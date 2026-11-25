Für den Händler Amazon beginnen die umsatzstärksten Wochen des Jahres. Für die Amazon Aktie endete der letzte volle Handelstag vor Thanksgiving mit einem Minus von 3,12 Prozent bei 244,43 Dollar. Im Tagestief hatte das Papier bei 235,96 Dollar notiert. Während sich der Gesamtmarkt am Nachmittag kräftig erholte, blieb Amazon zurück. Der Grund liegt nicht im Paketgeschäft, sondern in den Rechenzentren.
Amazon Aktie vor dem Black Friday: Minus 3 Prozent, 220 Milliarden Dollar Investitionen – sendet die Cloud ein Warnsignal?
Zwei Tage vor dem wichtigsten Einkaufstag des Jahres schließt die Amazon Aktie 3,12 Prozent tiefer bei 244,43 Dollar. Eine Studie deutet auf eine schwächere Cloud-Nutzung hin, und die KI-Ausgaben übersteigen den Mittelzufluss. Der Tagesabschluss im Überblick.
Die Auslöser
Eine Studie, ein Ausverkauf und Verkäufe aus der Chefetage
Drei Dinge kamen zusammen. Erstens verkauften Anleger am Vormittag alle Konzerne mit hohen KI-Ausgaben. Zweitens machte eine Analystenstudie die Runde, nach der die Aktivität auf nutzungsabhängig abgerechneten Cloud-Plattformen, darunter die Amazon-Tochter AWS, derzeit rund 16 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals liegt. AWS ist die wichtigste Gewinnquelle des Konzerns.
Drittens wurde bekannt, dass mehrere Führungskräfte am Montag Aktien im Wert von zusammen rund 16,6 Millionen Dollar verkauft haben. Die Verkäufe folgten vorab festgelegten Handelsplänen, wie sie bei US-Managern üblich sind. Sie fielen jedoch in eine nervöse Marktphase.
Die Rechnung
Die Cloud wächst um 39 Prozent – und kostet mehr, als sie einbringt
Das Cloud-Geschäft legte zuletzt um 39 Prozent zu. Dieses Tempo ist teuer. Für 2026 plant Amazon Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar, überwiegend in Rechenzentren und Chips. Über die vergangenen zwölf Monate floss unter dem Strich mehr Geld ab, als das Geschäft einbrachte: Der freie Mittelzufluss lag bei minus 42,4 Milliarden Dollar.
Eine zweite Nachricht des Tages betrifft den Handel selbst. Nach einem Medienbericht verhandelt Amazon mit Meta darüber, den KI-Einkaufsassistenten Muse wieder für den eigenen Online-Shop zuzulassen, nachdem er im September ausgesperrt worden war. Das zeigt, wie sehr KI-Assistenten den Onlinehandel verändern könnten.
Am Black Friday zählt bei Amazon der Warenkorb. An der Börse zählt, ob die Cloud schnell genug wächst, um 220 Milliarden Dollar Investitionen zu rechtfertigen.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Wie hat die Amazon Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Bei 244,43 Dollar, ein Minus von 3,12 Prozent.
Warum ist die Amazon Aktie gefallen?
Wegen des Ausverkaufs bei KI-Werten, einer Studie zu schwächerer Cloud-Nutzung und der Sorge um die hohen Investitionen.
Wie viel investiert Amazon 2026?
Rund 220 Milliarden Dollar, überwiegend in KI-Infrastruktur.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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