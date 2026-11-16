Es gibt Wochen, in denen ein Konzern gleich an drei Fronten Schlagzeilen schreibt. Für die Amazon-Aktie (Nasdaq: AMZN, ISIN US0231351067) ist es diese: Am Sonntag explodiert eine Rakete mit 40 Amazon-Satelliten an Bord, am Montag verkauft Amazon Rechenzentrumsgebäude an Blackstone, und am Donnerstag geht Anthropic an die Börse – ein KI-Unternehmen, an dem Amazon einen Anteil hält, der zum Ausgabepreis mehr wert sein könnte als manches DAX-Unternehmen. Die Börse reagierte am Montag trotzdem mit Abgaben: Die Amazon-Aktie fiel im US-Handel zeitweise um mehr als 3 Prozent auf rund 258 Dollar, nach 266,66 Dollar zum Freitagsschluss.
Amazon-Aktie: Anthropic-Milliarden, Satelliten-Absturz, Blackstone-Deal – die irrste Woche des Jahres
Die Amazon-Aktie verliert vor dem Anthropic-Börsengang rund 3 Prozent. Dabei könnte Amazons Anteil am KI-Start-up zum Ausgabepreis mehr als 270 Mrd. Dollar wert sein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- Börse
- Nasdaq (AMZN)
- Schlusskurs 13.11.
- 266,66 $
- 52-Wochen-Spanne
- 196,00 – 287,20 $
Stand: 16.11.2026, Kurse aus dem laufenden US-Handel, kein Schlusskurs
Der Montag an der Wall Street
Warum fällt die Amazon-Aktie heute – trotz guter Nachrichten?
Der Grund liegt weniger bei Amazon als beim Gesamtmarkt. Am Tag vor den Quartalszahlen von Nvidia flüchteten Anleger aus allem, was nach KI-Infrastruktur aussieht.
Laut Reuters fiel der Philadelphia-Halbleiterindex bis zum Mittag um 3,7 Prozent, der Nasdaq Composite gab 1,67 Prozent nach. Nvidia selbst – nach dem Rücktritt von Jensen Huang als Konzernchef ohnehin unter Druck – verlor zeitweise mehr als 4 Prozent. Amazon fiel im Gleichschritt mit Alphabet und Meta. Hinzu kommen neue Interimsregeln der US-Regierung, die Chinas Zugang zu KI-Rechenleistung über Rechenzentren im Ausland erschweren.
Für die Amazon-Aktie bedeutet das: Der Kurs bewegt sich nicht nach eigenen Nachrichten, sondern als Teil des großen KI-Pakets. Und dieses Paket wird am Dienstagabend nach US-Börsenschluss neu bewertet, wenn Nvidia Zahlen vorlegt.
Der Elefant im Raum
Wie viel ist Amazons Anteil an Anthropic wert – und was heißt das für die Aktie?
Anthropic will laut den Angeboten im Börsenprospekt 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 Dollar platzieren, das sind bis zu 64,4 Mrd. Dollar. Die Preisfestsetzung wird für Mittwoch erwartet, der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel „ANT“ soll am Donnerstag, dem 19. November, starten. Am oberen Ende der Spanne läge die Bewertung voll verwässert bei rund 1,4 Billionen Dollar – es wäre einer der größten Börsengänge der Geschichte.
Amazon hat nach Reuters-Berechnungen insgesamt 18,0 Mrd. Dollar in Anthropic investiert. Bei 78 Dollar je Aktie wäre die Beteiligung rund 271,8 Mrd. Dollar wert. Nach einer Rechnung von 24/7 Wall St. entspräche das etwa 9,3 Prozent des gesamten Amazon-Börsenwerts. Auch Alphabet ist dabei: 33,3 Mrd. Dollar investiert, Wert zum Höchstpreis rund 139 Mrd. Dollar.
Für die Amazon Aktie ist das ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wird ein großer Buchwert sichtbar, der bisher in der Bilanz versteckt war. Andererseits gelten Sperrfristen von bis zu 180 beziehungsweise 365 Tagen, und ein Teil der Aktien wird erst später ausgegeben, weil Amazon höchstens 12 Prozent an Anthropic halten darf. Bargeld fließt also vorerst nicht.
Rechenzentren
Was steckt hinter dem Blackstone-Deal für die AWS-Rechenzentren?
Am Montag kündigte Blackstone an, über seinen erst im Mai an die Börse gebrachten Infrastrukturtrust BXDC 75 Prozent an zwei Gemeinschaftsunternehmen zu übernehmen, in denen 13 neu gebaute Rechenzentrumsgebäude auf zwei AWS-Campus in Indiana und Mississippi stecken. AWS behält 25 Prozent und mietet alle Gebäude für zunächst zwölf Jahre zurück, verlängerbar auf bis zu 32 Jahre. Das Volumen liegt laut Bloomberg bei rund 5 Mrd. Dollar.
Kapital für KI
Amazon holt sich Geld zurück, das in Gebäuden gebunden war, und kann es in Chips und Server stecken.
Neues Finanzierungsmodell
Sale-and-Leaseback macht Rechenzentren für Infrastrukturinvestoren handelbar – BXDC-Chef Nick Pell spricht von einer Vorlage für weitere Geschäfte mit Hyperscalern.
Der Haken
Mieten belasten künftig die Kosten. Und der Deal zeigt, wie hoch der Kapitalbedarf geworden ist.
Der Kapitalbedarf ist tatsächlich enorm. Amazon plant für 2026 Investitionen von rund 220 Mrd. Dollar, der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate lag bei minus 42,4 Mrd. Dollar. JPMorgan-Analyst Doug Anmuth rechnet laut 24/7 Wall St. für 2027 sogar mit Investitionen von 395 Mrd. Dollar. Jede Finanzierung, die nicht aus dem operativen Geschäft kommt, ist für die Aktionäre deshalb eine gute Nachricht.
Rückschlag im All
Was bedeutet der Vulcan-Fehlstart für Amazon Leo?
Am Sonntag um 12:40 Uhr Ortszeit hob in Cape Canaveral eine Vulcan-Rakete von United Launch Alliance ab, dem Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin. Etwa zehn Minuten nach dem Start hatte die Centaur-Oberstufe eine Störung. Alle 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Amazon Leo gingen verloren. Laut Spaceflight Now ist es der erste vollständige Fehlschlag in der Firmengeschichte von ULA seit 2006.
Vor dem Fehlstart hatte Amazon knapp 400 Leo-Satelliten im All, rund ein Achtel der geplanten ersten Generation von gut 3.200 Satelliten. Die US-Regulierungsbehörde FCC verlangt, dass alle bis zum 30. Juli 2029 im Orbit sind. Das Problem: Amazon hat noch 38 Starts mit Vulcan gebucht, dazu 24 mit Blue Origins New Glenn, die laut TipRanks seit einer Explosion auf der Startrampe im Mai ausfällt, 24 mit Ariane 6 und 13 mit SpaceX' Falcon 9. Fällt Vulcan monatelang aus, rückt die Frist näher, während der Abstand zu Starlink wächst.
Fundament
Wie stark sind die Quartalszahlen der Amazon-Aktie wirklich?
Hinter den Schlagzeilen steht ein Konzern in starker Verfassung. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Mrd. Dollar, das operative Ergebnis kletterte auf 28,1 Mrd. Dollar – eine Rekordmarge von 13,9 Prozent. AWS wuchs um 39 Prozent auf 46,0 Mrd. Dollar, so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|201,9 Mrd. $
|+12 %
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. $
|+39 %
|Operatives Ergebnis
|28,1 Mrd. $
|Vorjahr 17,4 Mrd. $
|AWS operatives Ergebnis
|17,8 Mrd. $
|–
|Ausblick Q4 Umsatz
|240–247 Mrd. $
|+12 bis +16 %
Quelle: Amazon, Quartalsbericht Q3 2026
Konzernchef Andy Jassy stellte für AWS in den Jahren 2027 und 2028 Wachstumsraten von mehr als 40 Prozent in Aussicht. Für das vierte Quartal erwartet Amazon ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Mrd. Dollar.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Amazon-Aktie?
Nach den Zahlen hoben mehrere Häuser ihre Ziele an. Phillip Securities stufte die Aktie am 2. November auf „Buy“ hoch und erhöhte das Kursziel von 320 auf 330 Dollar. Freedom Broker bestätigte am 3. November „Buy“ mit einem Ziel von 330 statt 255 Dollar. Der Durchschnitt der von TipRanks erfassten Kursziele liegt bei 324,90 Dollar. Diese Einschätzungen stammen von den genannten Häusern; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum fällt die Amazon-Aktie heute? Vor allem wegen des breiten Ausverkaufs bei KI- und Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag. Eigene schlechte Nachrichten gab es kaum.
Wie viel ist der Anthropic-Anteil von Amazon wert? Nach Reuters-Berechnungen rund 271,8 Mrd. Dollar beim oberen Ende der Preisspanne von 78 Dollar je Aktie, bei einem Einsatz von 18,0 Mrd. Dollar.
Wann geht Anthropic an die Börse? Der Handel soll am Donnerstag, dem 19. November, an der Nasdaq beginnen.
Was ist beim Raketenstart passiert? Eine Vulcan-Rakete von ULA hatte am Sonntag eine Störung der Oberstufe, alle 40 Amazon-Leo-Satelliten gingen verloren.
Zahlt Amazon eine Dividende? Nein, Amazon schüttet keine Dividende aus und investiert seine Mittel ins Wachstum.
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