Alzchem aus Trostberg stellt unter anderem Nitroguanidin her, einen Grundstoff für Treibladungen. Am 16. November teilte das Unternehmen mit, dass der Aufsichtsrat die nächsten Schritte für eine Anlage in den USA genehmigt hat, darunter die Bestellung von Bauteilen mit langen Lieferzeiten.

Die Kosten der Anlage soll laut Alzchem das US-Verteidigungsministerium übernehmen.