Warum ist die Alzchem Aktie heute SDAX Gewinner? Jefferies bestätigt die Kaufempfehlung mit Kursziel 195 Euro und hält ein US-Werk für Nitroguanidin für sehr wahrscheinlich. Zudem sind Rüstungswerte gefragt, und der laufende Aktienrückkauf stützt.

Was ist Nitroguanidin? Ein Grundstoff für Treibladungen in Munition, den Alzchem als einer der wenigen westlichen Anbieter herstellt.

Wie viele Aktien kauft Alzchem zurück? Bis zu 125.000 Aktien für maximal 20 Mio. Euro; bis zum 20. November waren 61.766 Aktien erworben.