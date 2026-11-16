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Amazon Aktie Dow Jones Verlierer: Blackstone-Deal für AWS-Rechenzentren verpufft, Minus wächst auf über 3 Prozent – hält die 50-Tage-Linie?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Die Amazon Aktie ist am Montagmittag einer der größten Dow Jones Verlierer: -3,21 Prozent auf 258,10 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ). Der KI-Ausverkauf, ein Raketen-Fehlschlag mit 40 Leo-Satelliten und das nahende Anthropic-IPO belasten.

Amazon Aktie Dow Jones Verlierer: Blackstone-Deal für AWS-Rechenzentren verpufft, Minus wächst auf über 3 Prozent – hält die 50-Tage-Linie?
Bild: Amazon (aboutamazon.com)

Die Amazon Aktie (Ticker: AMZN, Nasdaq; ISIN: US0231351067) hat ihre Verluste bis zur Mittagszeit fast verdoppelt. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) kostete das Papier 258,10 USD, 3,21 Prozent weniger als zum Freitagsschluss bei 266,66 USD; MarketScreener wies wenig später ein Minus von 3,06 Prozent aus. Damit ist Amazon einer der größten Dow Jones Verlierer. Eine milliardenschwere Finanzierung für AWS-Rechenzentren konnte den Abwärtssog des KI-Sektors nicht bremsen.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Kurz nach der Eröffnung hatte das Minus bei Amazon noch bei knapp 2 Prozent gelegen.

Kurs der Amazon Aktie, 16.11.2026, ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ)
258,10 USD
Veränderung zum Freitagsschluss – Platz 3 der Dow-Verlierer
-3,21 %
50-Tage-Linie – nur noch gut 1 Prozent entfernt
254,81 USD
Quelle: Investing.com (Kurs ca. 12:40 Uhr ET), onvista (Vortagesschluss), stockanalysis.com (50-Tage-Linie)

Dow Jones Verlierer am Mittag

Warum fällt die Amazon Aktie heute?

Mehrere Belastungen treffen am Montag zusammen – eine davon betrifft Amazon ganz direkt.

  1. Fehlstart mit 40 Leo-Satelliten

    Eine Vulcan-Centaur-Rakete von United Launch Alliance hatte am Sonntag rund zehn Minuten nach dem Start eine Anomalie in der Oberstufe; die 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo, früher Kuiper, erreichten ihre Umlaufbahn nicht. Laut 24/7 Wall St. hat Amazon 38 Starts auf dieser Rakete gebucht – Verzögerungen beim Aufbau des Netzes sind möglich.

  2. KI-Ausverkauf

    Der Druck auf Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang und vor den Zahlen am Dienstag trifft alle großen KI-Investoren. Amazon steckt nach eigenen Angaben rund 220 Mrd. USD in diesem Jahr in Investitionen, vor allem in Rechenzentren.

  3. Anthropic-Börsengang am Donnerstag

    Amazon und Alphabet halten laut den Börsenunterlagen jeweils mehr als 5 Prozent an Anthropic. Die Analysefirma Vanda Research erwartet hohe Privatanlegernachfrage für den Börsengang, die teilweise zulasten anderer KI-Aktien gehen könnte.

Eine Stellungnahme von Amazon zum Fehlstart lag bis zur Mittagszeit nicht vor; ULA bestätigte, die Mission nicht in den Orbit gebracht zu haben.

AWS

Was bedeutet der Blackstone-Deal für die Amazon Aktie?

Am Montag wurde bekannt, dass der Blackstone Digital Infrastructure Trust rund 75 Prozent an zwei Gemeinschaftsunternehmen übernimmt, die 13 neue AWS-Rechenzentren in Indiana und Mississippi mit zusammen 647 Megawatt IT-Leistung halten. AWS behält rund 25 Prozent und mietet die Anlagen langfristig zurück, zunächst für zwölf Jahre. Das Portfolio wird mit rund 5 Mrd. USD bewertet.

Für Amazon ist das eine Möglichkeit, den Bau von KI-Kapazitäten teilweise außerhalb der eigenen Bilanz zu finanzieren. Der Hintergrund ist bezeichnend: Durch die hohen Investitionen ist der Free Cashflow der vergangenen zwölf Monate mit rund 42 Mrd. USD negativ. An der Börse wurde die Nachricht am Montag eher als Beleg für den Kapitalhunger gelesen denn als Entlastung – das ist eine Einordnung des Kursverlaufs.

Dow Jones Gewinner und Verlierer am 16.11.2026 am Mittag
AktieKurs in USDVeränderung
Procter & Gamble172,84+1,79 %
McDonald's275,59+1,33 %
Visa429,52+0,88 %
UnitedHealth410,91+0,85 %
Amgen468,50+0,61 %
Goldman Sachs893,19-2,55 %
Alphabet (A)286,65-3,08 %
Amazon258,10-3,21 %
Caterpillar577,39-3,80 %
Nvidia156,58-3,85 %

Quelle: Investing.com, Stand ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ); Abgleich MarketScreener 12:48 Uhr ET

Charttechnik

Wie steht die Amazon Aktie im Chart?

Anders als viele KI-Werte ist Amazon charttechnisch noch nicht beschädigt. Die Aktie notiert über der 50-Tage-Linie bei 254,81 USD und klar über der 200-Tage-Linie bei 244,60 USD. Bis zum Freitag stand seit Jahresbeginn ein Plus von 15,5 Prozent, nach dem heutigen Rückgang sind es nach eigener Berechnung knapp 12 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch von 287,20 USD liegt rund 10 Prozent über dem aktuellen Kurs. Ein Rutsch unter die 50-Tage-Linie würde das Bild eintrüben.

Fundament

Was zeigen die letzten Quartalszahlen von Amazon?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Mrd. USD. Die Cloud-Sparte AWS wuchs um 39 Prozent auf 46,0 Mrd. USD und erzielte einen operativen Gewinn von 17,8 Mrd. USD. Der operative Gewinn des Konzerns lag bei 28,1 Mrd. USD. Für das vierte Quartal stellt Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Mrd. USD und einen operativen Gewinn von 28,5 bis 33,5 Mrd. USD in Aussicht. Nach dem Bericht war die Aktie dennoch um rund 7 Prozent gefallen – wegen der hohen Investitionen und schwächerer Werte im Werbegeschäft.

Häufige Fragen zur Amazon Aktie

Warum fällt die Amazon Aktie heute?

Die Aktie (AMZN, Nasdaq; ISIN US0231351067) leidet unter dem Ausverkauf bei KI-Werten, dem Fehlstart einer Rakete mit 40 Amazon-Leo-Satelliten und der Positionierung vor dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag.

Ist Amazon heute ein Dow Jones Verlierer?

Ja. Mit -3,21 Prozent auf 258,10 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) zählte Amazon zu den drei schwächsten Dow-Werten.

Was hat Amazon mit Blackstone vereinbart?

Ein Blackstone-Vehikel übernimmt rund 75 Prozent an 13 neuen AWS-Rechenzentren, die AWS langfristig zurückmietet; das Portfolio wird mit rund 5 Mrd. USD bewertet.

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