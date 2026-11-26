Alzchem Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Jefferies sieht 195 Euro und ein Sprengstoff-Werk in den USA

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Alzchem Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,69 Prozent auf 147,40 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Jefferies bestätigt „Buy“ und hält ein US-Werk für den Sprengstoff-Grundstoff Nitroguanidin für sehr wahrscheinlich.

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Rückenwind aus New York: Die Alzchem Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,69 Prozent auf 147,40 Euro und ist drittgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Das Analysehaus Jefferies hat seine Kaufempfehlung für den Spezialchemiekonzern aus Trostberg bekräftigt. Kurs der Alzchem Aktie am Morgen 147,40 € Tagesgewinn, Platz 3 der SDAX Gewinner +4,69 % Kursziel Jefferies („Buy“) 195 € EBITDA nach neun Monaten (+8 %) 93 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; Jefferies laut dpa-AFX; Alzchem Group Der Auslöser Warum steigt die Alzchem Aktie heute? Auslöser ist eine Studie. Jefferies beließ Alzchem nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt auf „Buy“ mit einem Kursziel von 195 Euro. Analyst Martin Comtesse hebt ein Projekt hervor: Der Bau der geplanten neuen Anlage für Nitroguanidin soll nun vorangetrieben werden. Angesichts der erwarteten Finanzierung durch das US-Verteidigungsministerium sei es sehr wahrscheinlich, dass der Standort in den USA liegen werde. Nitroguanidin wird für Treibladungen von Munition gebraucht. Dass Rüstungswerte am Donnerstag zu den Favoriten zählen, Rheinmetall führte mit rund 4,6 Prozent Plus den Dax an, verstärkt den Schub für den SDAX Gewinner. Der Hintergrund Rückkauf und solide Zahlen Alzchem meldete für die ersten neun Monate einen Umsatz von 444 Millionen Euro, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Das EBITDA stieg um acht Prozent auf 93 Millionen Euro, die Marge von 20,3 auf 21,0 Prozent. Parallel kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück: Bis zum 20. November waren es 61.766 Stück, davon 26.740 in der Vorwoche zu durchschnittlich 146,51 Euro. Berenberg nennt ein Kursziel von 201 Euro. Was für die Alzchem Aktie spricht Jefferies bestätigt „Buy“ mit 195 Euro

US-Werk mit Finanzierung aus Washington in Aussicht

Laufender Aktienrückkauf Was Anleger bedenken sollten Standortentscheidung noch nicht offiziell

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Rüstungsfantasie ist politisch abhängig Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Alzchem Aktie Warum ist die Alzchem Aktie SDAX Gewinner?

Jefferies hat die Kaufempfehlung mit Kursziel 195 Euro bestätigt und sieht ein neues Werk in den USA als sehr wahrscheinlich an. Wofür wird Nitroguanidin gebraucht?

Der Stoff ist ein Grundstoff für Treibladungspulver in Munition. Alzchem Aktie: ISIN DE000A41YHG1, WKN A41YHG, Börsenkürzel ACT0. Fazit zur Alzchem Aktie Die Alzchem Aktie verbindet Spezialchemie mit Rüstungsfantasie. Ein US-Werk mit staatlicher Finanzierung wäre ein großer Schritt. Der SDAX Gewinner hat heute das beste Argument des Tages auf seiner Seite: eine konkrete Analystenstimme.

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