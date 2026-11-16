Die Vulcan-Rakete von United Launch Alliance (ULA), dem Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin, startete am Sonntag um 12:40 Uhr Ortszeit in Cape Canaveral. Rund zehn Minuten nach dem Abheben, während die Centaur-Oberstufe feuerte, kam es zu einer Anomalie; die Nutzlast erreichte keine Umlaufbahn. Laut StockAnalysis war es der erste Totalverlust einer Mission in der Geschichte von ULA. Die Ursache ist noch offen.

Für Amazon wiegt weniger die verlorene Hardware als die Logistik. Der Konzern hat 38 Vulcan-Starts gebucht, mit denen er nach eigenen Angaben vom 9. November mehr als 1.500 Leo-Satelliten der ersten Generation ins All bringen wollte. Die nächste Vulcan-Mission war schon in wenigen Wochen geplant. Die Untersuchung dürfte die Rakete nun für Monate am Boden halten.

Ausweichmöglichkeiten sind knapp: Blue Origins New Glenn steht seit einer Explosion auf der Startrampe im Mai still, und SpaceX nimmt laut StockAnalysis keine neuen Falcon-9-Buchungen mehr an. Bisher hat Amazon in 14 Starts seit 2025 insgesamt 398 Leo-Satelliten in den Orbit gebracht – etwa 12 Prozent der 3.236, die für eine weltweite Abdeckung nötig sind. Konkurrent Starlink betreibt bereits mehr als 11.000 Satelliten. Amazon selbst erklärte, jeder Start berge Risiken; ULA bleibe ein vertrauenswürdiger Partner.