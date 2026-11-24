Technologiewerte hatten am Dienstag einen schweren Stand – mit einer Ausnahme im spanischen Leitindex. Die Amadeus-Aktie (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Handelssymbol Madrid: AMS, Xetra-Kürzel: AI3A, US-OTC-Symbol: AMADY) stieg um 1,77 Prozent auf 60,92 Euro und ist damit viertgrößter IBEX 35 Gewinner des Tages. Der IBEX 35 verlor 0,86 Prozent auf 19.015,8 Punkte. Unsere Analyse zeigt, was den IBEX 35 Gewinner Amadeus von anderen Technologiewerten unterscheidet.
Amadeus-Aktie IBEX 35 Gewinner: Plus 1,77 Prozent im fallenden Markt – was den Reise-Technologiekonzern so widerstandsfähig macht
Die Amadeus-Aktie ist IBEX 35 Gewinner: plus 1,77 Prozent auf 60,92 Euro, während der spanische Leitindex fällt. Der Technologiekonzern für die Reisebranche überzeugt mit stabilen Quartalszahlen und Aktienrückkäufen. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn, die Rolle der KI-Partnerschaften und das Risiko im Nahen Osten.
Tagesanalyse
Technologie mit Substanz: so wurde Amadeus zum IBEX 35 Gewinner
Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Dienstag nicht. Schon zur Mittagszeit gehörte Amadeus mit plus 0,50 Prozent zu den nur sechs Gewinnern im Index, bis zum Schluss wuchs das Plus auf 1,77 Prozent. Spanische Marktberichte beschreiben den Tag als Rückkehr der Zweifel am KI-Thema, bei der defensivere Werte zulegten. Amadeus passt in dieses Bild, obwohl der Konzern ein Technologieunternehmen ist: Sein Geschäft hängt nicht an KI-Investitionen, sondern an der Zahl der gebuchten Flüge und abgefertigten Passagiere. Die Einnahmen fließen als Gebühr pro Transaktion – ein Modell mit hoher Marge und gut planbaren Erträgen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die Amadeus-Aktie antreibt
Stabile Quartalszahlen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 6,4 Prozent auf 1.740 Millionen Euro, der Nettogewinn um 5,7 Prozent auf 381 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT lag mit 694,1 Millionen Euro leicht über den Erwartungen.
Aktienrückkäufe
Die Zahl der ausstehenden Aktien sank binnen eines Jahres von durchschnittlich 439,5 auf 420 Millionen. Das hebt den Gewinn je Aktie, der bereinigt um 8,5 Prozent zulegte.
KI als Werkzeug
Amadeus arbeitet unter anderem mit Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, US-Handelssymbol: NVDA an der Nasdaq) an neuen Formen der Flugsuche.
Defensive Qualität
Das Geschäftsmodell gilt als wenig kapitalintensiv und liefert verlässliche Mittelzuflüsse – an schwachen Börsentagen ein Argument.
Hintergrund
Gute Zahlen mit einem Vorbehalt
Amadeus betreibt Buchungs- und IT-Systeme für Fluggesellschaften, Reisebüros, Flughäfen und Hotels. Die Zahlen vom 6. November zeigen ein robustes, aber nicht ungetrübtes Bild. Über die ersten neun Monate stieg der Umsatz um 3,7 Prozent auf 5.075,7 Millionen Euro, der Nettogewinn ging leicht um 0,6 Prozent auf 1.081 Millionen Euro zurück. Die Flugbuchungen über Reisebüros lagen 2,8 Prozent unter dem Vorjahr. Verantwortlich ist vor allem die Lage im Nahen Osten, die den Flugverkehr belastet. Vorstandschef Luis Maroto hat die Jahresziele bestätigt, erwartet das Ergebnis aber am unteren Ende der Prognosespanne. Im dritten Quartal hat sich der Trend verbessert – darauf setzt der Markt.
Häufige Fragen zur Amadeus-Aktie
Warum ist die Amadeus-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
Die Aktie stieg am 24. November 2026 um 1,77 Prozent auf 60,92 Euro. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. An einem schwachen Börsentag waren Werte mit planbaren Erträgen gefragt, dazu wirken die stabilen Quartalszahlen vom 6. November nach.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Amadeus-Aktie?
Die ISIN lautet ES0109067019, die WKN A1CXN0. In Madrid wird die Aktie unter AMS gehandelt, auf Xetra unter AI3A.
Wie waren die letzten Quartalszahlen von Amadeus?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 6,4 Prozent auf 1.740 Millionen Euro und der Nettogewinn um 5,7 Prozent auf 381 Millionen Euro.
Hat Amadeus die Prognose geändert?
Der Konzern hat die Ziele für 2026 bestätigt, rechnet wegen der Lage im Nahen Osten aber mit einem Ergebnis am unteren Ende der Spanne.
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