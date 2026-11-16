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Amazon-Aktie: 40 Satelliten verglüht, Anthropic-IPO naht – die Woche der zwei Wetten

aktiencheck.de Redaktion7 Min.

Die Amazon-Aktie steht vor einer Schicksalswoche: Ein Raketen-Fehlstart vernichtet 40 Leo-Satelliten, am Donnerstag geht Anthropic an die Börse – mit Amazon als großem Geldgeber.

Amazon-Aktie: 40 Satelliten verglüht, Anthropic-IPO naht – die Woche der zwei Wetten
Bild: Amazon (aboutamazon.com)
Amazon-Leo-Satelliten beim Vulcan-Fehlstart verloren
40
Preisspanne je Anthropic-Aktie (AP)
70–78 USD
AWS-Umsatzwachstum im dritten Quartal
+39 %
Amazon-Aktie, 16.11., 9:45 Uhr ET
261,78 USD
Quelle: Spaceflight Now, AP, Amazon, Investing.com

Steckbrief

Unternehmen
Amazon.com Inc.
Ticker
AMZN (Nasdaq)
ISIN
US0231351067
Nächster Termin
Anthropic-Börsengang am 19.11.

Stand: 16.11.2026, Kurs 9:45 Uhr ET (15:45 Uhr MEZ), Nasdaq

Zehn Minuten. So lange dauerte am Sonntag der Flug, der für die Amazon-Aktie zum Symbol einer ganzen Woche wird. Dann meldete die Vulcan-Rakete von United Launch Alliance eine Anomalie, und 40 Internet-Satelliten von Amazon Leo erreichten nie ihre Umlaufbahn. Vier Tage später soll an der Nasdaq der KI-Entwickler Anthropic debütieren, in den Amazon Milliarden gesteckt hat. Die Amazon-Aktie (Ticker: AMZN, ISIN: US0231351067) steht damit zwischen zwei Wetten auf die Zukunft: Eine ist gerade abgestürzt, die andere könnte sich in einen gewaltigen Buchgewinn verwandeln.

Zum US-Handelsstart am Montag notierte das Papier laut Investing.com bei 261,78 US-Dollar, 1,83 Prozent unter dem Freitagsschluss von 266,66 US-Dollar. Der Druck kam vor allem aus dem breiten Tech-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag. Die Nasdaq lag laut AP kurz nach Handelsbeginn 1,1 Prozent im Minus.

Der Fehlstart

Was ist beim Start der Amazon-Leo-Satelliten passiert?

Für ULA, das Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin, war es nach Angaben von Spaceflight Now der erste Totalverlust einer Mission überhaupt. Für Amazon war es der erste von 38 gebuchten Vulcan-Flügen.

Die Rakete hob am Sonntag in Cape Canaveral ab, rund zehn Minuten später brach die Mission ab. Mit ihr gingen 40 Satelliten verloren, die das Netz von Amazon Leo verdichten sollten – so heißt Amazons Satelliten-Internet, früher bekannt als Projekt Kuiper. Rund 400 Leo-Satelliten waren nach Angaben von Spaceflight Now zuvor bereits im All.

Die Hardware selbst ist für einen Konzern dieser Größe verkraftbar. 24/7 Wall St. ordnet den Verlust im Verhältnis zu den rund 220 Milliarden US-Dollar Investitionen ein, die Amazon für dieses Jahr plant, und hält ihn für klein. Das eigentliche Problem ist die Zeit. Laut Investing.com könnte die Unfalluntersuchung die Vulcan für Monate am Boden halten.

  1. Der Zeitplan wird enger

    Für die erste Generation sind 3.232 Satelliten vorgesehen, die Frist dafür läuft laut 24/7 Wall St. bis Juli 2029.

  2. Die Ausweichrouten sind knapp

    Blue Origins New Glenn fliegt seit einer Explosion im Mai nicht. Der nächste Leo-Start mit einer Ariane 6 ist frühestens für den 23. November geplant.

  3. Der Rivale enteilt

    Starlink von SpaceX ist der Platzhirsch im Satelliten-Internet. Jeder Monat ohne Starts vergrößert den Abstand, den Amazon aufholen will.

Das große Bild

Warum ist Amazon Leo für die Amazon-Aktie so wichtig?

Amazon Leo ist mehr als ein Nebenprojekt. Satelliten-Internet ist einer der wenigen Wachstumsmärkte, in denen Amazon noch von vorn beginnt – und zugleich ein Markt, in dem ein einzelner Anbieter vorgelegt hat. Wer abgelegene Regionen, Schiffe, Flugzeuge oder Behörden mit schnellem Internet versorgt, verkauft wiederkehrende Abos. Für Amazon passt das ins Muster: Infrastruktur bauen, die andere nutzen, wie einst mit den Rechenzentren von AWS.

Genau deshalb wiegt der Fehlstart schwerer als der Materialwert. Ein Satellitennetz entfaltet seinen Nutzen erst, wenn genug Satelliten am Himmel sind. Jede Verzögerung schiebt den Zeitpunkt nach hinten, ab dem Leo mit zahlenden Kunden in großem Stil Geld verdient. Für Anleger der Amazon-Aktie ist das kein Bruch der Geschichte, aber ein Dämpfer für die Fantasie.

Der Anthropic-Schatz

Was bringt der Anthropic-Börsengang der Amazon-Aktie?

Am Donnerstag, dem 19. November, soll Anthropic an der Nasdaq starten. Laut AP will der KI-Entwickler 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 US-Dollar verkaufen. Der Börsenwert läge damit bei rund 1,3 Billionen US-Dollar. Es wäre einer der größten Börsengänge der Geschichte.

Amazon gehört zu den großen Geldgebern von Anthropic. Eine von GuruFocus zitierte Reuters-Rechnung beziffert den Wert der Amazon-Beteiligung zum oberen Ende der Preisspanne auf etwa 271,8 Milliarden US-Dollar – bei rund 18 Milliarden US-Dollar Einsatz.

Die Verbindung ist zudem operativ, denn Anthropic nutzt die Amazon-Cloud AWS für das Training seiner Modelle. Ein erfolgreicher Börsengang würde dem KI-Partner frisches Kapital verschaffen, das zum Teil wieder in Rechenleistung fließen könnte. Doch die Börse reagiert nicht nur mit Begeisterung: Als am 11. November Details zur Umwandlung von AWS-Wandelanleihen in Anthropic-Aktien bekannt wurden, schloss die Amazon-Aktie laut heygotrade 1,74 Prozent tiefer bei 266,17 US-Dollar.

Das Fundament

Wie stark sind die Quartalszahlen von Amazon?

Hinter den beiden Wetten steht ein Geschäft, das gerade auf Hochtouren läuft. Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut der Agentur Anadolu um 12 Prozent auf rund 202 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis erreichte nach Amazon-Angaben 28,1 Milliarden US-Dollar, die operative Marge von 13,9 Prozent war die höchste der Firmengeschichte.

Amazon im dritten Quartal 2026
KennzahlWertEinordnung
Umsatzrund 202 Mrd. USD+12 % zum Vorjahr
Operatives Ergebnis28,1 Mrd. USDMarge 13,9 %, Rekord
AWS-Umsatz45,98 Mrd. USD+39 % zum Vorjahr

Quelle: Amazon, Anadolu, heygotrade

Der Motor ist die Cloud. AWS wuchs um 39 Prozent auf 45,98 Milliarden US-Dollar, und laut heygotrade beschleunigte sich das Wachstum dort zum sechsten Mal in Folge. Der Preis dafür ist hoch: Für 2026 plant Amazon rund 220 Milliarden US-Dollar an Investitionen, der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate war laut TIKR mit 42,4 Milliarden US-Dollar negativ.

Kurs und Bewertung

Wie teuer ist die Amazon-Aktie nach dem Rücksetzer?

Bis zum Freitagsschluss lag die Amazon-Aktie im Jahresverlauf laut Yahoo Finance 15,5 Prozent im Plus. Zum 52-Wochen-Hoch von 287,20 US-Dollar fehlen beim Kurs vom Montagmorgen knapp 9 Prozent. Trefis nennt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,4, nach durchschnittlich 34,6 in den vergangenen drei Jahren. Gemessen an der eigenen Geschichte ist die Aktie also günstiger bewertet als früher – obwohl die Cloud schneller wächst.

Termine

Was kommt jetzt auf die Amazon-Aktie zu?

  1. 17.11.Jetzt

    Nvidia-Quartalszahlen

    Stimmungstest für die gesamte KI-Branche

  2. 19.11.

    Anthropic-Börsengang

    Erster Börsenkurs für Amazons Beteiligung

  3. 23.11.

    Nächster Leo-Start

    Frühestens, mit einer Ariane 6

  4. 27.11.

    Black Friday

    Auftakt des Weihnachtsgeschäfts

Quelle: Nvidia, AP, 24/7 Wall St.

Häufige Fragen zur Amazon-Aktie

Warum fiel die Amazon-Aktie am Montag?

Vor allem wegen des Tech-Ausverkaufs vor den Nvidia-Zahlen. Zum Handelsstart lag die Aktie 1,83 Prozent im Minus bei 261,78 US-Dollar. Der Verlust von 40 Leo-Satelliten am Sonntag belastete die Stimmung zusätzlich.

Was ist Amazon Leo?

Amazon Leo ist das Satelliten-Internet von Amazon, früher Projekt Kuiper. Für die erste Generation sind 3.232 Satelliten geplant, rund 400 waren vor dem Fehlstart im All.

Wann geht Anthropic an die Börse?

Der Handelsstart an der Nasdaq ist für Donnerstag, den 19. November, geplant. Laut AP liegt die Preisspanne bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie.

Wie viel ist die Anthropic-Beteiligung von Amazon wert?

Eine Reuters-Rechnung kommt zum oberen Ende der Preisspanne auf etwa 271,8 Milliarden US-Dollar, bei rund 18 Milliarden US-Dollar Einsatz. Der tatsächliche Wert hängt vom Ausgabepreis und vom Börsenkurs ab.

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