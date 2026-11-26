aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 13:46 8 Min.

Alphabet Aktienanalyse am Thanksgiving-Tag: Die Alphabet Aktie testete zur Wochenmitte ihr Zwölfmonatstief, die Cloud verdoppelte im dritten Quartal ihren Umsatz, doch der freie Cashflow war negativ. Zahlen, Bewertung, Analysten-Konsens, Charttechnik, Antitrust und EU-Digitalsteuer im Überblick.

Alphabet Aktie (Class A, GOOGL, US02079K3059): Schlusskurs 25.11.2026, ca. -2,1 % (indikativ; Wall Street heute geschlossen) ca. 273 $ Tradegate, 26.11.2026, 13:08 Uhr (+0,8 %) 250,75 € Veränderung seit Jahresbeginn, Euro-Basis (Tradegate) rund -13 % Marktkapitalisierung, Stand 20.11.2026 3,26 Bio. $ durchschnittliches Kursziel im Analysten-Konsens (Stand 20.11.2026) ca. 397 $ Quelle : Schlusskurs Nasdaq 25.11.2026 (indikativ), Tradegate 26.11.2026 13:08 Uhr; Konsens Stand 20.11.2026

Die Wall Street bleibt heute wegen Thanksgiving geschlossen, und die Alphabet Aktie (Class A, Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059) geht mit Wunden in den Feiertag. Am Mittwoch fiel sie nach vorliegenden Angaben auf ein Zwölfmonatstief von rund 263 Dollar, erholte sich im Tagesverlauf kräftig und schloss bei rund 273 Dollar (indikativer Wert), ein Minus von gut 2 Prozent. Diese Alphabet Aktienanalyse klärt, wie die Zahlen zum Kurs passen und was die Alphabet Aktienprognose der Analysten sagt. Auf Tradegate notiert die Aktie am Donnerstagmittag bei 250,75 Euro (13:08 Uhr, +0,8 Prozent).

Was ist bei der Alphabet Aktie passiert?

Seit dem Rekordhoch bei knapp 409 Dollar im Mai hat die Alphabet Aktie rund ein Drittel verloren. Der Oktober war nach Angaben aus Kursstatistiken mit einem Minus von etwa 17 Prozent der schwächste Monat des Jahres. Auslöser war der Quartalsbericht vom 28.10.2026: Das Wachstum im Suchgeschäft blieb hinter dem der Cloud zurück, der freie Cashflow rutschte ins Minus, und die Investitionen schossen nach oben. Im November kam eine breite Verkaufswelle bei KI-Titeln hinzu. Nach Medienberichten sorgten Zweifel an den hohen KI-Bewertungen und -Ausgaben sowie Zinssorgen für Druck. Die Kernrate der US-Konsumausgabenpreise (PCE) lag im Oktober bei 3,3 Prozent, womit eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als möglicher gilt.

Wie sieht das Geschäftsmodell der Alphabet Aktie aus?

Alphabet bündelt Google-Suche, YouTube, Android, Chrome, Google Cloud, die KI-Sparte rund um Gemini sowie Wettbewerber-Wetten wie Waymo. Die Werbung in Suche und YouTube finanziert die Investitionen in Rechenzentren und eigene KI-Chips, die Tensor Processing Units (TPU). Zugleich wächst die Cloud als zweite Säule: Im dritten Quartal setzte sie 30,7 Milliarden Dollar um und erwirtschaftete 11,1 Milliarden Dollar operatives Ergebnis.

Was sagen die Zahlen zur Alphabet Aktienanalyse?

Das Wachstum ist beeindruckend, die Kosten sind es auch. Alphabet gab im dritten Quartal mehr Geld aus, als das operative Geschäft über den Quartalsstrich hinaus einspielte.

Alphabet: Q3 2026 (Quartal bis 30.09.2026) Kennzahl Q3 2026 Veränderung zum Vorjahr Umsatz 127,6 Mrd. $ +25 % Search & other 63,4 Mrd. $ +12 % YouTube-Werbung 11,2 Mrd. $ +9 % Google Cloud 30,7 Mrd. $ +103 % Operatives Ergebnis 40,6 Mrd. $ +30 % Nettogewinn 26,5 Mrd. $ – Investitionen (Capex) 51,4 Mrd. $ von 24,0 Mrd. $ Free Cashflow -9,1 Mrd. $ – Verwässertes Ergebnis je Aktie 2,12 Dollar nach 2,87 Dollar im Vorjahr; belastet durch einen Verlust auf Beteiligungen von 8,7 Mrd. Dollar, im Vorjahr stand dort ein Gewinn von 10,7 Mrd. Dollar. Quelle : Pressemitteilung Alphabet Inc. zum dritten Quartal 2026 (SEC-Meldung 8-K)

Auffällig ist die Finanzierung: Im Quartal begab Alphabet Anleihen über rund 28,7 Milliarden Dollar und gab Aktien über rund 12,4 Milliarden Dollar aus. Im Branchenjargon ist das der Preis für den KI-Ausbau. CEO Sundar Pichai sprach in der Mitteilung von einem Umsatz-Run-Rate von einer halben Billion Dollar.

Nach Angaben aus Marktberichten soll der Auftragsbestand der Cloud bei rund 560 Milliarden Dollar liegen und die Investitionen 2026 bei 195 bis 205 Milliarden Dollar, mit deutlichem Anstieg 2027.

Ist die Alphabet Aktie nach dem Kursrutsch günstig bewertet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate lag am 20.11.2026 bei rund 13,9, ist aber durch den Beteiligungsverlust verzerrt. Je nach Datenanbieter schwankt das erwartete KGV deutlich zwischen rund 19 und 28, abhängig vom Schätzjahr. Vergleichbar ist daher nur die Richtung: Die Bewertung ist seit dem Mai-Hoch spürbar gesunken, die Gewinne dagegen wuchsen.

Wie steht es um die Alphabet Aktienprognose der Analysten?

Der Konsens ist klar positiv. Laut der Datenlage vom 20.11.2026 stehen unter 58 Analysten 53 Kaufempfehlungen, 5 Halten und keine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenstand zwischen rund 375 und 397 Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar. Gemessen am Schlusskurs von rund 273 Dollar läge der Konsens damit gut 37 bis 45 Prozent höher. Das ist die Sicht Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Einzelne Häuser haben ihre Ziele zuletzt nach unten angepasst, andere bestätigt.

Alphabet Aktie im Analysten-Konsens Position Wert Analysen gesamt 58 Kaufen 53 Halten 5 Verkaufen 0 Ø Kursziel 375 bis 397 $ Spanne Kursziele 300 bis 500 $ Die Spanne der Durchschnittsziele ergibt sich aus unterschiedlichen Datenständen (20. bis 25.11.2026). Quelle : Analysten-Konsens, Stand 20.11.2026

Was zeigt die Charttechnik der Alphabet Aktie?

Die Alphabet Aktie liegt deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie von rund 318 Dollar und der 200-Tage-Linie von rund 336 Dollar (Stand 25.11.2026). Der Relative-Stärke-Index (RSI) stand bei rund 37 und damit unter der neutralen 50er-Marke, aber noch nicht im überverkauften Bereich unter 30. Das Zwölfmonatstief bei 262,75 bis 265,29 Dollar wurde am Mittwoch getestet und gehalten. Auf der Oberseite lag der Bereich um 295 bis 300 Dollar zuletzt Mitte November als Schlusskurs. Dies ist eine beschreibende Einordnung, keine Kursprognose.

Bull-Case: Was für die Alphabet Aktie spricht Die Cloud wächst mit 103 Prozent und liefert ein operatives Ergebnis von 11,1 Milliarden Dollar im Quartal.

Der Umsatz stieg um 25 Prozent, das operative Ergebnis um 30 Prozent.

Eigene TPU-Chips und Gemini geben Alphabet in der KI einen eigenen Vorteil jenseits von Zulieferern.

Der Analysten-Konsens liegt weit über dem Kurs, die Bewertung ist seit Mai deutlich gesunken. Bear-Case: Was gegen die Alphabet Aktie spricht Der freie Cashflow war im dritten Quartal mit -9,1 Milliarden Dollar negativ, die Investitionen haben sich mehr als verdoppelt.

Der Ausbau wird teilweise über Anleihen und Aktien finanziert.

Das Suchgeschäft wächst mit 12 Prozent deutlich langsamer als die Cloud.

Antitrust-Verfahren in den USA und eine mögliche EU-Digitalabgabe sind offen.

Als US-Wert unterliegt die Aktie für Euro-Anleger einem Währungsrisiko; Kursschwankungen bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich.

Welche Risiken stehen bei der Alphabet Aktie im Raum?

Im Suchverfahren hat Richter Mehta im September 2025 Auflagen verhängt, darunter ein Verbot exklusiver Verträge sowie Daten- und Syndikationspflichten. Alphabet hat im Januar 2026 Berufung eingelegt, das Berufungsverfahren läuft. Im Werbetechnik-Verfahren lehnte Richterin Brinkema am 02.09.2026 eine Zerschlagung ab und ordnete Verhaltensauflagen an. Hinzu kommt der Vorschlag von EU-Ratspräsident António Costa vom 21.11.2026, im EU-Haushalt 2028 bis 2034 eine Abgabe von 3 Prozent auf den Nettoumsatz aus Online-Werbung einzuführen. Das ist ein Entwurf, der die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten braucht, finanzielle Folgen für Alphabet sind nicht beziffert. In Malaysia kündigte die Kommunikationsbehörde nach Medienberichten zwei Klagen über rund 146 Millionen Dollar wegen schädlicher YouTube-Inhalte an.

Welche Termine stehen bei der Alphabet Aktie an?

27.11.2026Jetzt Wall Street kurz Verkürzter Handel am Freitag Dezember 2026 Fed-Zinsentscheid Zinserhöhung wird laut Marktdaten diskutiert 02.02.2027 Q4-Zahlen 2026 Termin erwartet, nicht bestätigt Quelle : Erwartete Termine laut Finanzkalender und Gerichtsplanung; nicht alle vom Unternehmen bestätigt

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Alphabet Aktie

Wie steht die Alphabet Aktie aktuell? Die Alphabet Aktie (Class A) schloss am 25.11.2026 bei rund 273 Dollar (indikativ), Tradegate zeigt am 26.11. um 13:08 Uhr 250,75 Euro. Die Wall Street ist heute geschlossen. Was sagt die Alphabet Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei 53 Kauf-, 5 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen, das durchschnittliche Kursziel zwischen 375 und 397 Dollar. Das ist die Sicht Dritter. Warum ist die Alphabet Aktie so stark gefallen? Wachstum in der Cloud bei gleichzeitig hohen Investitionen, ein negativer freier Cashflow im dritten Quartal und die Verkaufswelle bei KI-Aktien haben den Kurs gedrückt. Zahlt die Alphabet Aktie eine Dividende? Ja, die Dividende ist niedrig: Analysten rechnen mit rund 0,87 Dollar je Aktie für 2026. Wann legt Alphabet die nächsten Zahlen vor? Der Termin für die Zahlen zum vierten Quartal wird für den 02.02.2027 erwartet.