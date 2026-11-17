Amazon führt den Standort unter dem Namen „Zweibrücken (Rheinland-Pfalz)“, tatsächlich liegt das Gelände in Contwig, unweit der A8 und der Grenze zum Saarland. Der Konzern beziffert die Investition auf mehr als 150 Millionen Euro. Auf rund 51.000 Quadratmetern Grundfläche – laut Berichten mehr als sieben Fußballfelder – bewegen 2.500 Transportroboter insgesamt 32.000 mobile Regale zu den Mitarbeitenden. Dazu kommen nach Amazon-Angaben rund zehn Kilometer Fördertechnik.

Damit setzt Amazon in Contwig auf das Modell, das der Konzern seit Jahren in seinen modernen Lagern ausrollt: Roboter bringen die Ware zum Menschen, statt dass Beschäftigte kilometerweit durch Regalgänge laufen. Das soll Durchsatz und Liefergeschwindigkeit erhöhen – gerade in den Wochen vor Weihnachten.