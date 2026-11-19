Amazon Aktie: 185-Milliarden-Schatz dank Anthropic – und trotzdem verliert der Konzern an einem Tag über 100 Milliarden Dollar Börsenwert

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 22:24 5 Min.

Paradox des Tages: Amazon gehört zu den größten Aktionären von Anthropic, dessen Aktie am ersten Handelstag 17 Prozent zulegt. Doch die Amazon Aktie fällt um 3,9 Prozent auf 257,37 Dollar und zählt zu den größten Verlierern im Dow Jones. Was die Börse am größten Gewinner des Rekord-Börsengangs stört.

Bild: Foto: Amazon (Pressebild, Medium 4187), auf 1.200 x 675 Pixel zugeschnitten

Wer am Morgen auf den Gewinner des Tages gewettet hätte, hätte auf Amazon getippt. Der Konzern hält knapp 15 Prozent an Anthropic, dem Unternehmen, das heute den größten Börsengang der Geschichte hingelegt hat. Doch es kam anders. Die Amazon Aktie schloss 3,87 Prozent tiefer bei 257,37 Dollar und war damit der drittgrößte Verlierer im Dow Jones. Je Aktie gingen 10,37 Dollar verloren – an einem Tag, an dem die wertvollste Beteiligung des Konzerns Milliarden an Wert gewann. Tagesverlust der Amazon Aktie -3,87 % Schlusskurs 257,37 $ Anteil von Amazon an Anthropic nach dem Börsengang 14,7 % Wert des Anthropic-Pakets zum Schlusskurs rund 185 Mrd. $ Anthropic-Aktien im Besitz von Amazon über 1,9 Mrd. Anthropic Aktie am ersten Handelstag +17 % Quelle : Kursliste Dow Jones 19.11.2026, 22:00 Uhr MEZ; Motley Fool, CNBC; eigene Berechnungen Die Rechnung Amazon Aktie: 27 Milliarden gewonnen, über 100 Milliarden verloren Die Zahlen machen den Widerspruch greifbar. Laut Börsenprospekt hält Amazon nach dem Börsengang mehr als 1,9 Milliarden Anthropic-Aktien. Zum Ausgabepreis von 83 Dollar war dieses Paket rund 159 Milliarden Dollar wert. Zum Schlusskurs von 97,17 Dollar sind es rund 185 Milliarden Dollar – ein Buchgewinn von etwa 27 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag. Gleichzeitig hat der Kursrückgang der Amazon Aktie nach unserer Rechnung mehr als 100 Milliarden Dollar Börsenwert gekostet. Dabei könnte die Beteiligung sogar noch wachsen. Werden Amazons Wandelanleihen vollständig in Aktien getauscht, kann der Anteil nach Angaben aus dem Prospekt auf bis zu 23,8 Prozent steigen. Zum Vergleich: Die Google-Mutter Alphabet hält 13,7 Prozent. Zusammen gehören den beiden Technologiekonzernen damit rund 28 Prozent des KI-Entwicklers. Die Ursachen Warum die Börse den großen Gewinner abstraft Eine eigene schlechte Nachricht von Amazon gab es heute nicht. Die Schwäche erklärt sich aus dem Umfeld und lässt sich auf drei Punkte verdichten: Stellvertreter-Effekt endet. Amazon, Alphabet und Broadcom galten an der Wall Street als Möglichkeit, schon vor dem Börsengang indirekt auf Anthropic zu setzen. Seit heute kann man das Original kaufen. Wer die Amazon Aktie nur als Ersatz hielt, braucht sie dafür nicht mehr.

Ausverkauf im Moment der Erstnotiz. Nach Darstellung von CNBC fielen die großen Indizes genau in dem Moment auf ihre Tagestiefs, als der Handel mit Anthropic begann. Anleger nahmen im gesamten KI-Sektor Gewinne mit.

Sorge um die Investitionen. Marktbeobachter verweisen auf die hohen Ausgaben für KI-Infrastruktur bei der Cloud-Tochter AWS und die Frage, wann sich diese Milliarden in freien Mittelzufluss verwandeln. Auffällig ist der Verlauf: Am frühen Abend deutscher Zeit lag die Amazon Aktie nur rund ein Prozent im Minus. Der größere Teil des Verlusts kam erst, als der Gesamtmarkt im späten Handel weiter abrutschte. Der doppelte Hebel Amazon verdient an Anthropic gleich zweimal Der Kursrückgang ändert nichts an der strategischen Lage. Amazon ist nicht nur Großaktionär von Anthropic, sondern auch dessen Lieferant. Die Cloud-Sparte AWS bietet die Claude-Modelle über ihre Plattform Bedrock an und stellt Anthropic Rechenleistung bereit. Laut Börsenprospekt hat sich Anthropic allein gegenüber Amazon zu Ausgaben von rund 110 Milliarden Dollar verpflichtet. Amazon profitiert also als Eigentümer vom Kurs und als Dienstleister vom Wachstum. Was für die Amazon Aktie spricht Anthropic-Paket im Wert von rund 185 Milliarden Dollar

Zusätzliche Wandelrechte auf weitere Anteile

Milliardenschwere Cloud-Aufträge von Anthropic

Bisher stabiler als viele andere KI-Werte Was dagegen spricht Hohe KI-Investitionen belasten den freien Mittelzufluss

Wert der Beteiligung schwankt nun täglich mit dem Kurs

Abhängigkeit vom Erfolg eines einzelnen Partners

Nervöser Gesamtmarkt für Technologiewerte Ausblick Worauf Anleger jetzt achten sollten Der Kurs von Anthropic: Jeder Dollar Kursveränderung bei Anthropic bewegt den Wert des Amazon-Pakets um rund 1,9 Milliarden Dollar.

Die Bilanzierung: Mit einem täglichen Börsenkurs wird die Beteiligung künftig sichtbarer in Amazons Zahlen durchschlagen.

Die Marke von 250 Dollar: Sie ist die nächste runde Unterstützung für die Amazon Aktie.

Black Friday: Das Weihnachtsgeschäft beginnt in der kommenden Woche und liefert neue Impulse für das Kerngeschäft. FAQ Häufige Fragen zur Amazon Aktie und Anthropic Wie viel Prozent hält Amazon an Anthropic?

Nach dem Börsengang 14,7 Prozent. Bei vollständiger Wandlung der Wandelanleihen könnten es bis zu 23,8 Prozent werden. Was ist die Beteiligung wert?

Zum Schlusskurs der Anthropic Aktie von 97,17 Dollar rund 185 Milliarden Dollar. Warum ist die Amazon Aktie trotzdem gefallen?

Wegen der allgemeinen Marktschwäche, Gewinnmitnahmen im KI-Sektor und weil Anleger nun direkt in Anthropic investieren können. Wie stark ist die Amazon Aktie gefallen?

Um 3,87 Prozent auf 257,37 Dollar. Wer hält außer Amazon große Anteile an Anthropic?

Vor allem Alphabet mit 13,7 Prozent. Fazit Amazon Aktie: Der Schatz ist echt, der Markt will mehr sehen Der heutige Tag zeigt, dass eine wertvolle Beteiligung allein keine Kurse treibt. Die Amazon Aktie hat verloren, obwohl der Wert des Anthropic-Pakets um Milliarden gestiegen ist. Das ist weniger ein Urteil über Amazon als über die Stimmung im KI-Sektor. Mittelfristig bleibt der Konzern einer der größten Profiteure des Rekord-Börsengangs – als Aktionär und als Cloud-Lieferant. Kurzfristig hängt die Aktie am Gesamtmarkt und an der Frage, wie stabil sich Anthropic in den kommenden Tagen hält.

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