Warum ist die Altus Group Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?

Die Aktie stieg um 4,88 Prozent auf 52,61 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, die Aktie setzte ihre Erholung seit dem 20. November fort.

Was macht Altus Group?

Das Unternehmen bietet Software und Daten zur Bewertung von Gewerbeimmobilien an.

Wie stark ist die Aktie zuletzt gestiegen?

Seit dem Schlusskurs von 48,16 Dollar am 20. November um rund 9 Prozent.