Die Alzchem Aktie (Ticker ACT, Xetra; ISIN DE000A2YNT30) hat ihre Erholung am Dienstag nur zum Teil gehalten: Nach einem Plus von 2,8 Prozent auf 154,20 Euro am Vormittag – dem höchsten Stand seit Ende Oktober – kostete das Papier gegen 17:13 Uhr auf Xetra 150,40 Euro und damit nur noch 0,3 Prozent mehr als am Vorabend. Die Alzchem Aktienprognose der Analysten liegt deutlich darüber: Sieben namentlich bekannte Häuser sehen den Wert im Schnitt bei rund 207 Euro, Berenberg bestätigte am Montagabend „Buy“ mit einem Kursziel von 201 Euro.
Alzchem Aktie Prognose: Erholung nach dem Oktober-Absturz, Analysten sehen im Schnitt gut 200 Euro – bringt das US-Werk die Wende?
Die Alzchem Aktie hat sich vom Kursrutsch nach den Q3-Zahlen gelöst, Berenberg bestätigt „Buy“ mit Kursziel 201 Euro. Die Alzchem Aktienprognose der Analysten reicht von 185 bis 245 Euro. Was Unternehmensprognose 2026, Konsens für 2027, Kursziele, Bewertung, Leerverkäufer und Szenarien für die Alzchem Aktie bedeuten.
Für die Alzchem Aktie Prognose ist der Zeitpunkt aufschlussreich. Am Montag war der Spezialchemiekonzern aus Trostberg um fast 8 Prozent gestiegen, nachdem der Aufsichtsrat die nächsten Schritte für ein Nitroguanidin-Werk in den USA freigegeben hatte. Genau dieses Projekt hatte Ende Oktober einen Kurssturz ausgelöst. Seither stehen drei Leerverkäufer auf der Short-Seite – die Aktie ist ein Kampfplatz zwischen Optimisten und Skeptikern.
US-Projekt kommt voran
Der Aufsichtsrat hat Bestellungen für Anlagenteile mit langen Lieferzeiten genehmigt. Die Kosten soll laut Alzchem das US-Verteidigungsministerium tragen, der finale Vertrag steht aber noch aus.
Jahresziele bestätigt
Alzchem peilt für 2026 rund 600 Millionen Euro Umsatz und etwa 126 Millionen Euro EBITDA an. Dafür braucht es im vierten Quartal das stärkste EBITDA des Jahres.
Analysten durchweg positiv
Alle sieben hier erfassten Häuser raten zum Kauf. Nach den Q3-Zahlen haben LBBW, Jefferies und Sphene ihre Ziele aber leicht gesenkt.
Hohe Schwankung, enger Markt
Als SDax-Nebenwert mit rund 1,5 Milliarden Euro Börsenwert schwankte die Aktie zuletzt mehrfach um 8 bis 10 Prozent an einem Tag.
Der Auslöser
Warum erholt sich die Alzchem Aktie nach dem Kursrutsch?
Am 16. November meldete Alzchem, dass der Aufsichtsrat die nächsten Umsetzungsschritte für die geplante Nitroguanidin-Produktion in den USA genehmigt hat. Nitroguanidin ist ein Grundstoff für Treibladungen von Artilleriemunition – ein Markt, in dem westliche Armeen seit Jahren Engpässe beklagen. Als Standort ist Bushy Park in South Carolina vorgesehen. Die Anlage soll vom US-Verteidigungsministerium bezahlt werden, die vertragliche Grundlage dafür wird allerdings noch präzisiert.
Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas sprach laut dpa-AFX von guten Fortschritten beim Bau des US-Werks und rechnet nach der Mitteilung mit einer Erholung der Aktie. Am Dienstagvormittag war Alzchem bester Wert im SDax, der Index selbst lag rund 1 Prozent im Minus. Den Rückschlag nach den Quartalszahlen Ende Oktober führt Berenberg auf Unsicherheiten bei Finanzierung und Umsetzung des US-Projekts zurück.
Geschäftsmodell
Womit verdient Alzchem sein Geld?
Alzchem stellt an vier Standorten in Deutschland und einem in Schweden Chemikalien auf Basis der Kalkstickstoff-Chemie her. Das Herzstück ist das Segment Specialty Chemicals: Dazu gehören Nitroguanidin und Guanidinnitrat für die Rüstungsindustrie, die Kreatin-Marken Creapure und Creavitalis für Sport- und Gesundheitsernährung sowie der Futtermittelzusatz Eminex zur Methanreduktion bei Rindern. Das zweite Segment Basics & Intermediates liefert Grundstoffe für Landwirtschaft und Pharma und ist deutlich konjunkturabhängiger. Größte Einzelaktionäre waren laut Factsheet vom August four two na mit 10,2 Prozent, die tschechische Rüstungsholding CSG über Staluna Trade mit 9,9 Prozent und Löw mit 6,4 Prozent. CSG hält über Total-Return-Swaps zusätzlich Instrumente auf rund 10,2 Prozent der Stimmrechte, die im Mai 2027 fällig werden.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Alzchem Aktienprognose des Unternehmens?
Der Neunmonatsbericht zeigt zwei Gesichter: ein boomendes Spezialgeschäft und ein schwaches drittes Quartal.
Von Januar bis September steigerte Alzchem den Umsatz um 4 Prozent auf 443,8 Millionen Euro, das EBITDA um 8 Prozent auf 93,2 Millionen Euro. Die Marge stieg von 20,3 auf 21,0 Prozent. Specialty Chemicals wuchs beim Umsatz um 11 Prozent und beim EBITDA um 17 Prozent, die Segmentmarge erreichte 29,3 Prozent. Basics & Intermediates fiel dagegen auf 2,0 Millionen Euro EBITDA zurück.
Im dritten Quartal allein lag der Umsatz mit 139,9 Millionen Euro knapp unter der Markterwartung von 141,8 Millionen Euro. Das EBITDA sank auf 28,7 Millionen Euro, der Nettogewinn auf 13,5 Millionen Euro nach 16,3 Millionen im Vorjahr. Belastet haben höhere Energie- und Rohstoffkosten sowie Anlaufkosten für neue Kapazitäten. Der Vorstand bestätigte dennoch die Jahresziele von rund 600 Millionen Euro Umsatz und etwa 126 Millionen Euro EBITDA. Rechnerisch muss das vierte Quartal damit rund 156 Millionen Euro Umsatz und 32,8 Millionen Euro EBITDA liefern – mehr als jedes Quartal zuvor. Helfen sollen erste Verkäufe aus den neuen Nitroguanidin-Kapazitäten in Deutschland, die laut Unternehmen im vierten Quartal anlaufen.
Langfristig hat Finanzvorstand Andreas Lösler im Mai 2025 einen Umsatz von 1 Milliarde Euro bei rund 20 Prozent Marge in drei bis fünf Jahren als Ziel genannt – ausdrücklich auch mit Zukäufen, vor allem in den USA. Dazu kommt ein Kreatin-Ausbau für rund 120 Millionen Euro, der ab dem zweiten Halbjahr 2027 schrittweise anläuft. Seit dem 3. November kauft Alzchem außerdem bis zu 125.000 eigene Aktien für maximal 20 Millionen Euro zurück. Die Dividende für 2025 betrug 2,10 Euro je Aktie.
|Kennzahl
|Ist 2025
|Prognose Alzchem 2026
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Umsatz
|565,2 Mio. €
|rund 600 Mio. €
|598,7 Mio. € (+5,9 %)
|697,6 Mio. € (+16,5 %)
|EBITDA
|–
|rund 126 Mio. € (Marge rund 21 %)
|–
|–
|Gewinn je Aktie
|–
|–
|6,16 €
|8,00 € (+29,8 %)
|KGV
|–
|–
|rund 24
|rund 19
Konsens laut stockanalysis.com (S&P Global, bis zu 8 Analysten, abgerufen 17.11.2026). KGV eigene Rechnung mit 150,40 EUR (Xetra, 17.11.2026, 17:13 Uhr). Für das EBITDA lag kein öffentlich zugänglicher Konsens vor.
Quelle: Alzchem (Q3-Mitteilung 29.10.2026), stockanalysis.com, eigene Rechnung
Der Sprung beim Konsens für 2027 zeigt, worauf Analysten setzen: Die neuen Rüstungskapazitäten in Deutschland sollen dann ein volles Jahr laufen. Einzelne Experten erwarten laut goldesel.de allerdings, dass die Schätzungen für das operative Ergebnis wegen schnellerer Abschreibungen auf die neue Nitroguanidin-Anlage um 4 bis 5 Prozent sinken.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Alzchem Aktie zu?
Die Analystenlandschaft bei Alzchem ist überschaubar, aber einhellig: Alle sieben Häuser, deren Einschätzungen wir namentlich zuordnen konnten, raten zum Kauf. Die Kursziele reichen von 185 Euro (LBBW) bis 245 Euro (Deutsche Bank), der Durchschnitt liegt bei rund 207 Euro und damit etwa 38 Prozent über dem aktuellen Kurs. Der Datenanbieter stockanalysis.com kommt auf Basis von S&P Global auf ein niedrigeres Mittel von 182,33 Euro bei vier Analysten, nennt aber nicht alle Häuser.
Nach den Q3-Zahlen gab es mehrere leichte Korrekturen: Jefferies senkte das Ziel am 29. Oktober von 200 auf 195 Euro, die LBBW am 30. Oktober von 190 auf 185 Euro. Sphene Capital nahm sein Ziel auf 198,40 Euro zurück und begründete das mit höheren Kosten des US-Werks, die Nachverhandlungen mit dem US-Verteidigungsministerium erforderten. Montega bestätigte „Kaufen“ mit 220 Euro. Bereits im Oktober hatte Deutsche-Bank-Analystin Manuela Stürzer ihr Ziel von 256 auf 245 Euro gesenkt, bleibt aber bei „Buy“.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Berenberg (Gerhard Orgonas)
|Buy
|201 (bestätigt)
|16.11.2026
|dpa-AFX Analyser
|Montega
|Kaufen
|220 (bestätigt)
|30.10.2026
|finanztrends.de
|Sphene Capital
|Buy
|204,50 → 198,40
|30.10.2026
|finanztrends.de
|LBBW
|Kaufen
|190 → 185
|30.10.2026
|goldesel.de
|Jefferies (Constantin Hesse)
|Buy
|200 → 195
|29.10.2026
|goldesel.de, stockanalysis.com
|Deutsche Bank (Manuela Stürzer)
|Buy
|256 → 245
|Oktober 2026
|finanztrends.de, stockanalysis.com
|Warburg Research/MPCM (Christian Cohrs)
|Buy
|208 (bestätigt)
|03.08.2026
|boerse.de
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Warburg Research firmiert inzwischen als MPCM; ein Update nach den Q3-Zahlen lag uns nicht vor.
Quelle: dpa-AFX Analyser (finanzen.net), goldesel.de, finanztrends.de, stockanalysis.com, boerse.de
Bewertung
Ist die Alzchem Aktie im Vergleich zu Rüstungs- und Chemiewerten teuer?
Mit einem KGV von rund 24 für 2026 und rund 19 für 2027 ist Alzchem für einen Chemiewert teuer, für einen Rüstungszulieferer eher moderat bewertet. Genau zwischen diesen beiden Welten bewegt sich die Aktie: Der Markt preist einen Teil der Munitionsfantasie ein, aber deutlich weniger als bei Rheinmetall oder Hensoldt.
|Unternehmen
|Kurs (EUR)
|Stand
|KGV erwartet
|Börsenwert
|Alzchem
|150,40
|17.11.2026
|19,9 (2026e: rund 24)
|1,52 Mrd. €
|Rheinmetall
|1.024,20
|27.10.2026
|22,9
|47,8 Mrd. €
|Hensoldt
|84,02
|23.10.2026
|38,2
|9,7 Mrd. €
|Evonik
|21,10
|21.10.2026
|12,5
|9,8 Mrd. €
|Wacker Chemie
|87,35
|21.09.2026
|42,7
|4,3 Mrd. €
Forward-KGV (erwartetes KGV der kommenden zwölf Monate) und Börsenwert laut stockanalysis.com zum jeweils genannten Kursstand, nicht zum heutigen Kurs. Alzchem-KGV 2026e eigene Rechnung.
Quelle: stockanalysis.com, eigene Rechnung
Der Vergleich mit Evonik zeigt den Aufschlag, den Anleger für das Rüstungs- und Kreatin-Wachstum zahlen. Wacker ist wegen eingebrochener Gewinne nur eingeschränkt vergleichbar. Die Dividendenrendite der Alzchem Aktie liegt bei rund 1,4 Prozent.
Leerverkäufer
Wer wettet gegen die Alzchem Aktie?
Laut den im Bundesanzeiger veröffentlichten Netto-Leerverkaufspositionen haben zuletzt zwei Adressen ihre Wetten auf fallende Kurse ausgebaut: BlackRock Financial Management erhöhte am 10. November von 0,60 auf 0,70 Prozent, Marshall Wace am 12. November von 0,48 auf 0,51 Prozent. Citadel Advisors meldete zuletzt am 24. September 0,50 Prozent. Zusammen ergibt das 1,71 Prozent des Grundkapitals. Positionen unter 0,5 Prozent müssen nicht veröffentlicht werden. Bei einer Aktie mit begrenztem Handelsvolumen können solche Positionen Bewegungen in beide Richtungen verstärken.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Alzchem Aktie Prognose?
Charttechnisch hat die Alzchem Aktie seit dem Hoch von gut 210 Euro im Juni rund 29 Prozent verloren. Am 30. Oktober rutschte sie zeitweise um mehr als 10 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar und schloss den Tag bei rund 148 Euro. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 123,20 Euro. Mit dem Sprung am Montag hat das Papier den Bereich um 150 Euro zurückerobert; das Tageshoch vom Dienstag bei gut 154 Euro markiert die erste Hürde, darüber folgt der Bereich um 160 Euro, in dem die Aktie vor dem Absturz notierte. Auf der Unterseite gilt die Zone um 140 bis 143 Euro, wo die Aktie Mitte November notierte, als Unterstützung.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Alzchem Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|220–245 € (Montega, Deutsche Bank)
|Nitroguanidin-Ausbau in Deutschland und den USA, Rüstungsnachfrage, Kreatin-Wachstum
|Base-Case
|195–208 € (Jefferies, Sphene, Berenberg, Warburg)
|Jahresziele erreicht, US-Werk kommt voran (Berenberg), Ergebnissprung 2027
|Bear-Case
|185 € (LBBW) und darunter
|Höhere Kosten des US-Werks, Nachverhandlungen (Sphene), schwaches Basisgeschäft, Abschreibungen
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: dpa-AFX, finanztrends.de, goldesel.de, stockanalysis.com
Termine
Was Anleger bei der Alzchem Aktie jetzt beobachten
Laufend: Abschluss des Finanzierungsvertrags mit der US-Regierung für das Werk in Bushy Park, South Carolina.
Viertes Quartal 2026: Erste Verkäufe aus den neuen Nitroguanidin- und Guanidinnitrat-Kapazitäten in Deutschland.
Bis November 2027: Aktienrückkauf über bis zu 125.000 Aktien.
Voraussichtlich Ende Februar 2027: Zahlen für das Gesamtjahr 2026 und Ausblick auf 2027 (Vorjahr: 27. Februar).
Mai 2027: Fälligkeit der Total-Return-Swaps von Großaktionär CSG.
Ab zweitem Halbjahr 2027: Schrittweiser Anlauf der erweiterten Kreatin-Produktion.
FAQ
Häufige Fragen zur Alzchem Aktienprognose
Wie lautet die Alzchem Aktienprognose der Analysten?
Sieben namentlich bekannte Häuser sehen die Alzchem Aktie im Schnitt bei rund 207 Euro, die Spanne reicht von 185 Euro (LBBW) bis 245 Euro (Deutsche Bank). Alle raten zum Kauf.
Warum ist die Alzchem Aktie Ende Oktober eingebrochen?
Das dritte Quartal fiel schwächer aus als erwartet, zudem gab es Zweifel an Finanzierung und Kosten des US-Werks. Die Aktie verlor am 30. Oktober zeitweise mehr als 10 Prozent.
Was erwarten Analysten für die Alzchem Aktie 2027?
Der Konsens rechnet laut stockanalysis.com mit rund 698 Millionen Euro Umsatz und 8,00 Euro Gewinn je Aktie. Das entspräche einem KGV von rund 19.
Was ist die Unternehmensprognose für 2026?
Alzchem erwartet rund 600 Millionen Euro Umsatz und etwa 126 Millionen Euro EBITDA bei einer Marge von rund 21 Prozent.
Wie riskant ist die Alzchem Aktie?
Als Nebenwert mit rund 1,5 Milliarden Euro Börsenwert schwankt sie stark, das Handelsvolumen ist begrenzt. Hinzu kommen Leerverkaufspositionen von zusammen 1,71 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 201 Euro von Berenberg (Analyst Gerhard Orgonas), veröffentlicht laut dpa-AFX Analyser am 16.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Berenberg, Jefferies, Deutsche Bank Research, MPCM (ehem. Warburg). Für LBBW, Montega und Sphene Capital lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Alzchem Group AG (ACT): Kaufen, Kursziel 201,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Gerhard Orgonas, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG vom 16.11.2026, 18:13 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:30 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Gerhard Orgonas, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.