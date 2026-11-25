Wenn der Bitcoin Kurs fällt, fallen Altcoins in der Regel stärker. Am 24. November 2026 war das wieder zu sehen: Während Bitcoin laut CoinGlass binnen 24 Stunden 4,77 Prozent auf rund 59.774 Dollar verlor, brach Zcash um 17,6 Prozent ein, Hyperliquid (HYPE) gab 9,25 Prozent nach, Solana 8,82 Prozent auf 68,86 Dollar und XRP 8,24 Prozent auf 0,911 Dollar. Ether verlor 5,25 Prozent auf rund 1.677 Dollar, Dogecoin 6,64 Prozent. Die Altcoins zeigen, wie dünn die Risikobereitschaft am Kryptomarkt derzeit ist.
Altcoins: Zcash bricht 17,6 Prozent ein, Hyperliquid, Solana und XRP verlieren 8 bis 9 Prozent – wer fällt tiefer als Bitcoin?
Beim Kursrutsch unter 60.000 Dollar trifft es die kleineren Kryptowährungen am härtesten: Von Zcash bis Solana verlieren Altcoins zwei- bis vierfach mehr als Bitcoin. Was der Ausverkauf über die Risikobereitschaft verrät.
|Kryptowährung
|24h-Veränderung
|Kurs (ca.)
|Zcash (ZEC)
|–17,60 %
|–
|Hyperliquid (HYPE)
|–9,25 %
|–
|Solana (SOL)
|–8,82 %
|68,86 $
|XRP
|–8,24 %
|0,911 $
|Dogecoin (DOGE)
|–6,64 %
|–
|Ether (ETH)
|–5,25 %
|1.677 $
|Bitcoin (BTC)
|–4,77 %
|59.774 $
Kurse in US-Dollar; nur Werte, die die Quelle nennt. Zcash- und Hyperliquid-Kurs wurden dort nicht angegeben.
Quelle: CoinGlass via Bitcoin Sistemi
Das Muster
Warum fallen Altcoins stärker als Bitcoin?
Altcoins gelten als Hebel auf den Gesamtmarkt: Sie haben dünnere Handelsbücher, weniger institutionelle Käufer und stärker gehebelte Privatanleger. Kommt Verkaufsdruck, rutschen sie schneller und tiefer. Bei Bitcoin stützen die Spot-ETFs in guten Phasen den Kurs, in schlechten Phasen verstärken Abflüsse die Schwäche: Am 23. November flossen laut Farside rund 570 Millionen Dollar netto aus den US-Bitcoin-ETFs. Bei Altcoins fehlt dieser Puffer weitgehend.
Hinzu kommen Zwangsverkäufe. Binnen 24 Stunden wurden laut CoinGlass 472 Millionen Dollar an Positionen liquidiert, davon gut 395 Millionen Dollar Long-Wetten. Allein bei Ether waren es knapp 91 Millionen, bei Solana knapp 23 Millionen Dollar. Warum Zcash am stärksten nachgab, nennt die Quelle nicht; die Redaktion führt es auf die generell hohe Schwankungsbreite kleinerer Werte zurück.
Die Treiber
Was belastet den Kryptomarkt gerade?
Genannt werden Berichte über höhere US-Zölle (laut Bloomberg noch ohne feste Sätze), ein starker Dollar, enge Kreditbedingungen sowie die Kopplung an den Nasdaq. Die jüngste Erholung hatte mit der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang begonnen, wurde aber schnell wieder abverkauft. Auch Krypto-Aktien litten: Die Miner TeraWulf und Core Scientific verloren 13 beziehungsweise 11 Prozent. Heute um 14:30 Uhr MEZ folgt der US-PCE-Preisindex als nächster Taktgeber.
Einordnung
Wie schlägt sich Ether im Vergleich?
Ether liegt mit minus 5,25 Prozent nur leicht hinter Bitcoin. Am Morgen des 25. November notiert Ether laut Why It Moved bei rund 1.680 Dollar. Damit bleibt die zweitgrößte Kryptowährung eher am Bitcoin-Takt als die kleineren Werte, die im Schnitt doppelt so stark nachgeben.
Ausblick
Worauf achten Anleger bei Altcoins als Nächstes?
Entscheidend sind der Bitcoin-Kurs rund um 60.000 und 58.500 Dollar, die ETF-Flüsse nach US-Handelsschluss, die Inflationsdaten und die Zolldebatte. Wer Altcoins verfolgt, schaut außerdem auf Börsen-Liquidationsdaten und auf Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy, die als Stimmungsbarometer gelten. Aktiencheck.de gibt keine Kursprognose ab.
FAQ
Häufige Fragen zu Altcoins
Was sind Altcoins? Alle Kryptowährungen außer Bitcoin, etwa Ether, Solana, XRP, Dogecoin oder Zcash.
Warum fallen Altcoins oft stärker als Bitcoin? Wegen geringerer Liquidität, weniger institutioneller Käufer und vieler gehebelter Positionen.
Wie stark ist Solana am 24.11. gefallen? Um 8,82 Prozent auf 68,86 US-Dollar (CoinGlass via Bitcoin Sistemi).
Wie riskant sind Altcoins? Sehr riskant: Hohe Schwankungen und ein möglicher Totalverlust gehören zum Wesen der Anlageklasse.
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