Die Amazon Aktie (Ticker: AMZN, Nasdaq; ISIN: US0231351067) hat den Montag als einer der größten Dow Jones Verlierer beendet: Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) kostete das Papier 257,75 US-Dollar, 3,34 Prozent weniger als am Freitag. Neben dem breiten Ausverkauf bei KI-Werten belastet ein handfester Rückschlag im Satellitengeschäft: Beim Fehlstart einer Vulcan-Rakete gingen am Sonntag 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo verloren.
Im Ranking der 30 Dow-Werte landete Amazon damit auf Platz 5 der Verliererliste. Der Leitindex selbst fiel um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte, die technologielastige Nasdaq sogar um 2,49 Prozent. Nur acht der 30 Dow-Werte schlossen im Plus.