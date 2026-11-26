Rückenwind aus New York und vom Rüstungssektor: Die Alzchem Aktie steigt am Donnerstagmittag um 6,53% auf 150,00 Euro und zählt zu den stärksten SDAX Gewinnern. Damit erobert der Spezialchemiekonzern aus Trostberg die runde Marke von 150 Euro zurück. Bereits am Morgen hatte die Aktie mit einem Plus von 4,69% auf 147,40 Euro zu den Spitzenwerten im Nebenwerteindex gehört.
Alzchem Aktie: SDAX Gewinner am Mittag mit +6,53% - zurück auf 150 Euro
Die Alzchem Aktie springt am Donnerstagmittag um 6,53% auf 150,00 Euro und gehört zu den größten SDAX Gewinnern. Jefferies bestätigt die Kaufempfehlung und hält ein US-Werk für Nitroguanidin für sehr wahrscheinlich, dazu kommt Rückenwind von den Rüstungswerten.
Warum steigt die Alzchem Aktie heute?
Jefferies setzt auf das US-Werk
Den wichtigsten Impuls liefert Jefferies. Nach Gesprächen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt hat Analyst Martin Comtesse seine Kaufempfehlung für Alzchem mit einem Kursziel von 195 Euro bestätigt. Im Mittelpunkt seiner Einschätzung steht ein Projekt, das die Wachstumsstory der nächsten Jahre prägen könnte.
US-Werk für Nitroguanidin wird wahrscheinlicher
Alzchem plant ein neues Werk für Nitroguanidin, einen Grundstoff für Treibladungen in Munition. Jefferies hält einen Standort in den USA für sehr wahrscheinlich, weil eine Finanzierung durch das US-Verteidigungsministerium erwartet wird. Die offizielle Standortentscheidung steht allerdings noch aus.
Rüstungswerte ziehen an
Der gesamte Sektor ist am Donnerstag gefragt. Rheinmetall führt mit einem Plus von rund 4,6% den DAX an. Als einer der wenigen westlichen Hersteller von Nitroguanidin wird Alzchem von Anlegern zunehmend als Rüstungszulieferer wahrgenommen.
Aktienrückkauf stützt den Kurs
Seit dem 3. November kauft Alzchem über Xetra eigene Aktien zurück, insgesamt bis zu 125.000 Stück für maximal 20 Mio. Euro. Bis zum 20. November waren 61.766 Aktien erworben, allein in der Vorwoche 26.740 Stück zu durchschnittlich 146,51 Euro.
Zahlen
Solides Wachstum mit steigender Marge
Operativ steht Alzchem auf festem Fundament. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz um 4% auf 444 Mio. Euro, das EBITDA kletterte um 8% auf 93 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 20,3% auf 21,0%. Trotzdem war die Aktie nach den Quartalszahlen im Oktober kräftig abgerutscht - offenbar hatte der Markt noch mehr erwartet.
|Kennzahl
|9M 2026
|Veränderung
|Umsatz
|444 Mio. €
|+4%
|EBITDA
|93 Mio. €
|+8%
|EBITDA-Marge
|21,0%
|Vorjahr 20,3%
Quelle: Alzchem Group, Neunmonatsbericht 2026
Analysten
Die Häuser sehen deutlich mehr Potenzial
Neben Jefferies bleibt auch Berenberg bei "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro. Insgesamt reicht die Spanne der Analystenziele für die Alzchem Aktie von 185 bis 245 Euro. Auf der Gegenseite stehen Leerverkäufer: BlackRock hatte seine Netto-Leerverkaufsposition Anfang November von 0,51% auf 0,60% aufgestockt, auch Citadel ist mit einer Position vertreten.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand zum Kurs von 150,00 €
|Berenberg
|Buy
|201 €
|+34%
|Jefferies
|Buy
|195 €
|+30%
Quelle: Jefferies, Berenberg; Stand November 2026
Häufige Fragen zur Alzchem Aktie
Warum ist die Alzchem Aktie heute SDAX Gewinner? Jefferies bestätigt die Kaufempfehlung mit Kursziel 195 Euro und hält ein US-Werk für Nitroguanidin für sehr wahrscheinlich. Zudem sind Rüstungswerte gefragt, und der laufende Aktienrückkauf stützt.
Was ist Nitroguanidin? Ein Grundstoff für Treibladungen in Munition, den Alzchem als einer der wenigen westlichen Anbieter herstellt.
Wie viele Aktien kauft Alzchem zurück? Bis zu 125.000 Aktien für maximal 20 Mio. Euro; bis zum 20. November waren 61.766 Aktien erworben.
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