Amazon holt sich frisches Kapital für den Rechenzentrums-Ausbau, ohne die Kontrolle über die Nutzung abzugeben: Der börsennotierte Blackstone Digital Infrastructure Trust (NYSE: BXDC) übernimmt 75,1 Prozent an zwei Gemeinschaftsunternehmen, denen 13 neu gebaute Rechenzentrumsgebäude von Amazon Web Services (AWS) gehören. Das Portfolio wird mit rund 5,0 Milliarden US-Dollar bewertet. Für die Amazon-Aktie (Nasdaq: AMZN, ISIN US0231351067) ist es ein klassisches Sale-and-Leaseback-Geschäft: AWS mietet die Gebäude vollständig zurück, Amazon-Gesellschaften behalten 24,9 Prozent.
Amazon-Aktie: Blackstone-Trust übernimmt Mehrheit an 13 AWS-Rechenzentren – Deal über 5 Milliarden Dollar
Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC) kauft 75,1 Prozent an zwei Gemeinschaftsunternehmen mit 13 neu gebauten AWS-Rechenzentren in Indiana und Mississippi. Das Portfolio ist rund 5,0 Milliarden Dollar wert, Amazon behält 24,9 Prozent und mietet alle Gebäude langfristig zurück.
Der Deal im Detail
Was genau kauft Blackstone von Amazon?
Laut der Pflichtmitteilung (Formular 8-K), die BXDC am Montagmorgen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, umfasst das Paket 13 neu errichtete Rechenzentrumsgebäude als sogenannte Powered Shells – also Gebäude mit Strom- und Grundinfrastruktur, die der Mieter selbst ausstattet. Neun Gebäude stehen im Norden des US-Bundesstaats Indiana (Großraum Chicago), vier in Mississippi. Zusammen kommen sie auf 647 Megawatt IT-Leistung.
Mieter ist die Amazon-Tochter Amazon Data Services, Amazon.com selbst garantiert die Mietzahlungen. Die Gebäude sind zu 100 Prozent als Triple-Net-Mietvertrag an AWS vermietet: Betriebskosten, Steuern und Instandhaltung trägt der Mieter. Die gewichtete Grundlaufzeit liegt bei zwölf Jahren, mit Verlängerungsoptionen bis zu 32 Jahre. Die Miete steigt jährlich um 2,75 Prozent.
Wie wird das Geschäft finanziert?
BXDC setzt rund 1,9 Milliarden Dollar aus den Mitteln seines Börsengangs vom Mai 2026 ein. Hinzu kommen etwa 2,5 Milliarden Dollar an neuen, nicht rückgriffsfähigen Hypothekendarlehen, für die bereits Finanzierungszusagen vorliegen. Der Abschluss ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Kommt er bis zum 31. Dezember 2026 nicht zustande, können beide Seiten nach den Vertragsregeln zurücktreten; vereinbart ist eine Abbruchgebühr von 150 Millionen Dollar.
Die Gemeinschaftsunternehmen werden von BXDC-Gesellschaften geführt. Amazon-nahe Gesellschaften behalten jedoch Zustimmungsrechte bei wesentlichen Entscheidungen.
Wir konzentrieren uns darauf, langfristigen Nutzen vor Ort zu schaffen.
Einordnung
Was bedeutet der Deal für die Amazon-Aktie?
Die Unternehmen nennen keinen ausdrücklichen Grund, warum Amazon die Mehrheit an den Gebäuden abgibt. Das Muster ist aber bekannt: Ein Konzern verkauft fertige Immobilien an einen Finanzinvestor, mietet sie langfristig zurück und setzt das frei werdende Kapital anderweitig ein. Für Amazon geht es dabei um vergleichsweise überschaubare Summen – der Anteil von 24,9 Prozent, den Amazon behält, entspricht laut Filing rund 0,6 Milliarden Dollar. Die Nutzung der Rechenzentren bleibt über die langen Mietverträge gesichert.
Für BXDC ist die Transaktion dagegen ein großer Schritt: Laut einem Bloomberg-Bericht in der Irish Times zielt der erst im Mai an die Börse gegangene Trust üblicherweise auf stabilisierte Rechenzentren im Wert von 250 Millionen bis 1,5 Milliarden Dollar. Der AWS-Deal liegt deutlich darüber. Der Bericht verweist außerdem auf den AWS-Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar, den Amazon-Chef Andy Jassy nach den Zahlen zum dritten Quartal genannt hatte.
Kapital freisetzen
Amazon gibt die Mehrheit an fertigen Gebäuden ab, behält aber über Mietverträge mit bis zu 32 Jahren Laufzeit die volle Nutzung.
Feste Kosten
Im Gegenzug fallen über viele Jahre Mietzahlungen an, die jährlich um 2,75 Prozent steigen und von Amazon.com garantiert sind.
Signal an den Markt
Finanzinvestoren sind bereit, für AWS-Rechenzentren mit langer Mietbindung rund 5 Milliarden Dollar zu bewerten.
FAQ zur Amazon-Aktie und zum AWS-Rechenzentrums-Deal
Was kauft Blackstone Digital Infrastructure Trust von Amazon? 75,1 Prozent an zwei Gemeinschaftsunternehmen, denen 13 neu gebaute AWS-Rechenzentren in Indiana und Mississippi mit 647 Megawatt IT-Leistung gehören. Das Portfolio ist rund 5,0 Milliarden Dollar wert.
Behält Amazon Zugriff auf die Rechenzentren? Ja. AWS mietet alle Gebäude per Triple-Net-Vertrag zurück, mit zwölf Jahren Grundlaufzeit und Verlängerung bis 32 Jahre. Amazon-Gesellschaften behalten zudem 24,9 Prozent.
Wann soll der Deal abgeschlossen werden? Geplant ist der Abschluss im vierten Quartal 2026.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Amazon-Aktie gehandelt? Die Amazon-Aktie notiert an der Nasdaq unter dem Kürzel AMZN, die ISIN lautet US0231351067.
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