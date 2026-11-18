Warum steigt die Amazon Aktie heute?

Vor dem Start der Black-Friday-Woche und dem Börsengang von Anthropic, an dem Amazon beteiligt ist, greifen Anleger zu. Dazu kommt eine Kaufempfehlung der UBS.

Wann ist Black Friday bei Amazon?

Die Black-Friday- und Cyber-Week läuft vom 19. bis zum 30. November 2026. Black Friday ist am 27. November, Cyber Monday am 30. November.

Welches Kursziel nennt die UBS für die Amazon Aktie?

340 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Warum hat die UBS ihr Kursziel gesenkt?

Die Bank erwartet für 2027 ein etwas langsameres Wachstum und eine niedrigere Marge bei der Cloud-Sparte AWS.