Amazon-Aktie: Blackstone-Trust übernimmt Mehrheit an 13 AWS-Rechenzentren – Deal über 5 Milliarden Dollar

Laut der Pflichtmitteilung (Formular 8-K), die BXDC am Montagmorgen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, umfasst das Paket 13 neu errichtete Rechenzentrumsgebäude als sogenannte Powered Shells – also Gebäude mit Strom- und Grundinfrastruktur, die der Mieter selbst ausstattet. Neun Gebäude stehen im Norden des US-Bundesstaats Indiana (Großraum Chicago), vier in Mississippi. Zusammen kommen sie auf 647 Megawatt IT-Leistung.

Mieter ist die Amazon-Tochter Amazon Data Services, Amazon.com selbst garantiert die Mietzahlungen. Die Gebäude sind zu 100 Prozent als Triple-Net-Mietvertrag an AWS vermietet: Betriebskosten, Steuern und Instandhaltung trägt der Mieter. Die gewichtete Grundlaufzeit liegt bei zwölf Jahren, mit Verlängerungsoptionen bis zu 32 Jahre. Die Miete steigt jährlich um 2,75 Prozent.