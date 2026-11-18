Die Dimension erklärt, warum Alphabet an den Anleihemarkt geht. Für 2026 nennt finanztrends.de Investitionsausgaben von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar, für 2027 werden deutlich höhere Werte erwartet. Hinzu kommen Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für Rechenzentren von 130,5 Milliarden US-Dollar (aktien.news). Für ein Rechenzentrum in Wyoming plant Google laut finanztrends.de 17 Milliarden US-Dollar, nach Reuters ohne veröffentlichte Konditionen.

Alphabet steht damit nicht allein. BNP Paribas rechnet laut aktien.news bis 2027 mit Nettoemissionen von Euro-Investment-Grade-Anleihen in Höhe von 192 Milliarden Euro, überwiegend von US-Technologiekonzernen. Zuletzt verwies auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde laut aktien.news auf den Beitrag solcher Emissionen zu höheren Staatsanleiherenditen. Zeitpunkt und Ort der Aussage nennt die Quelle nicht.