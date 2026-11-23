Amazon Aktie: Nur 3,5 Prozent am besten Börsentag seit April – warum der Riese zurückbleibt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 06:51 3 Min.

Die Amazon Aktie schließt am Montag 3,47 Prozent höher bei 255,39 Dollar und ist Nummer zehn unter den Gewinnern im Dow Jones. Nvidia gewann neunmal so viel. Die Zurückhaltung hat Gründe, und am Freitag ist Black Friday.

Bild: KI-generiert (Medium 5782), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Am besten Tag für den Nasdaq seit April 2025 schafft es Amazon gerade so in die Top 10 des Dow Jones. Die Amazon Aktie beendet den Montag bei 255,39 Dollar, 3,47 Prozent über dem Freitagsschluss von 246,82 Dollar. Vorbörslich hatte sie mit 256,92 Dollar schon höher gestanden. Unter den sieben größten Technologiekonzernen legten nur Apple und Microsoft noch weniger zu. Schlusskurs der Amazon Aktie 255,39 USD Tagesgewinn, Platz 10 im Dow Jones +3,47 % Kursziel von Oppenheimer 310 USD geplante Investitionen 2026 220 Mrd. USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:52 Uhr MEZ; Amazon; Oppenheimer; 24/7 Wall St. Der Grund Wer weniger gefallen ist, steigt auch weniger Die Erklärung ist einfach. Am Montag kauften Anleger vor allem jene Aktien zurück, die im Ausverkauf am stärksten verloren hatten. Die Amazon Aktie gehörte nicht dazu. Sie lag vor diesem Handelstag seit Jahresbeginn sogar knapp sieben Prozent im Plus. Nvidia dagegen hatte binnen eines Monats rund 40 Prozent eingebüßt. Dazu kommt, dass Amazon im Geschäft mit KI-Chips zunehmend als Konkurrent von Nvidia auftritt und von dessen Erholung weniger direkt profitiert als Zulieferer. Die Rechnung Starke Cloud, teurer Ausbau Operativ läuft es. Die Cloud-Sparte AWS wuchs im dritten Quartal um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Der Preis ist hoch: 2026 will Amazon rund 220 Milliarden Dollar investieren, über zwölf Monate floss unter dem Strich Geld ab. Laut einem unbestätigten Bericht von TipRanks prüft der Konzern zudem die Übernahme eines KI-Start-ups für 7,5 Milliarden Dollar. Oppenheimer hat das Kursziel nach dem Börsengang der Beteiligung Anthropic auf 310 Dollar angehoben, rund 21 Prozent über dem Schlusskurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Amazon Aktie spricht AWS wächst um 39 Prozent

Seit Jahresbeginn im Plus

Black Friday und Weihnachtsgeschäft stehen bevor

Beteiligung an Anthropic Was Anleger bedenken sollten Schlusskurs unter dem vorbörslichen Niveau

Rund 220 Milliarden Dollar Investitionen

Negativer freier Cashflow

Zukaufsbericht ist nicht bestätigt Einordnung der Redaktion: Dass die Amazon Aktie am Montag zurückbleibt, ist kein Schwächezeichen, sondern die Kehrseite ihrer Stabilität in den Wochen davor. Für die nächsten Tage ist der Handel wichtiger als die Chipbranche: Am Freitag ist Black Friday, am Montag darauf Cyber Monday. Für das Weihnachtsquartal stellt Amazon 240 bis 247 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. FAQ Häufige Fragen zur Amazon Aktie Wie hat die Amazon Aktie heute geschlossen?

Bei 255,39 Dollar, 3,47 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Warum stieg die Amazon Aktie weniger als Nvidia?

Am stärksten erholten sich Aktien, die zuvor am meisten verloren hatten. Amazon hatte sich im Ausverkauf vergleichsweise gut gehalten. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Amazon Aktie?

ISIN US0231351067, WKN 906866. Handelssymbol an der Nasdaq: AMZN. Handelssymbol an deutschen Börsen: AMZ.

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