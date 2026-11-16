Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG).
AMAG Austria Metall Aktie: Auf Hochglanz gewalzt
Starkes Q3 - Ausblick angehoben
Seit der letzten Analyse habe sich die Nachrichtenlage bei AMAG nochmals deutlich verbessert. Die Erholung aus dem ersten Halbjahr habe sich im dritten Quartal mit dem zweitbesten Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte spürbar beschleunigt. Damit gewinne die positive Reboundstory weiter an Substanz. Gleichzeitig bleibe die Cash-Conversion der wesentliche Kontrapunkt, der sich jedoch allmählich entschärfen dürfte. Die positive Margenentwicklung werde durch höhere Walzmengen, einen besseren Produktmix und wirksame Kosteneffizienzmaßnahmen weiter gestützt. Insbesondere die höherwertigen Endmärkte Automotive, Wärmetauscher und Luftfahrt würden die positive Entwicklung im Walzgeschäft vorantreiben. Zudem bleibe die hohe Recyclingkompetenz ein strategischer Wettbewerbsvorteil. Nun sei entscheidend, dass sich die operative Erholung nachhaltig in positiven Cashflows und einer sinkenden Nettofinanzverschuldung niederschlage.
Die RBI sehe sich in ihrer positiven Einschätzung bestätigt und erhöhe das Kursziel auf EUR 35. Zusammen mit der Dividendenrendite ergebesich daraus weiterhin eine Kaufempfehlung für die AMAG Austria Metall Aktie. Getragen werde diese Einschätzung vor allem vom erfolgreichen Ergebnis-Rebound, wobei sich die Erträge nach der starken Erholung nun etwas normalisieren dürften. Die verbesserte Ertragskraft eröffne im Bewertungsvergleich mit dem breiten Aktienmarkt und dem Grundstoffsektor weiteres Kurspotenzial. Im Vergleich zur engeren Peergroup, die im aktuellen Umfeld ebenfalls gute Gewinne erwirtschafte sowie zur eigenen Bewertungshistorie bleibe das Potenzial jedoch begrenzt, so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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