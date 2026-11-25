Der Kryptomarkt hat binnen 24 Stunden rund 4,5 Prozent seines Werts verloren und notiert am Mittwochmittag bei rund 2,01 Billionen Dollar (CoinGecko via Cryptoticker, 12:50 Uhr MEZ). Bitcoin gab 2,56 Prozent auf 58.653 Dollar nach, doch die Altcoins trifft es härter: Hyperliquid fällt um 7,79 Prozent, Solana um 4,31 Prozent, Ether um 3,16 Prozent. Der Auslöser kommt von der Börse: Ein Reuters-Bericht über neue US-Zölle schickte die Nasdaq-Futures ins Minus, der Angst-und-Gier-Index liegt bei 13.

Für Anleger ist das die zweite schwache Phase innerhalb weniger Tage. Am Wochenende hatten Liquidationen von rund 1,8 Milliarden Dollar den Markt bereinigt (Blockonomi, 23.11.). Nun zeigt sich, wie breit der Rückzug ist.