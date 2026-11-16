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Amazon Aktie Dow Jones Verlierer: Tech-Ausverkauf und Raketen-Fehlstart belasten – bringt das Anthropic-IPO die Wende?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Die Amazon Aktie fällt zum US-Handelsstart am Montag um 1,83 Prozent auf 261,78 US-Dollar und zählt damit zu den größten Dow Jones Verlierern. Die Nasdaq leidet vor den Nvidia-Zahlen, dazu hat eine verunglückte Vulcan-Rakete 40 Satelliten von Amazon Leo zerstört. Am Donnerstag soll Anthropic an die Börse gehen, an dem Amazon beteiligt ist.

Amazon Aktie Dow Jones Verlierer: Tech-Ausverkauf und Raketen-Fehlstart belasten – bringt das Anthropic-IPO die Wende?
Bild: Amazon (aboutamazon.com)

Die Amazon Aktie (Ticker: AMZN, Nasdaq; ISIN: US0231351067) gehört am Montagnachmittag deutscher Zeit zu den größten Dow Jones Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) kostete das Papier 261,78 US-Dollar, ein Minus von 1,83 Prozent. Belastet wird der Online- und Cloud-Riese vor allem vom Ausverkauf bei Technologiewerten. Dazu kommt eine schlechte Nachricht vom Sonntag: Eine Vulcan-Rakete stürzte mit 40 Internet-Satelliten von Amazon Leo ab.

Im Dow-Jones-Ranking liegt Amazon damit auf Platz zwei der Verliererliste, nur Alphabet gibt laut Investing.com mit 2,11 Prozent noch stärker nach. Der Leitindex hält sich mit 0,26 Prozent Minus bei 52.211 Punkten besser, weil defensive Werte wie Procter & Gamble und McDonald's zulegen.

Kurs der Amazon Aktie, 9:45 Uhr ET (15:45 Uhr MEZ)
261,78 USD
Veränderung zum Freitagsschluss von 266,66 USD
-1,83 %
Seit Jahresbeginn bis zum Freitagsschluss am 13.11.
+15,5 %
52-Wochen-Hoch
287,20 USD
Quelle: Investing.com (9:45 Uhr ET), Yahoo Finance (Schluss 13.11.2026)

Dow Jones Verlierer am Montag

Warum ist die Amazon Aktie heute Dow Jones Verlierer – und wie schwer wiegt der Raketen-Absturz?

Eine eigene Unternehmensmeldung von Amazon gibt es am Montag nicht. Drei Faktoren drücken auf den Kurs.

  1. Tech-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen

    Die Nasdaq verlor laut AP bis 9:39 Uhr Ortszeit 1,1 Prozent, der S&P 500 0,7 Prozent. Nvidia fiel nach dem Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang erneut um fast 4 Prozent; die Quartalszahlen folgen am Dienstag. Anleger fürchten, dass die KI-Investitionen nachlassen könnten.

  2. 40 Leo-Satelliten verloren

    Am Sonntag scheiterte in Cape Canaveral eine Vulcan-Rakete von United Launch Alliance (ULA), dem Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin. Rund zehn Minuten nach dem Start brach die Mission ab, die 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo erreichten keine Umlaufbahn.

  3. Hohe Anleiherenditen

    Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut Yahoo Finance bei 5,13 Prozent.

Wie schwer der Raketenverlust wiegt, ist offen. 24/7 Wall St. hält die verlorene Hardware angesichts von rund 220 Milliarden US-Dollar Investitionen in diesem Jahr für klein. Das größere Problem sei der Zeitplan. Vorbörslich lag die Aktie laut dem Bericht nur 0,5 Prozent im Minus. Dass das Minus seit Handelsbeginn größer geworden ist, spricht eher für den Druck auf die gesamte Tech-Branche als für eine reine Reaktion auf die Satelliten.

Dow Jones Gewinner und Verlierer am Montagmorgen
RangUnternehmenKurs in USDVeränderung
GewinnerProcter & Gamble172,27+1,45 %
GewinnerMcDonald's275,57+1,32 %
GewinnerAmgen471,18+1,18 %
GewinnerUnitedHealth412,08+1,13 %
GewinnerTravelers406,82+0,89 %
VerliererAlphabet (A)289,52-2,11 %
VerliererAmazon.com261,78-1,83 %
VerliererCaterpillar591,07-1,52 %
VerliererGoldman Sachs905,30-1,23 %
VerliererChevron217,90-0,91 %

Stand der Einzelwerte 9:45–9:46 Uhr ET (15:45–15:46 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss.

Quelle: Investing.com, Dow Jones Components

Satelliten-Internet

Was bedeutet der Fehlstart für Amazon Leo?

Es war laut Spaceflight Now der erste Totalverlust der ULA-Geschichte und der erste von 38 Vulcan-Flügen, die Amazon gebucht hat. Rund 400 Leo-Satelliten waren zuvor gestartet, für die erste Generation sind 3.232 bis Juli 2029 geplant. Laut Investing.com könnte die Untersuchung die Vulcan für Monate am Boden halten. Ausweichen kann Amazon nur begrenzt, denn Blue Origins New Glenn fliegt seit einer Explosion im Mai nicht. Der nächste Leo-Start mit einer Ariane 6 ist laut 24/7 Wall St. frühestens für den 23. November geplant.

Beteiligung an Anthropic

Ist die Amazon Aktie nach dem Rücksetzer ein Spiel auf das Anthropic-IPO?

Am Donnerstag, dem 19. November, soll der KI-Entwickler Anthropic an der Nasdaq starten. Laut AP will das Unternehmen 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 US-Dollar verkaufen. Der Börsenwert läge dann bei rund 1,3 Billionen US-Dollar. Amazon ist einer der großen Geldgeber.

Eine von GuruFocus zitierte Reuters-Rechnung schätzt den Wert der Amazon-Beteiligung zum oberen Ende der Preisspanne auf etwa 271,8 Milliarden US-Dollar. Investiert hat Amazon demnach 18 Milliarden US-Dollar. An der Börse kam das zuletzt nicht immer gut an. Als am 11. November Details zur Umwandlung der AWS-Wandelanleihen in Anthropic-Aktien bekannt wurden, schloss die Amazon Aktie 1,74 Prozent tiefer bei 266,17 US-Dollar.

Bewertung und Chartbild

Wie steht die Amazon Aktie als Dow Jones Verlierer im Chart da?

Bis zum Freitagsschluss bei 266,66 US-Dollar lag die Aktie laut Yahoo Finance im Jahresverlauf 15,5 Prozent und auf Monatssicht 3,1 Prozent im Plus. Mit dem aktuellen Kurs schrumpft das Jahresplus auf gut 13 Prozent. Zum 52-Wochen-Hoch bei 287,20 US-Dollar fehlen fast 9 Prozent.

Für die Bewertung nennt Trefis ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,4. Im Schnitt der vergangenen drei Jahre lag es bei 34,6. Das Wachstum kommt vor allem aus der Cloud: Der Umsatz von AWS stieg im dritten Quartal um 39 Prozent auf 45,98 Milliarden US-Dollar. Laut heygotrade hat sich das Wachstum dort zum sechsten Mal in Folge beschleunigt.

Termine

Was müssen Anleger der Amazon Aktie jetzt im Blick behalten?

Am Dienstag legt Nvidia Zahlen vor, am Mittwoch folgen das Protokoll der US-Notenbank und die Preisfestsetzung bei Anthropic, am Donnerstag der erste Handelstag. Danach rücken der nächste Leo-Start und der Black Friday am 27. November in den Blick.

Häufige Fragen zur Amazon Aktie

Warum fällt die Amazon Aktie heute?

Die Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067) gab gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) 1,83 Prozent auf 261,78 US-Dollar nach, vor allem wegen der Tech-Schwäche vor den Nvidia-Zahlen. Zusätzlich verlor Amazon am Sonntag 40 Leo-Satelliten beim Fehlstart einer Vulcan-Rakete.

Was hat das Anthropic-IPO mit Amazon zu tun?

Amazon hat laut einer Reuters-Rechnung 18 Milliarden US-Dollar in Anthropic investiert. Der Börsengang ist für Donnerstag, den 19. November, geplant und würde der Beteiligung erstmals einen Börsenkurs geben.

Wann legt Amazon die nächsten Quartalszahlen vor?

Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 werden laut Trefis im Februar 2027 erwartet. Einen genauen Termin hat Amazon noch nicht genannt.

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