Ein Softwarewert gegen den Branchentrend: Die Altus Group Aktie (ISIN: CA02215R1073, Handelssymbol Toronto: AIF, deutsches Handelssymbol: 53U, US-Handelssymbol: ASGTF) gehört mit einem Plus von 4,88 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 2,45 Dollar auf 52,61 kanadische Dollar.
Altus Group Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Immobiliendaten-Spezialist klettert in drei Tagen um 9 Prozent
Die Altus Group Aktie steigt in Toronto um 4,88 Prozent auf 52,61 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Als einziger Technologiewert steht der Anbieter von Analysesoftware für Gewerbeimmobilien zwischen lauter Minen auf der Gewinnerliste. Seit dem 20. November summiert sich das Plus auf rund 9 Prozent.
Die Gründe für den Kursgewinn
Stärke ohne Schlagzeile: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Eine Meldung, die den Kurssprung erklärt, lag am Mittwoch nicht vor. Auffällig ist die Abweichung vom Sektor: Technologiewerte schlossen in Toronto im Minus, die Altus Group Aktie legte dagegen kräftig zu. Der Anstieg setzt eine Erholung fort, die am 20. November bei 48,16 Dollar begann. Als der Gesamtmarkt nach schwachem Start drehte, kamen weitere Käufer hinzu.
Fortgesetzte Erholung
Vom Schlusskurs am 20. November ging es in drei Handelstagen um rund neun Prozent nach oben.
Markt dreht ins Plus
Der S&P/TSX Composite machte einen Verlust von mehr als 700 Punkten wett und schloss 0,64 Prozent höher.
Neues Mitglied im Verwaltungsrat
Am 17. November berief das Unternehmen Kimberly Stevenson in das Gremium.
Einordnung
Daten für einen schwierigen Immobilienmarkt
Altus Group aus Toronto liefert Software und Daten, mit denen Investoren Gewerbeimmobilien bewerten. Das bekannteste Produkt ist die Plattform ARGUS. Ein großer Teil der Erlöse kommt aus wiederkehrenden Lizenzen. Die Zahlen zum dritten Quartal hatte das Unternehmen am 5. November vorgelegt. Das Geschäft hängt an der Aktivität auf den Immobilienmärkten, und die leidet unter hohen Zinsen.
Häufige Fragen zur Altus Group Aktie
Warum ist die Altus Group Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 4,88 Prozent auf 52,61 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, die Aktie setzte ihre Erholung seit dem 20. November fort.
Was macht Altus Group?
Das Unternehmen bietet Software und Daten zur Bewertung von Gewerbeimmobilien an.
Wie stark ist die Aktie zuletzt gestiegen?
Seit dem Schlusskurs von 48,16 Dollar am 20. November um rund 9 Prozent.
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