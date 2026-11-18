Die neue Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 18. November 2026 liefert eine eindringliche Warnung für Anleger der Alstom-Aktie. Analyst Gael de-Bray senkt das Kursziel von 13 auf 12 Euro und bestätigt das Rating "hold". Im Mittelpunkt steht die Finanzierung des geplanten Schuldenabbaus von rund zwei Milliarden Euro. Da die Möglichkeiten für Beteiligungsverkäufe nach Einschätzung von Gael de-Bray begrenzt sind, erwartet Deutsche Bank Research eine umfangreiche Bezugsrechteemission. Ein möglicher Aktienüberhang könnte die Kursentwicklung zusätzlich belasten. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Halbjahreszahlen das Ausmaß der operativen Herausforderungen. Bei einem Umsatz von 9,33 Milliarden Euro verbuchte Alstom einen Konzernverlust von 954 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT lag bei minus 396 Millionen Euro, während der Free Cashflow auf minus 1,248 Milliarden Euro fiel. Trotz dieser Probleme verfügt Alstom über langfristige Chancen. Die internationale Nachfrage nach moderner Bahntechnik bleibt grundsätzlich attraktiv, der Auftragseingang steigt und das Management arbeitet an einer umfassenden operativen Sanierung. Allerdings müssen diese Chancen erst in nachhaltige Gewinne und positive Zahlungsströme umgesetzt werden. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 9,23 Euro und einem Tagesverlust von 8,4 Prozent ergibt sich bis zum Kursziel 12 Euro von Deutsche Bank Research ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent. Das bestätigte Rating "hold" macht jedoch deutlich, dass Gael de-Bray die Risiken weiterhin hoch einschätzt. Die entscheidende Frage für die Alstom-Aktie lautet deshalb nicht nur, ob sich das operative Geschäft erholen kann, sondern auch, welchen Preis die bestehenden Aktionäre für die finanzielle Sanierung bezahlen müssen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.