Drei Dinge kamen zusammen. Erstens verkauften Anleger am Vormittag alle Konzerne mit hohen KI-Ausgaben. Zweitens machte eine Analystenstudie die Runde, nach der die Aktivität auf nutzungsabhängig abgerechneten Cloud-Plattformen, darunter die Amazon-Tochter AWS, derzeit rund 16 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals liegt. AWS ist die wichtigste Gewinnquelle des Konzerns.

Drittens wurde bekannt, dass mehrere Führungskräfte am Montag Aktien im Wert von zusammen rund 16,6 Millionen Dollar verkauft haben. Die Verkäufe folgten vorab festgelegten Handelsplänen, wie sie bei US-Managern üblich sind. Sie fielen jedoch in eine nervöse Marktphase.