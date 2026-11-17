Am Aluminiumpreis zeigt sich derzeit eine Anomalie, wie sie Händler seit Jahrzehnten nicht erlebt haben: Sofort lieferbares Aluminium kostete an der London Metal Exchange (LME) am Montag laut AlCircle 3.330 Dollar je Tonne (Geldkurs) – ein Sprung von 5,7 Prozent an einem Tag. Der Dreimonatskontrakt notierte dagegen nur bei 3.018 Dollar. Wer Aluminium jetzt braucht, zahlt einen Aufschlag, wie es ihn seit dem Squeeze von 1990 nicht gegeben hat.
Aluminiumpreis: Sofort-Aluminium so knapp wie seit 1990 nicht, Lager halbiert, fast nur noch russisches Metall – bahnt sich an der LME ein Squeeze an?
Am Terminmarkt fällt Aluminium auf ein Jahrestief, am Kassamarkt explodiert der Preis: Sofort lieferbares Aluminium kostet an der London Metal Exchange mehrere Hundert Dollar mehr als Ware in drei Monaten – ein Aufschlag, wie es ihn seit 1990 nicht gab. Dahinter stecken halbierte Lager, beschädigte Hütten am Golf und wenige große Positionsinhaber. Was der Engpass für Aluminium-Aktien bedeutet.
Aluminiumpreis aktuell
Warum ist Aluminium sofort so teuer und später so billig?
Normalerweise kostet ein Rohstoff zur späteren Lieferung etwas mehr als sofort – Lager- und Finanzierungskosten wollen bezahlt werden. Beim Aluminium ist es seit Wochen umgekehrt, und die Lücke wird immer größer.
Diese Marktlage heißt Backwardation. Laut AlCircle erreichte der Abstand zwischen Kasse und Dreimonatspreis am 12. November 176,80 Dollar je Tonne und damit den höchsten Stand seit November 1990. Reuters bezifferte den Kassa-Aufschlag am Montag auf 275 Dollar und sprach von der extremsten Verknappung seit den Squeezes von 1988 und 1990.
Die genaue Höhe hängt von der Berechnungsweise ab – Geld- oder Briefkurs, Schluss- oder Handelskurs. Die Richtung ist aber eindeutig: Der Markt zahlt eine immer höhere Prämie für Metall, das sofort verfügbar ist.
Gleichzeitig fällt der Terminpreis. Laut Trading Economics rutschten Aluminium-Futures am Montag auf rund 2.980 Dollar und damit auf den tiefsten Stand des Jahres. Die Börse sendet also zwei Signale: akuter Mangel heute, Entspannung morgen.
Die Lager
Wer kontrolliert das Aluminium in den LME-Lagerhäusern?
Der Kern des Problems sind die Lager. Laut den von Discovery Alert ausgewerteten LME-Daten lagen am 16. November noch 224.150 Tonnen Aluminium in den Lagerhäusern der Börse. Im Januar waren es im Monatsschnitt noch 498.670 Tonnen – mehr als die Hälfte ist verschwunden. Für 22.125 Tonnen lagen zudem Auslieferungsanweisungen vor.
Brisant ist die Herkunft: Laut Fastmarkets stammen 99,98 Prozent der frei verfügbaren Bestände aus Russland. Viele westliche Abnehmer meiden russisches Metall. Uday Patel von Wood Mackenzie fasste es so zusammen: Der LME-Preis sei faktisch zum Preis für russisches Aluminium geworden.
Dazu kommt eine starke Konzentration. Laut Mining.com.au hält ein einzelner Marktteilnehmer 30 bis 39 Prozent der Lagerscheine, zwei Akteure zusammen kommen auf Positionen von 60 bis 80 Prozent der verfügbaren Bestände. Die LME hat seit Juli neue Regeln: Wer mehr als die Hälfte der verfügbaren Bestände kontrolliert, muss zu gedeckelten Konditionen verleihen. Eine neue Intervention der Börse wurde bislang nicht gemeldet.
Das große Bild
Wie stark trifft der Golf-Konflikt das Aluminium-Angebot?
Der Engpass hat eine reale Ursache. Laut Reuters haben Schäden an Aluminiumhütten am Golf infolge des Iran-Kriegs die Produktion um rund 2 Millionen Tonnen pro Jahr gedrückt. Die Region steht laut Discovery Alert für rund 9 Prozent der weltweiten Hüttenkapazität. Eine betroffene Hütte des Emirates-Konzerns EGA läuft wieder mit 61 Prozent ihrer Kapazität, die volle Produktion wird erst im ersten Quartal 2027 erwartet. Zusätzlich behinderte die Lage in der Straße von Hormus den Transport von Tonerde und Metall.
In Europa bleiben Hütten wegen hoher Strompreise gedrosselt. Auf der anderen Seite steht China: Das Land produziert laut Discovery Alert mehr als 46 Millionen Tonnen im Jahr und damit über seiner offiziellen Obergrenze von 45 Millionen Tonnen. Die Ausfuhren von Rohaluminium und Produkten stiegen von Januar bis Oktober um rund 18 Prozent auf 5,91 Millionen Tonnen.
|Quelle
|2026
|2027
|Morgan Stanley
|–1,1 Mio. t
|+0,83 Mio. t
|Citi
|–0,94 Mio. t
|+1,8 Mio. t
|Reuters-Analystenumfrage
|–0,72 Mio. t
|+0,41 Mio. t
Positive Werte = Überschuss, negative = Defizit. Angaben Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Discovery Alert (Morgan Stanley, Citi, Reuters-Umfrage vom 10.11.)
Die Tabelle erklärt die Preisstruktur: 2026 fehlt Aluminium, 2027 erwarten die meisten Häuser wieder einen Überschuss. Morgan Stanley rechnet laut Discovery Alert für das zweite Halbjahr 2026 mit 3.150 Dollar je Tonne, für 2027 mit 2.850 Dollar. Ewa Manthey von ING hält es für möglich, dass sich der Spread noch weiter ausweiten muss, um Metall in die LME-Lager zu locken.
Aluminium-Aktien
Wer profitiert vom knappen Aluminium?
Für Produzenten außerhalb der Krisenregion ist die Lage grundsätzlich günstig: Hohe Kassapreise und Regionalprämien bessern die Erlöse auf. Dazu zählen Norsk Hydro, Alcoa, Century Aluminum, Rio Tinto und in Europa die österreichische AMAG. Rio Tinto will laut Börse Global eine stillgelegte Produktionslinie in der neuseeländischen Hütte Tiwai Point wieder anfahren und so rund 30.000 Tonnen pro Jahr zusätzlich erzeugen. Für Verarbeiter wie Getränkedosen- oder Autozulieferer bedeutet der Engpass dagegen steigende Einkaufskosten.
Termine
Was müssen Aluminium-Anleger jetzt beobachten?
LME-Lagerdaten und Auslieferungen
Steigen die Auslieferungsanweisungen weiter, verschärft sich der Engpass. Neue Einlieferungen wären ein Entspannungssignal.
Reaktion der LME
Die Börse kann bei Marktverwerfungen eingreifen. Jede Ankündigung kann den Kassapreis schlagartig bewegen.
Hütten am Golf
Der Wiederanlauf von EGA und anderen Hütten entscheidet über das Angebot 2027.
China-Exporte
Höhere Ausfuhren könnten die Lücke im Westen teilweise schließen.
FAQ
Häufige Fragen zum Aluminiumpreis
Wie hoch ist der Aluminiumpreis aktuell? Laut AlCircle kostete sofort lieferbares Aluminium an der LME am 16. November 3.330 Dollar je Tonne (Geldkurs), der Dreimonatskontrakt 3.018 Dollar.
Was bedeutet Backwardation beim Aluminium? Sofort lieferbares Metall ist teurer als Ware zur späteren Lieferung. Das deutet auf einen akuten Engpass hin. Laut AlCircle ist der Abstand so groß wie seit 1990 nicht.
Warum sind die LME-Aluminiumlager so niedrig? Die Bestände sind seit Januar um mehr als die Hälfte gesunken. Gleichzeitig stammt fast das gesamte frei verfügbare Metall aus Russland, das viele westliche Käufer meiden.
Welche Aktien hängen am Aluminiumpreis? Produzenten wie Norsk Hydro, Alcoa, Century Aluminum, Rio Tinto und AMAG reagieren auf Preise und Prämien.
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