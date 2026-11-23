Amazon Aktie: Die Rally bröckelt schon - von plus 4 auf plus 2,9 Prozent, und ein Milliardenzukauf steht im Raum

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:17 3 Min.

Vorbörslich lag die Amazon Aktie noch gut 4 Prozent vorn, nach Handelsstart sind es 2,85 Prozent bei 253,86 Dollar. Während Chipwerte zweistellig steigen, bleibt der Handelsriese zurück. Dabei gibt es Neuigkeiten: Laut einem Bericht prüft Amazon den Kauf eines KI-Start-ups für 7,5 Milliarden Dollar, und Oppenheimer hebt das Kursziel auf 310 Dollar. Die Analyse.

Bild: KI-generiert (Medium 5782), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Die Amazon Aktie (ISIN: US0231351067, FSE: AMZ, NASDAQ: AMZN) ist auch nach der Eröffnung in New York im Plus, hat aber an Schwung verloren. Um 16:06 Uhr deutscher Zeit steht sie bei 253,86 Dollar, 2,85 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei 246,82 Dollar. Am Mittag waren es vorbörslich noch 256,92 Dollar und gut 4 Prozent gewesen. In der Dow-Jones-Liste reicht das für Platz neun. Zum Vergleich: Der Nasdaq eröffnete mehr als 7 Prozent höher. Amazon steigt also, aber deutlich weniger als die Chipwerte, die von der Rückkehr Jensen Huangs zu Nvidia am stärksten profitieren. Amazon Aktie, 16:06 Uhr MEZ 253,86 $ Plus gegenüber Freitag +2,85% neues Kursziel von Oppenheimer 310 $ geplante Investitionen 2026 220 Mrd. $ Quelle : comdirect/Société Générale, Amazon, Oppenheimer; Stand 23. November 2026 Die Nachrichten Ein möglicher Zukauf und ein höheres Kursziel Zwei Meldungen stechen heraus. Laut einem Bericht des Finanzportals TipRanks prüft Amazon die Übernahme eines KI-Start-ups für 7,5 Milliarden Dollar. Der Konzern wolle damit seine Position im Wettbewerb mit Nvidia stärken, heißt es. Eine Bestätigung von Amazon liegt nicht vor. Außerdem hat die Investmentbank Oppenheimer ihr Kursziel für die Amazon Aktie nach dem Börsengang von Anthropic auf 310 Dollar angehoben. Das liegt rund 22 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Amazon ist an Anthropic beteiligt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Rechnung Warum Amazon hinterherläuft Das Geschäft läuft. Die Cloud-Sparte AWS wuchs im dritten Quartal um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar, ihr Betriebsgewinn stieg von 11,4 auf 17,8 Milliarden Dollar. Konzernchef Andy Jassy stellt für 2027 und 2028 sogar mehr als 40 Prozent Wachstum in Aussicht. Der Preis dafür ist hoch: Amazon will 2026 rund 220 Milliarden Dollar investieren. In den vergangenen zwölf Monaten floss unter dem Strich mehr Geld ab, als hereinkam, gut 42 Milliarden Dollar. Genau das lässt Anleger zögern. Am Freitag ist Black Friday, die Umsatzprognose für das Weihnachtsquartal liegt bei 240 bis 247 Milliarden Dollar. Was für die Amazon Aktie spricht AWS wächst um 39 Prozent, Ziel über 40 Prozent

Oppenheimer hebt Kursziel auf 310 Dollar

Black Friday und Weihnachtsgeschäft stehen bevor

Beteiligung an Anthropic Was Anleger bedenken sollten Plus seit dem Vormittag geschrumpft

Rund 220 Milliarden Dollar Investitionen im Jahr

Negativer freier Cashflow

Zukaufsbericht ist nicht bestätigt Einordnung der Redaktion: Die Amazon Aktie zeigt heute, dass nicht jeder Tech-Wert gleich stark von der Nvidia-Erleichterung profitiert. Anleger kaufen vor allem die Aktien, die im Ausverkauf am stärksten gefallen waren. Amazon hatte sich vergleichsweise gut gehalten und liegt seit Jahresbeginn sogar im Plus. Für die nächsten Tage ist der Black Friday der wichtigere Impuls. Sollte Amazon tatsächlich Milliarden für ein KI-Start-up ausgeben, käme das zu den ohnehin hohen Investitionen hinzu. Die Börse würde dann genau hinsehen, was der Konzern dafür bekommt. FAQ Häufige Fragen zur Amazon Aktie Warum steigt die Amazon Aktie heute weniger als andere Tech-Werte?

Die stärksten Gewinne erzielen Chipwerte, die zuvor am meisten verloren hatten. Amazon war im Ausverkauf weniger stark gefallen. Welches Kursziel nennt Oppenheimer für die Amazon Aktie?

310 Dollar, angehoben nach dem Börsengang von Anthropic. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Amazon Aktie?

ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).

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