Pünktlich zum Start in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts zieht Amazon in der Westpfalz ein neues Großlager hoch: Am Dienstag, dem 17. November 2026, ist das Logistikzentrum in Contwig im Kreis Südwestpfalz nahe Zweibrücken in Betrieb gegangen. Zum Start arbeiten dort nach Angaben von Amazon rund 1.300 Menschen, binnen des ersten Jahres sollen es laut dpa-AFX etwa 1.500 werden. Die Amazon-Aktie (Kürzel: AMZN, ISIN: US0231351067) ist an der Nasdaq notiert.
Amazon-Aktie: 2.500 Roboter, 1.500 Jobs – Amazon startet sein neues Logistikzentrum in der Westpfalz
Amazon hat am 17. November 2026 in Contwig bei Zweibrücken ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Über 150 Millionen Euro Investition, rund 51.000 Quadratmeter, 2.500 Transportroboter und zum Start etwa 1.300 Beschäftigte, binnen eines Jahres sollen es rund 1.500 werden. Was der Standort für die Amazon-Aktie bedeutet.
Der Standort
Was steckt hinter dem neuen Amazon-Logistikzentrum?
Amazon führt den Standort unter dem Namen „Zweibrücken (Rheinland-Pfalz)“, tatsächlich liegt das Gelände in Contwig, unweit der A8 und der Grenze zum Saarland. Der Konzern beziffert die Investition auf mehr als 150 Millionen Euro. Auf rund 51.000 Quadratmetern Grundfläche – laut Berichten mehr als sieben Fußballfelder – bewegen 2.500 Transportroboter insgesamt 32.000 mobile Regale zu den Mitarbeitenden. Dazu kommen nach Amazon-Angaben rund zehn Kilometer Fördertechnik.
Damit setzt Amazon in Contwig auf das Modell, das der Konzern seit Jahren in seinen modernen Lagern ausrollt: Roboter bringen die Ware zum Menschen, statt dass Beschäftigte kilometerweit durch Regalgänge laufen. Das soll Durchsatz und Liefergeschwindigkeit erhöhen – gerade in den Wochen vor Weihnachten.
Einordnung
Welche Rolle spielt Rheinland-Pfalz für Amazon?
Contwig ist nach Koblenz, Frankenthal und Kaiserslautern bereits das vierte große Amazon-Logistikzentrum in Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen mehrere kleinere Verteilzentren. Insgesamt beschäftigt Amazon im Bundesland laut dpa-AFX mehr als 7.000 Menschen. Bundesweit zählt der Konzern den neuen Standort als sein 24. Logistikzentrum in Deutschland.
Rheinland-Pfalz' Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) wertete die Ansiedlung nach Angaben von Amazon als „ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz“. Für die strukturschwächere Westpfalz ist ein Arbeitgeber dieser Größe ein spürbarer Impuls.
Das große Bild
Wie groß ist das Deutschlandgeschäft der Amazon-Aktie?
Deutschland ist für Amazon einer der wichtigsten Auslandsmärkte. Nach eigenen Angaben beschäftigt der Konzern hierzulande mehr als 40.000 festangestellte Mitarbeitende an über 100 Standorten.
Das neue Lager ist Teil eines größeren Investitionsprogramms: Amazon kündigt auf seiner deutschen Unternehmensseite an, 2027 mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren, davon 4,8 Milliarden Euro in die AWS-Cloud-Region Frankfurt.
Kapazität vor dem Weihnachtsgeschäft
Der Start Mitte November bringt zusätzliche Kapazität genau in der umsatzstärksten Phase des Jahres.
Automatisierung als Kostenhebel
Mit 2.500 Robotern und zehn Kilometern Fördertechnik setzt Amazon auf hohe Automatisierung im Lager.
Regionaler Schwerpunkt
Mit dem vierten Großstandort baut Amazon sein Netz im Südwesten Deutschlands weiter aus.
Für Anleger
Was bedeutet das neue Lager für die Amazon-Aktie?
Für einen Konzern mit Hunderten Logistikstandorten weltweit ist ein einzelnes Lager kein Kurstreiber. Die Nachricht zeigt aber, dass Amazon den Ausbau seines europäischen Logistiknetzes trotz der hohen Milliardenausgaben für Rechenzentren und KI weiter vorantreibt. Für Anleger der Amazon-Aktie bleibt entscheidend, ob die Investitionen in Automatisierung die Kosten je Paket senken und die Margen im Handelsgeschäft stützen.
FAQ zur Amazon-Aktie und zum Logistikzentrum Contwig
Wo liegt das neue Amazon-Logistikzentrum? In Contwig im Kreis Südwestpfalz, nahe Zweibrücken. Amazon führt es als Standort Zweibrücken.
Wie viele Arbeitsplätze entstehen? Zum Start rund 1.300, innerhalb des ersten Jahres sollen es etwa 1.500 werden.
Wie viel investiert Amazon in den Standort? Nach Unternehmensangaben mehr als 150 Millionen Euro.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Amazon-Aktie gehandelt? Kürzel AMZN an der Nasdaq, ISIN US0231351067.
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