minus. Auch die Umsatzprognose für das vierte Quartal von 240 bis 247 Milliarden Dollar fiel vorsichtig aus. Dabei läuft das Geschäft: Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, die Cloud-Sparte AWS wuchs um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar, und ihr Auftragsbestand kletterte auf 578 Milliarden Dollar.