Am Tag vor dem Start der wichtigsten Verkaufswochen des Jahres gehört die Amazon Aktie zu den stärksten Werten im Dow Jones. Laut einer Indikation von Société Générale stieg sie am späten Abend um 3,8 Prozent auf rund 268 Dollar, nachdem sie am Dienstag bei 257,89 Dollar geschlossen hatte. Und das an einem Tag, an dem der Dow Jones zeitweise rund 400 Punkte verlor. Neben dem Börsengang von Anthropic, an dem Amazon beteiligt ist, rückt nun das Weihnachtsgeschäft in den Mittelpunkt.
Amazon Aktie: Dow-Gewinner vor dem Black-Friday-Start – UBS sieht 27 Prozent Luft nach oben
Am Donnerstag startet Amazon seine Black-Friday-Woche mit Rabatten bis zu 60 Prozent, und die Amazon Aktie steigt schon vorher um fast 4 Prozent. Die UBS nimmt die Aktie mit Kaufempfehlung auf, senkt aber zugleich ihre Erwartungen an AWS. Die große Analyse: was das Weihnachtsgeschäft bringen kann, was die Analysten sagen und wo die Risiken liegen.
Das Weihnachtsgeschäft
Zwölf Tage, Millionen Angebote
Vom 19. bis zum 30. November veranstaltet Amazon seine Black-Friday- und Cyber-Week. Der Konzern verspricht Millionen Angebote aus Elektronik, Haushalt, Mode, Beauty und Spielzeug, ausgewählte Rabatte reichen bis zu 60 Prozent. Erstmals gibt es am Black Friday und am Cyber Monday jeweils zwei Angebotswellen, um Mitternacht und um 8 Uhr morgens Pazifikzeit. Für den Ansturm stellt Amazon in den USA mehr als 300.000 Saisonkräfte sowie Teil- und Vollzeitbeschäftigte ein. Für die Amazon Aktie ist das Weihnachtsquartal traditionell das wichtigste des Jahres.
Die Analysten
UBS kauft – aber mit Abstrichen
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – liefern ein gemischtes Bild mit klarer Tendenz. Karl Keirstead von der UBS hat die Analyse der Amazon Aktie übernommen und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Sein Kursziel liegt mit 340 Dollar rund 27 Prozent über dem aktuellen Kurs, allerdings unter dem bisherigen Ziel des Hauses von 352 Dollar. Der Grund: Keirstead senkte seine Erwartung für das Wachstum der Cloud-Sparte AWS im Jahr 2027 von 48 auf 43 Prozent und für die AWS-Marge von 45 auf 40 Prozent. Positiv sieht er, dass AWS nicht von einzelnen KI-Modellen oder Chipherstellern abhängt.
Auch an der Wall Street insgesamt bleibt die Stimmung positiv. Laut MarketBeat empfehlen 56 von 59 erfassten Analysten die Aktie zum Kauf, drei raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 321 Dollar. Evercore ISI führt Amazon weiterhin als bevorzugten Titel unter den großen Werten.
Das Weihnachtsgeschäft füllt die Kassen – aber über die Bewertung der Amazon Aktie entscheidet die Cloud.
Die Risiken
Was Anleger im Blick behalten sollten
Die Quartalszahlen Ende Oktober hatten gezeigt, wo die Schwachstellen liegen. Der Gewinn je Aktie blieb nach Angaben von XTB mit 1,89 Dollar hinter den erwarteten 1,96 Dollar zurück. Zwar wuchs AWS um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar, doch die geplanten Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar in diesem Jahr drücken den freien Cashflow: Über zwölf Monate lag er bei minus 42,4 Milliarden Dollar. Die Amazon Aktie notiert zudem noch klar unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 287,20 Dollar. Ein schwaches Weihnachtsgeschäft oder weitere Abstriche bei AWS könnten die Erholung schnell bremsen.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie und zum Black Friday
Warum steigt die Amazon Aktie heute?
Vor dem Start der Black-Friday-Woche und dem Börsengang von Anthropic, an dem Amazon beteiligt ist, greifen Anleger zu. Dazu kommt eine Kaufempfehlung der UBS.
Wann ist Black Friday bei Amazon?
Die Black-Friday- und Cyber-Week läuft vom 19. bis zum 30. November 2026. Black Friday ist am 27. November, Cyber Monday am 30. November.
Welches Kursziel nennt die UBS für die Amazon Aktie?
340 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Warum hat die UBS ihr Kursziel gesenkt?
Die Bank erwartet für 2027 ein etwas langsameres Wachstum und eine niedrigere Marge bei der Cloud-Sparte AWS.
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