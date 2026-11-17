Der Kern des Problems sind die Lager. Laut den von Discovery Alert ausgewerteten LME-Daten lagen am 16. November noch 224.150 Tonnen Aluminium in den Lagerhäusern der Börse. Im Januar waren es im Monatsschnitt noch 498.670 Tonnen – mehr als die Hälfte ist verschwunden. Für 22.125 Tonnen lagen zudem Auslieferungsanweisungen vor.

Brisant ist die Herkunft: Laut Fastmarkets stammen 99,98 Prozent der frei verfügbaren Bestände aus Russland. Viele westliche Abnehmer meiden russisches Metall. Uday Patel von Wood Mackenzie fasste es so zusammen: Der LME-Preis sei faktisch zum Preis für russisches Aluminium geworden.

Dazu kommt eine starke Konzentration. Laut Mining.com.au hält ein einzelner Marktteilnehmer 30 bis 39 Prozent der Lagerscheine, zwei Akteure zusammen kommen auf Positionen von 60 bis 80 Prozent der verfügbaren Bestände. Die LME hat seit Juli neue Regeln: Wer mehr als die Hälfte der verfügbaren Bestände kontrolliert, muss zu gedeckelten Konditionen verleihen. Eine neue Intervention der Börse wurde bislang nicht gemeldet.