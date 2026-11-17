Ein Werk in den USA soll Alzchem ein neues Standbein geben: Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas bestätigt für die Alzchem-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 201 Euro. Zum Kurs von 154,40 Euro am Dienstagvormittag errechnet sich ein Potenzial von rund 30 Prozent.
Alzchem-Aktie: US-Werk für Pentagon-Treibladungen kommt voran – Berenberg erwartet die Erholung
Alzchem treibt den Bau einer Nitroguanidin-Anlage in den USA voran. Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas bleibt bei „Buy“ für die Alzchem-Aktie und erwartet nach dem Kursrutsch eine Erholung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alzchem Group AG
- Handelssymbol
- ACT (Xetra)
- Analyst
- Gerhard Orgonas
- Bank
- Berenberg
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 201 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 vormittags laut finanzen.net
Berenberg zur Alzchem-Aktie
Nitroguanidin für die USA – Orgonas bleibt beim Kauf
Gerhard Orgonas sieht Fortschritte beim wichtigsten Wachstumsprojekt des Spezialchemiekonzerns.
Alzchem aus Trostberg stellt unter anderem Nitroguanidin her, einen Grundstoff für Treibladungen. Am 16. November teilte das Unternehmen mit, dass der Aufsichtsrat die nächsten Schritte für eine Anlage in den USA genehmigt hat, darunter die Bestellung von Bauteilen mit langen Lieferzeiten.
Die Kosten der Anlage soll laut Alzchem das US-Verteidigungsministerium übernehmen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas zu lesen ist:
Projekt kommt voran
Der Bau des US-Werks für Nitroguanidin kommt laut Orgonas gut voran.
Finanzierung zugesagt
Das US-Verteidigungsministerium hat zugesagt, die Kosten der Anlage zu tragen.
Kursrutsch nach Zahlen
Nach den Quartalszahlen Ende Oktober war die Aktie um rund 15 Prozent gefallen.
Erholung erwartet
Nach der jüngsten Mitteilung dürfte sich die Aktie laut Orgonas wieder erholen.
Zweifel an Finanzierung und Umsetzung
Der Kursrückgang nach den Quartalszahlen ging laut Berenberg auf Unsicherheiten bei Finanzierung und Umsetzung des US-Projekts zurück. Die vertragliche Grundlage mit dem US-Verteidigungsministerium soll nun präzisiert werden.
Berenberg hält trotz dieser Unsicherheiten an der Kaufempfehlung fest.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Analyst Gerhard Orgonas. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 201 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.berenberg.de – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Alzchem Group AG (ACT): Kaufen, Kursziel 201,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Gerhard Orgonas, Aktienanalyst, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG vom 16.11.2026, 18:13 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:57 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:57 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Gerhard Orgonas, Aktienanalyst, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.