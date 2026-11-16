Amazon Aktie Dow Jones Verlierer: Tech-Ausverkauf und Raketen-Fehlstart belasten – bringt das Anthropic-IPO die Wende?

Die Amazon Aktie (Ticker: AMZN, Nasdaq; ISIN: US0231351067) gehört am Montagnachmittag deutscher Zeit zu den größten Dow Jones Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) kostete das Papier 261,78 US-Dollar, ein Minus von 1,83 Prozent. Belastet wird der Online- und Cloud-Riese vor allem vom Ausverkauf bei Technologiewerten. Dazu kommt eine schlechte Nachricht vom Sonntag: Eine Vulcan-Rakete stürzte mit 40 Internet-Satelliten von Amazon Leo ab.

Im Dow-Jones-Ranking liegt Amazon damit auf Platz zwei der Verliererliste, nur Alphabet gibt laut Investing.com mit 2,11 Prozent noch stärker nach. Der Leitindex hält sich mit 0,26 Prozent Minus bei 52.211 Punkten besser, weil defensive Werte wie Procter & Gamble und McDonald's zulegen.