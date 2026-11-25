Wenn der Bitcoin Kurs fällt, fallen Altcoins in der Regel stärker. Am 24. November 2026 war das wieder zu sehen: Während Bitcoin laut CoinGlass binnen 24 Stunden 4,77 Prozent auf rund 59.774 Dollar verlor, brach Zcash um 17,6 Prozent ein, Hyperliquid (HYPE) gab 9,25 Prozent nach, Solana 8,82 Prozent auf 68,86 Dollar und XRP 8,24 Prozent auf 0,911 Dollar. Ether verlor 5,25 Prozent auf rund 1.677 Dollar, Dogecoin 6,64 Prozent. Die Altcoins zeigen, wie dünn die Risikobereitschaft am Kryptomarkt derzeit ist.