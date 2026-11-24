Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Dienstag nicht. Schon zur Mittagszeit gehörte Amadeus mit plus 0,50 Prozent zu den nur sechs Gewinnern im Index, bis zum Schluss wuchs das Plus auf 1,77 Prozent. Spanische Marktberichte beschreiben den Tag als Rückkehr der Zweifel am KI-Thema, bei der defensivere Werte zulegten. Amadeus passt in dieses Bild, obwohl der Konzern ein Technologieunternehmen ist: Sein Geschäft hängt nicht an KI-Investitionen, sondern an der Zahl der gebuchten Flüge und abgefertigten Passagiere. Die Einnahmen fließen als Gebühr pro Transaktion – ein Modell mit hoher Marge und gut planbaren Erträgen.