Rückenwind aus New York: Die Alzchem Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,69 Prozent auf 147,40 Euro und ist drittgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Das Analysehaus Jefferies hat seine Kaufempfehlung für den Spezialchemiekonzern aus Trostberg bekräftigt.
Alzchem Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Jefferies sieht 195 Euro und ein Sprengstoff-Werk in den USA
Die Alzchem Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,69 Prozent auf 147,40 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Jefferies bestätigt „Buy“ und hält ein US-Werk für den Sprengstoff-Grundstoff Nitroguanidin für sehr wahrscheinlich.
Der Auslöser
Warum steigt die Alzchem Aktie heute?
Auslöser ist eine Studie. Jefferies beließ Alzchem nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt auf „Buy“ mit einem Kursziel von 195 Euro. Analyst Martin Comtesse hebt ein Projekt hervor: Der Bau der geplanten neuen Anlage für Nitroguanidin soll nun vorangetrieben werden. Angesichts der erwarteten Finanzierung durch das US-Verteidigungsministerium sei es sehr wahrscheinlich, dass der Standort in den USA liegen werde.
Nitroguanidin wird für Treibladungen von Munition gebraucht. Dass Rüstungswerte am Donnerstag zu den Favoriten zählen, Rheinmetall führte mit rund 4,6 Prozent Plus den Dax an, verstärkt den Schub für den SDAX Gewinner.
Der Hintergrund
Rückkauf und solide Zahlen
Alzchem meldete für die ersten neun Monate einen Umsatz von 444 Millionen Euro, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Das EBITDA stieg um acht Prozent auf 93 Millionen Euro, die Marge von 20,3 auf 21,0 Prozent. Parallel kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück: Bis zum 20. November waren es 61.766 Stück, davon 26.740 in der Vorwoche zu durchschnittlich 146,51 Euro. Berenberg nennt ein Kursziel von 201 Euro.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Alzchem Aktie
Warum ist die Alzchem Aktie SDAX Gewinner?
Jefferies hat die Kaufempfehlung mit Kursziel 195 Euro bestätigt und sieht ein neues Werk in den USA als sehr wahrscheinlich an.
Wofür wird Nitroguanidin gebraucht?
Der Stoff ist ein Grundstoff für Treibladungspulver in Munition.
Alzchem Aktie: ISIN DE000A41YHG1, WKN A41YHG, Börsenkürzel ACT0.
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