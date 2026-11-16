Amazon-Aktie: 40 Satelliten verglüht, Anthropic-IPO naht – die Woche der zwei Wetten

Zehn Minuten. So lange dauerte am Sonntag der Flug, der für die Amazon-Aktie zum Symbol einer ganzen Woche wird. Dann meldete die Vulcan-Rakete von United Launch Alliance eine Anomalie, und 40 Internet-Satelliten von Amazon Leo erreichten nie ihre Umlaufbahn. Vier Tage später soll an der Nasdaq der KI-Entwickler Anthropic debütieren, in den Amazon Milliarden gesteckt hat. Die Amazon-Aktie (Ticker: AMZN, ISIN: US0231351067) steht damit zwischen zwei Wetten auf die Zukunft: Eine ist gerade abgestürzt, die andere könnte sich in einen gewaltigen Buchgewinn verwandeln.

Zum US-Handelsstart am Montag notierte das Papier laut Investing.com bei 261,78 US-Dollar, 1,83 Prozent unter dem Freitagsschluss von 266,66 US-Dollar. Der Druck kam vor allem aus dem breiten Tech-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag. Die Nasdaq lag laut AP kurz nach Handelsbeginn 1,1 Prozent im Minus.