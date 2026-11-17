Charttechnisch hat die Alzchem Aktie seit dem Hoch von gut 210 Euro im Juni rund 29 Prozent verloren. Am 30. Oktober rutschte sie zeitweise um mehr als 10 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar und schloss den Tag bei rund 148 Euro. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 123,20 Euro. Mit dem Sprung am Montag hat das Papier den Bereich um 150 Euro zurückerobert; das Tageshoch vom Dienstag bei gut 154 Euro markiert die erste Hürde, darüber folgt der Bereich um 160 Euro, in dem die Aktie vor dem Absturz notierte. Auf der Unterseite gilt die Zone um 140 bis 143 Euro, wo die Aktie Mitte November notierte, als Unterstützung.