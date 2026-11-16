Amazon-Aktie: Anthropic-Milliarden, Satelliten-Absturz, Blackstone-Deal – die irrste Woche des Jahres

Laut Reuters fiel der Philadelphia-Halbleiterindex bis zum Mittag um 3,7 Prozent, der Nasdaq Composite gab 1,67 Prozent nach. Nvidia selbst – nach dem Rücktritt von Jensen Huang als Konzernchef ohnehin unter Druck – verlor zeitweise mehr als 4 Prozent. Amazon fiel im Gleichschritt mit Alphabet und Meta. Hinzu kommen neue Interimsregeln der US-Regierung, die Chinas Zugang zu KI-Rechenleistung über Rechenzentren im Ausland erschweren.

Für die Amazon-Aktie bedeutet das: Der Kurs bewegt sich nicht nach eigenen Nachrichten, sondern als Teil des großen KI-Pakets. Und dieses Paket wird am Dienstagabend nach US-Börsenschluss neu bewertet, wenn Nvidia Zahlen vorlegt.