Am Tag vor dem größten Börsengang des Jahres rückt eine Beteiligung in den Fokus, die in Amazons Bilanz bisher kaum auffiel. Die Amazon Aktie legte am Mittwoch zeitweise fast 4 Prozent auf rund 268 Dollar zu, nachdem sie am Dienstag bei 257,89 Dollar geschlossen hatte. Am Montag hatte sie noch 3,3 Prozent verloren. Hinter der Erholung steht vor allem Anthropic: Der Claude-Entwickler legt am Abend seinen Ausgabepreis fest, am Donnerstag startet der Handel an der Nasdaq. Amazon gehört zu den größten Anteilseignern – und könnte zu den größten Gewinnern zählen.
Amazon Aktie: Der versteckte Milliardenschatz – wie der Anthropic-Börsengang den Kurs antreibt
Amazon hat rund 18 Milliarden Dollar in Anthropic investiert. Mit dem Börsengang des Claude-Entwicklers wird diese Beteiligung erstmals an der Börse bewertet – und könnte ein Vielfaches wert sein. Die Amazon Aktie gehört zu den Tagesgewinnern. Die große Analyse: wie viel die Beteiligung wert sein könnte, was AWS dazu beiträgt und wo die Risiken liegen.
Die Rechnung
Aus 18 Milliarden könnten über 150 Milliarden werden
Amazon hat insgesamt rund 18 Milliarden Dollar in Anthropic gesteckt. Nach einer Rechnung von Benzinga wäre die Beteiligung beim oberen Ende der bisherigen Preisspanne von 78 Dollar je Aktie rund 150 Milliarden Dollar wert. Werden die verbleibenden Darlehen an Anthropic in Aktien umgewandelt, könnte der Anteil laut Benzinga sogar auf rund 272 Milliarden Dollar steigen. Bisher war dieser Wert für Anleger der Amazon Aktie kaum greifbar. Mit dem ersten Börsenkurs bekommt er einen täglich sichtbaren Preis.
Der Markt hat diese Verbindung längst erkannt. Laut CNBC zählen Amazon, Alphabet und Broadcom zu den Konzernen, die am stärksten vom Anthropic-Börsengang profitieren. Am Mittwochvormittag lagen Broadcom mit 3,6 Prozent und Amazon mit 2,2 Prozent im Plus. Für die Amazon Aktie ist Anthropic dabei mehr als eine Finanzbeteiligung: Anthropic nutzt die Cloud-Sparte AWS als Rechenpartner.
Das Kerngeschäft
AWS wächst wieder kräftig
Auch ohne Anthropic liefert Amazon starke Argumente. Die Cloud-Sparte AWS steigerte ihren Umsatz im dritten Quartal um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar und bleibt damit der wichtigste Gewinnbringer des Konzerns. Der Preis für dieses Wachstum ist allerdings hoch. Für 2026 plant Amazon Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar, vor allem in Rechenzentren. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate lag deshalb bei minus 42,4 Milliarden Dollar. Für die Amazon Aktie heißt das: Die Investoren setzen darauf, dass sich die gewaltigen Ausgaben in den kommenden Jahren auszahlen.
Beteiligung
Der Börsengang macht den Wert des Anthropic-Anteils erstmals täglich sichtbar.
Cloud
AWS wächst mit 39 Prozent so schnell wie lange nicht und profitiert von der KI-Nachfrage.
Investitionen
Rund 220 Milliarden Dollar Investitionen belasten den freien Cashflow deutlich.
Die Risiken
Was Anleger nicht übersehen sollten
Der Buchgewinn aus Anthropic ist zunächst nur ein Wert auf dem Papier. Fällt die Anthropic-Aktie nach dem Börsenstart, sinkt auch der Wert der Beteiligung – und damit ein Argument für die Amazon Aktie. Hinzu kommt der hohe Kapitalbedarf für Rechenzentren, der den freien Cashflow ins Minus drückt. Zudem wurde am Mittwoch eine Meldung über einen geplanten Aktienverkauf eines Insiders eingereicht, ein sogenanntes Form 144. Solche Verkäufe sind häufig routinemäßig, werden aber von Anlegern genau beobachtet.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie und Anthropic
Warum steigt die Amazon Aktie heute?
Vor allem wegen des Anthropic-Börsengangs. Amazon ist einer der größten Anteilseigner, und der Börsengang macht den Wert dieser Beteiligung sichtbar.
Wie viel hat Amazon in Anthropic investiert?
Rund 18 Milliarden Dollar.
Wie viel ist die Anthropic-Beteiligung von Amazon wert?
Nach einer Rechnung von Benzinga rund 150 Milliarden Dollar bei 78 Dollar je Aktie, nach einer Wandlung der restlichen Darlehen bis zu 272 Milliarden Dollar. Der endgültige Wert hängt vom Ausgabepreis und vom Börsenkurs ab.
Wann startet die Anthropic-Aktie?
Der Handel an der Nasdaq soll am Donnerstag, 19. November 2026, beginnen.
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