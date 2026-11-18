Die Alstom-Aktie (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK, Ticker-Symbol: AOMD, EPA-Symbol: ALO) erlebt einen dramatischen Börsentag! Während der französische Zughersteller mit tiefroten Halbjahreszahlen, massiven Projektproblemen und einer angespannten Finanzlage kämpft, sorgt eine neue Aktienanalyse von Deutsche Bank Research für zusätzliche Verunsicherung. Analyst Gael de-Bray hat am 18. November 2026 das Kursziel für Alstom von 13 auf 12 Euro gesenkt und das Rating "hold" unverändert bestätigt. Besonders brisant ist die Begründung: Gael de-Bray hält die Möglichkeiten für Beteiligungsverkäufe für begrenzt und rechnet deshalb mit einer umfangreichen Kapitalerhöhung zur Finanzierung des geplanten Schuldenabbaus. Für die Alstom-Aktie könnte damit ein erheblicher Aktienüberhang entstehen. Auf Xetra fällt das Papier um 8,4 Prozent auf 9,23 Euro. Obwohl das neue Kursziel 12 Euro rechnerisch rund 30 Prozent über dem aktuellen Börsenkurs liegt, bleibt Deutsche Bank Research vorsichtig. Die entscheidende Frage lautet: Ist die Alstom-Aktie nach ihrem historischen Kursverfall inzwischen eine außergewöhnliche Turnaround-Chance oder drohen den Aktionären durch eine milliardenschwere Kapitalmaßnahme weitere Belastungen?
Alstom Aktie: Deutsche Bank bleibt vorsichtig - droht die nächste Enttäuschung?
Deutsche Bank senkt Kursziel
Deutsche Bank Research: Gael de-Bray senkt Kursziel auf 12 Euro
Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 18. November 2026 enthält eine deutliche Warnung für Anleger. Analyst Gael de-Bray reduziert das Kursziel für Alstom von 13 auf 12 Euro. Das entspricht einer Senkung um 7,7 Prozent. Gleichzeitig bestätigt Gael de-Bray das Rating "hold". Damit bleibt Deutsche Bank Research bei einer neutralen Einschätzung der Alstom-Aktie. Im Mittelpunkt steht die Finanzierung des angekündigten Schuldenabbaus von rund zwei Milliarden Euro. Nach Einschätzung von Gael de-Bray sind die Möglichkeiten, durch den Verkauf von Beteiligungen ausreichend Geld zu beschaffen, begrenzt. Deshalb erwartet Deutsche Bank Research, dass Alstom einen erheblichen Teil des Finanzierungsbedarfs über eine Bezugsrechteemission decken könnte. Eine solche Kapitalerhöhung würde den bestehenden Aktionären zwar grundsätzlich die Möglichkeit bieten, neue Aktien zu beziehen, könnte aber zugleich erheblichen Druck auf die Börsenbewertung ausüben. Die neue MPCM-Konkurrenzanalyse von Deutsche Bank Research ist damit vor allem eine Warnung vor den finanziellen Folgen der angeschlagenen Bilanz.
Gael de-Bray warnt vor Aktienüberhang: Droht eine Kapitalerhöhung?
Der zentrale Kritikpunkt von Deutsche Bank Research betrifft die mögliche Verwässerung bestehender Aktionäre. Gael de-Bray rechnet damit, dass eine Bezugsrechteemission zumindest den überwiegenden Teil des geplanten Schuldenabbaus von zwei Milliarden Euro finanzieren könnte. Daraus ergibt sich ein erhebliches Risiko für die Alstom-Aktie. Werden neue Aktien ausgegeben, verteilt sich der Unternehmenswert auf eine größere Anzahl von Anteilsscheinen. Für Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben oder verkaufen, kann dadurch eine wirtschaftliche Verwässerung entstehen. Gleichzeitig kann die Aussicht auf ein großes zusätzliches Aktienangebot den Börsenkurs bereits vor der tatsächlichen Kapitalmaßnahme belasten. Genau diesen möglichen Aktienüberhang hebt Gael de-Bray in seiner Aktienanalyse hervor. Wichtig ist allerdings: Eine konkrete Kapitalerhöhung in dieser Größenordnung wurde von Alstom bislang nicht verbindlich angekündigt. Es handelt sich um eine Erwartung von Deutsche Bank Research, nicht um eine bereits beschlossene Transaktion. Für Anleger ist diese Unterscheidung entscheidend.
Alstom-Aktie bei 9,23 Euro: Warum das Kursziel 12 Euro kein Kaufsignal ist
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 9,23 Euro liegt das Kursziel 12 Euro von Deutsche Bank Research rund 30,01 Prozent höher. Das klingt zunächst nach einer attraktiven Erholungschance. Doch der starke Kursverfall zeigt, wie skeptisch der Kapitalmarkt die finanzielle Situation des Konzerns beurteilt. Die Aktie verliert am Mittwoch 8,4 Prozent und notiert damit auf einem Niveau, das seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Trotz des rechnerischen Aufwärtspotenzials hält Gael de-Bray am Rating "hold" fest. Die Begründung liegt im erheblichen Risiko möglicher Finanzierungsmaßnahmen. Ein Kursziel beschreibt eine analytische Bewertung, garantiert aber keineswegs, dass der entsprechende Aktienkurs erreicht wird. Insbesondere bei Unternehmen mit angespannten Bilanzen können neue Kapitalmaßnahmen und operative Rückschläge die Bewertung kurzfristig erheblich verändern. Deutsche Bank Research signalisiert deshalb mit dem Kursziel 12 Euro zwar verbleibendes Erholungspotenzial, empfiehlt aber keine aktive Aufstockung der Position.
Halbjahreszahlen schockieren: Alstom meldet 954 Millionen Euro Verlust
Die am 17. November veröffentlichten Halbjahreszahlen verdeutlichen das Ausmaß der operativen Probleme. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 erzielte Alstom einen Umsatz von 9,33 Milliarden Euro, nach 9,06 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Wachstum von drei Prozent. Doch während der Umsatz leicht stieg, brach die Profitabilität dramatisch ein. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel von plus 580 Millionen Euro auf minus 396 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verschlechterte sich von positiven 6,4 Prozent auf minus 4,2 Prozent. Unter dem Strich verbuchte Alstom einen Konzernverlust von 954 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 220 Millionen Euro erzielt worden war. Diese Zahlen zeigen, dass die Probleme weit über eine kurzfristige Umsatzschwäche hinausgehen. Entscheidend ist die unzureichende Profitabilität einzelner Großprojekte, die erhebliche Belastungen verursachen.
Coradia Max wird zum Problemfall: Deutsche Bahn-Projekte belasten Alstom
Ein wesentlicher Auslöser der operativen Schwierigkeiten sind Probleme bei der Coradia-Max-Plattform. Alstom kämpft mit Herausforderungen bei der Industrialisierung, verlängerten Zulassungsverfahren und zusätzlichen technischen Anforderungen. Auch andere Projekte für und aus Deutschland sind betroffen. Die Probleme führten dazu, dass die erwarteten Projektmargen neu bewertet werden mussten. Für einen Hersteller komplexer Schienenfahrzeuge können solche Entwicklungen erhebliche wirtschaftliche Folgen haben. Verzögerungen verursachen zusätzliche Entwicklungs-, Produktions- und Testkosten. Gleichzeitig können vereinbarte Liefertermine unter Druck geraten. Besonders problematisch ist, dass sich Schwierigkeiten einzelner Großprojekte auf andere Produktionsabläufe auswirken können. Im ersten Geschäftshalbjahr produzierte Alstom 1.860 Schienenfahrzeugwagen und damit weniger als die 2.017 Einheiten im Vorjahreszeitraum. Die Wiederherstellung einer zuverlässigen Projektabwicklung gehört deshalb zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine operative Erholung.
Schulden steigen auf 1,1 Milliarden Euro: Die Bilanz wird zum Risiko
Neben den operativen Verlusten bereitet die Finanzlage Sorgen. Die Nettoverschuldung von Alstom erhöhte sich zwischen Ende März und Ende September 2026 von rund 400 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Grund ist der hohe Mittelabfluss aus dem operativen Geschäft. Im ersten Halbjahr lag der Free Cashflow bei minus 1,248 Milliarden Euro, verglichen mit minus 740 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Zwar verweist Alstom auf saisonale Einflüsse, doch die Größenordnung unterstreicht die finanziellen Herausforderungen. Das Management will deshalb bis September 2027 einen Schuldenabbau von rund zwei Milliarden Euro erreichen. Im Mittelpunkt steht die Sicherung einer soliden Investment-Grade-Bonität. Genau hier setzt die Kritik von Deutsche Bank Research an. Gael de-Bray bezweifelt, dass Beteiligungsverkäufe allein ausreichen könnten, um die geplante Entschuldung zu finanzieren. Die Aussicht auf eine umfangreiche Kapitalerhöhung bleibt deshalb ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Alstom-Aktie.
Zwei Milliarden Euro Schuldenabbau: Wie will Alstom das schaffen?
Der angekündigte Schuldenabbau zählt zu den wichtigsten strategischen Aufgaben des Managements. Alstom prüft verschiedene Möglichkeiten, darunter operative Maßnahmen, Verkäufe von Vermögenswerten und eigenkapitalähnliche Finanzierungsinstrumente. Auch die Aufnahme zusätzlichen Eigenkapitals gehört zu den ausdrücklich genannten Optionen. Das Unternehmen hat bislang jedoch keine endgültige Entscheidung über die Zusammensetzung des Finanzierungspakets bekannt gegeben. Für Anleger entsteht dadurch erhebliche Unsicherheit. Eine erfolgreiche Entschuldung könnte langfristig die Finanzlage stabilisieren und das Vertrauen von Kreditgebern und Investoren stärken. Andererseits könnten umfangreiche Kapitalmaßnahmen die Interessen bestehender Aktionäre belasten. Deutsche Bank Research sieht genau darin ein wesentliches Risiko. Analyst Gael de-Bray erwartet, dass eine Bezugsrechteemission einen Großteil des geplanten Schuldenabbaus tragen könnte. Solange die konkrete Finanzierung ungeklärt bleibt, dürfte die Kapitalstruktur ein zentrales Thema für die Bewertung der Alstom-Aktie bleiben.
Alstom bestätigt schwachen Jahresausblick: Nur noch ein Prozent operative Marge
Auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr verdeutlicht die schwierige Situation. Alstom erwartet für 2026/27 ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die bereinigte EBIT-Marge soll allerdings nur rund ein Prozent erreichen. Gleichzeitig rechnet das Unternehmen mit einem negativen Free Cashflow von etwa 1,5 Milliarden Euro. Damit bleibt die operative Ertragskraft deutlich hinter den langfristigen Ambitionen zurück. Besonders anspruchsvoll ist die Erwartung einer erheblichen Verbesserung im zweiten Halbjahr. Um die Jahresprognose zu erreichen, müsste Alstom nach eigenen Angaben in der zweiten Geschäftsjahreshälfte eine bereinigte EBIT-Marge von rund 6,5 Prozent erzielen. Nach einer Marge von minus 4,2 Prozent im ersten Halbjahr wäre dies eine deutliche operative Wende. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob das Management die Probleme bei kritischen Projekten ausreichend schnell beheben kann.
Chance Nummer eins: Der weltweite Schienenverkehr bleibt ein Wachstumsmarkt
Trotz der aktuellen Schwierigkeiten verfügt Alstom über langfristig interessante Marktchancen. Weltweit investieren Staaten und Verkehrsunternehmen in moderne Schienenfahrzeuge, leistungsfähige Bahninfrastruktur und emissionsärmere Mobilität. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Modernisierung bestehender Bahnnetze und der zunehmende Bedarf an effizienten Transportlösungen schaffen grundsätzlich attraktive Perspektiven. Als international etablierter Hersteller besitzt Alstom technologische Kompetenzen und umfangreiche Kundenbeziehungen. Allerdings führen attraktive Marktbedingungen nicht automatisch zu hohen Gewinnen. Entscheidend ist, ob neue Aufträge zu wirtschaftlich tragfähigen Konditionen abgeschlossen und anschließend zuverlässig umgesetzt werden. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass große Auftragsvolumen allein keine ausreichende Garantie für eine stabile Profitabilität darstellen.
Chance Nummer zwei: Auftragseingang steigt auf elf Milliarden Euro
Ein wichtiger positiver Faktor ist die weiterhin robuste Nachfrage. Im ersten Halbjahr 2026/27 erzielte Alstom einen Auftragseingang von rund 10,97 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz lag bei 1,2. Damit erhielt Alstom mehr neue Aufträge, als im gleichen Zeitraum Umsatz erwirtschaftet wurde. Diese Entwicklung spricht grundsätzlich für eine weiterhin solide Marktposition. Besonders interessant ist, dass sich die Auftragseingänge im zweiten Geschäftsquartal auf rund 8,4 Milliarden Euro beliefen. Allerdings müssen neue Aufträge auch profitabel abgearbeitet werden. Für die Alstom-Aktie wäre es deshalb besonders positiv, wenn der Konzern künftig nicht nur hohe Bestellungen verbucht, sondern daraus auch stabile operative Gewinne und positive Zahlungsströme erzielt.
Chance Nummer drei: Eine erfolgreiche Sanierung könnte die Gewinne kräftig verbessern
Das Management arbeitet an einer umfassenden Verbesserung der Projektabwicklung und operativen Organisation. Dazu gehören strengere Kostenkontrollen, effizientere Prozesse, eine verbesserte Risikofrüherkennung und eine stärkere Verantwortung innerhalb der Projektorganisation. Vorstandschef Martin Sion will die Geschäftsentwicklung ab dem Geschäftsjahr 2027/28 normalisieren. Mittelfristig strebt Alstom wieder eine bereinigte EBIT-Marge von acht bis zehn Prozent an. Sollte diese Verbesserung tatsächlich gelingen, könnte sich die Ertragskraft gegenüber dem aktuellen Niveau deutlich erhöhen. Allerdings sind diese Ziele mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Nach den jüngsten Projektproblemen muss das Management zunächst beweisen, dass die operativen Risiken ausreichend kontrolliert werden können. Für Anleger bleibt eine erfolgreiche Sanierung deshalb eine mögliche Chance, aber keineswegs ein bereits gesichertes Ergebnis.
Risiko Nummer eins: Kapitalerhöhung könnte bestehende Aktionäre verwässern
Das größte kurzfristige Risiko für die Alstom-Aktie liegt in einer möglichen Kapitalerhöhung. Sollte das Unternehmen einen erheblichen Teil des geplanten Schuldenabbaus über neue Aktien finanzieren, könnte dies den Anteil bestehender Aktionäre am Unternehmen verwässern. Zwar können Bezugsrechte diesen Effekt für teilnehmende Aktionäre wirtschaftlich abfedern, doch dafür wäre möglicherweise zusätzliches Kapital erforderlich. Außerdem könnte ein umfangreiches neues Aktienangebot den Börsenkurs belasten. Genau diese Gefahr hebt Deutsche Bank Research in seiner aktuellen Aktienanalyse hervor. Gael de-Bray rechnet mit einem erheblichen Aktienüberhang. Das Kursziel 12 Euro und das Rating "hold" spiegeln damit eine vorsichtige Einschätzung der finanziellen Risiken wider.
Risiko Nummer zwei: Weitere Projektprobleme könnten die Verluste erhöhen
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die bereits identifizierten Projektprobleme noch nicht vollständig behoben sind. Bei komplexen Schienenfahrzeugprojekten können technische Schwierigkeiten, verlängerte Zulassungsverfahren und zusätzliche Kundenanforderungen zu erheblichen Kostensteigerungen führen. Sollten weitere Risiken sichtbar werden, könnten zusätzliche Belastungen notwendig werden. Für Alstom wäre dies besonders problematisch, weil die operative Profitabilität bereits erheblich unter Druck steht. Neue Verluste könnten zudem die geplante Verbesserung des Free Cashflows verzögern und den Finanzierungsbedarf erhöhen. Anleger sollten deshalb insbesondere auf Fortschritte bei der Coradia-Max-Plattform und die Entwicklung der Projektmargen achten.
Risiko Nummer drei: Der negative Free Cashflow belastet die Finanzlage
Alstom erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen negativen Free Cashflow von rund 1,5 Milliarden Euro. Ein solcher Mittelabfluss kann die finanzielle Flexibilität eines Unternehmens erheblich einschränken. Besonders kritisch wird die Situation, wenn gleichzeitig hohe Investitionen erforderlich sind und bestehende Verbindlichkeiten reduziert werden sollen. Für Alstom entsteht daraus ein anspruchsvoller finanzieller Spagat. Einerseits muss das Unternehmen seine operative Leistungsfähigkeit verbessern. Andererseits soll die Bilanz durch einen umfangreichen Schuldenabbau gestärkt werden. Gelingt die Verbesserung der Zahlungsströme nicht schnell genug, könnten zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen notwendig werden. Die Einschätzung von Deutsche Bank Research zeigt, dass dieses Risiko für die Bewertung der Alstom-Aktie von erheblicher Bedeutung ist.
Warum Deutsche Bank Research trotz 30 Prozent Kurspotenzial nur "hold" empfiehlt
Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research verdeutlicht einen wichtigen Zusammenhang: Ein rechnerisch hohes Aufwärtspotenzial bedeutet nicht automatisch, dass eine Aktie ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis besitzt. Analyst Gael de-Bray sieht mit dem Kursziel 12 Euro zwar einen höheren fairen Bewertungsansatz als den aktuellen Börsenkurs von 9,23 Euro. Gleichzeitig bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung des geplanten Schuldenabbaus. Besonders die mögliche Bezugsrechteemission und der damit verbundene Aktienüberhang könnten die Kursentwicklung belasten. Hinzu kommen die schwache operative Profitabilität, die Projektprobleme und der negative Free Cashflow. Das bestätigte Rating "hold" von Deutsche Bank Research signalisiert deshalb Zurückhaltung. Für Anleger ist entscheidend, ob Alstom seine finanziellen und operativen Schwierigkeiten nachhaltig lösen kann.
Fazit: Alstom-Aktie mit 30 Prozent Potenzial – doch die Milliardenfrage bleibt ungelöst
Die neue Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 18. November 2026 liefert eine eindringliche Warnung für Anleger der Alstom-Aktie. Analyst Gael de-Bray senkt das Kursziel von 13 auf 12 Euro und bestätigt das Rating "hold". Im Mittelpunkt steht die Finanzierung des geplanten Schuldenabbaus von rund zwei Milliarden Euro. Da die Möglichkeiten für Beteiligungsverkäufe nach Einschätzung von Gael de-Bray begrenzt sind, erwartet Deutsche Bank Research eine umfangreiche Bezugsrechteemission. Ein möglicher Aktienüberhang könnte die Kursentwicklung zusätzlich belasten. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Halbjahreszahlen das Ausmaß der operativen Herausforderungen. Bei einem Umsatz von 9,33 Milliarden Euro verbuchte Alstom einen Konzernverlust von 954 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT lag bei minus 396 Millionen Euro, während der Free Cashflow auf minus 1,248 Milliarden Euro fiel. Trotz dieser Probleme verfügt Alstom über langfristige Chancen. Die internationale Nachfrage nach moderner Bahntechnik bleibt grundsätzlich attraktiv, der Auftragseingang steigt und das Management arbeitet an einer umfassenden operativen Sanierung. Allerdings müssen diese Chancen erst in nachhaltige Gewinne und positive Zahlungsströme umgesetzt werden. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 9,23 Euro und einem Tagesverlust von 8,4 Prozent ergibt sich bis zum Kursziel 12 Euro von Deutsche Bank Research ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent. Das bestätigte Rating "hold" macht jedoch deutlich, dass Gael de-Bray die Risiken weiterhin hoch einschätzt. Die entscheidende Frage für die Alstom-Aktie lautet deshalb nicht nur, ob sich das operative Geschäft erholen kann, sondern auch, welchen Preis die bestehenden Aktionäre für die finanzielle Sanierung bezahlen müssen.
Hat Ihnen diese Alstom-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel unbedingt mit Ihren Freunden! Schließlich baut Alstom Züge für Millionen Fahrgäste – da sollte auch diese Börsenanalyse möglichst viele Anleger erreichen. Und wer die Warnung vor einer möglichen Milliarden-Kapitalerhöhung für sich behält, muss beim nächsten Börsenstammtisch womöglich erklären, warum seine Freunde den Zug der Informationen verpasst haben. Also schnell teilen – ganz ohne Verspätung, Schienenersatzverkehr oder Aufpreis für die erste Klasse!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 18. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.