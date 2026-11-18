Warum steigt die Amazon Aktie heute?

Vor allem wegen des Anthropic-Börsengangs. Amazon ist einer der größten Anteilseigner, und der Börsengang macht den Wert dieser Beteiligung sichtbar.

Wie viel hat Amazon in Anthropic investiert?

Rund 18 Milliarden Dollar.

Wie viel ist die Anthropic-Beteiligung von Amazon wert?

Nach einer Rechnung von Benzinga rund 150 Milliarden Dollar bei 78 Dollar je Aktie, nach einer Wandlung der restlichen Darlehen bis zu 272 Milliarden Dollar. Der endgültige Wert hängt vom Ausgabepreis und vom Börsenkurs ab.

Wann startet die Anthropic-Aktie?

Der Handel an der Nasdaq soll am Donnerstag, 19. November 2026, beginnen.