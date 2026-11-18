Die Alzchem Group-Aktie zeigt sich mit einem Kursplus von 1,75 Prozent auf 151,20 Euro widerstandsfähig, obwohl Marshall Wace LLP seine Netto-Leerverkaufsposition am 17. November 2026 von 0,51 Prozent auf 0,61 Prozent erhöht hat. Die Aufstockung um rund 19,6 Prozent ist ein deutliches Zeichen für die verstärkte Short-Positionierung dieses Investors. Gleichzeitig unterstreichen die gemeldeten Positionen von BlackRock Financial Management und Citadel Advisors, dass weitere bedeutende Marktteilnehmer auf der Leerverkaufsseite vertreten sind. Die entscheidende Frage für die kommenden Wochen lautet, ob die wirtschaftlichen Perspektiven von Alzchem die positive Kursentwicklung rechtfertigen und die Skepsis der Shortseller widerlegen können. Gelingt es dem Spezialchemiekonzern, seine Wachstumschancen erfolgreich zu nutzen und die Profitabilität zu stärken, könnte dies die Nachfrage nach der Aktie unterstützen. Enttäuschende operative Entwicklungen würden dagegen neue Risiken schaffen. Die aktuelle Situation bleibt damit ein interessantes Duell zwischen optimistischen Anlegern und institutionellen Investoren mit negativer Positionierung. Noch ist offen, welche Seite am Ende recht behält.