Amazon Aktie Dow Jones Verlierer: Blackstone-Deal für AWS-Rechenzentren verpufft, Minus wächst auf über 3 Prozent – hält die 50-Tage-Linie?

Die Amazon Aktie (Ticker: AMZN, Nasdaq; ISIN: US0231351067) hat ihre Verluste bis zur Mittagszeit fast verdoppelt. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) kostete das Papier 258,10 USD, 3,21 Prozent weniger als zum Freitagsschluss bei 266,66 USD; MarketScreener wies wenig später ein Minus von 3,06 Prozent aus. Damit ist Amazon einer der größten Dow Jones Verlierer. Eine milliardenschwere Finanzierung für AWS-Rechenzentren konnte den Abwärtssog des KI-Sektors nicht bremsen.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Kurz nach der Eröffnung hatte das Minus bei Amazon noch bei knapp 2 Prozent gelegen.