Es ist der Tag, an dem der Markt erfährt, was Alphabets wertvollste Beteiligung kostet. Heute Abend legt der KI-Entwickler Anthropic den Ausgabepreis für seinen Börsengang fest – und die Alphabet Aktie (Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059) geht angeschlagen in diesen Termin. Am Dienstag schloss die A-Aktie an der Nasdaq rund 1,2 Prozent tiefer bei etwa 280 Dollar, seit Mitte Oktober hat sie rund 17 Prozent verloren. Dazu kamen eine neutrale Einstufung von UBS und ein Rückschlag bei der Robotaxi-Tochter Waymo. Diese Alphabet Aktienanalyse zeigt, wie viel Anthropic für Alphabet wert ist, wie teuer die Aktie nach dem Rutsch ist und was die Alphabet Aktienprognose jetzt bestimmt.
Alphabet Aktienanalyse: Heute wird Anthropic bepreist, Googles Anteil ist bis zu 139 Milliarden Dollar wert, UBS geht auf Neutral – versteckter Schatz oder teure Wette?
Am Abend legt Anthropic den Ausgabepreis fest, Alphabet hält nach dem Börsengang 13,7 Prozent. Gleichzeitig stuft UBS die Aktie nur noch neutral ein, und Waymo stoppt Robotaxi-Fahrten auf US-Autobahnen. Unsere Alphabet Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, was die Alphabet Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc.
- Ticker / ISIN
- GOOGL / US02079K3059
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 272,11 bis 408,61 Dollar
- Anteil an Anthropic
- 13,7 % nach dem Börsengang
- Investitionen 2026
- 195 bis 205 Mrd. Dollar (Prognose)
- Nächste Zahlen
- Februar 2027
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Nasdaq 17.11.2026
Anthropic-Schatz
Bei der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar wäre Alphabets Anteil laut Trefis 126 bis 139 Milliarden Dollar wert.
Cloud verdoppelt sich
Google Cloud wuchs im dritten Quartal um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar.
Investitionsschock
Die Ankündigung deutlich höherer Investitionen für 2027 löste Ende Oktober den schwärzesten Börsentag der Firmengeschichte aus.
Gegenwind kurzfristig
UBS stuft neutral ein, Waymo stoppt Autobahnfahrten, die Aktie notiert nahe dem 52-Wochen-Tief.
Der Auslöser
Was ist passiert – und warum zählt der Anthropic-Börsengang so viel?
Drei Nachrichten treffen am Mittwoch aufeinander: ein Börsengang, eine Analystenstudie und ein Sicherheitsproblem bei Robotaxis.
Anthropic will seine Aktien in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar ausgeben, die Notierung an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll am Donnerstag starten. Auf Basis der ausstehenden Aktien entspricht das einer Bewertung von 916 Milliarden bis 1,02 Billionen Dollar; laut CNBC könnte der Preis sogar über der Spanne liegen. Alphabet wird nach Angaben von TechCrunch nach dem Börsengang 13,7 Prozent an Anthropic halten. Trefis beziffert den Wert dieses Pakets bei der Preisspanne auf 126 bis 139 Milliarden Dollar – das sind 3,5 bis 3,9 Prozent des Börsenwerts von Alphabet. Zusätzlich zeichnet Google 10 Milliarden Dollar einer Privatplatzierung zum Ausgabepreis. Und die Verbindung geht noch weiter: Anthropic hat sich verpflichtet, bis 2033 mindestens 121,3 Milliarden Dollar für Rechenleistung bei Google auszugeben.
Weniger erfreulich fiel die Studie von UBS aus. Analyst Karl Keirstead übernahm die Abdeckung der Alphabet Aktie mit der Einstufung „Neutral“ und einem Kursziel von 320 Dollar; zuvor hatte UBS 379 Dollar als Ziel genannt. Keirstead senkte vor allem seine Erwartungen an das Cloud-Wachstum und verweist auf den Wettbewerb bei KI-Modellen, ein langsameres Suchwachstum und Druck auf die Cloud-Margen. Hinzu kommt Waymo: Nach einem Verbot der kalifornischen Verkehrsbehörde hat die Robotaxi-Tochter kommerzielle Fahrten auf Autobahnen in allen US-Märkten ausgesetzt, wie Al Jazeera berichtet. Ein Enddatum gibt es nicht.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Alphabet sein Geld? Suche, YouTube, Cloud – und Wetten auf die Zukunft
Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google. Das Rückgrat bilden die Google-Dienste: Suchmaschinenwerbung, YouTube, das Android-Ökosystem und Abonnements. Der zweite Pfeiler ist Google Cloud, das Rechenleistung, KI-Modelle wie Gemini und die eigenen KI-Chips (TPUs) an Unternehmen vermietet. Unter „Other Bets“ bündelt der Konzern Zukunftsprojekte wie Waymo. Dazu kommen milliardenschwere Beteiligungen, allen voran Anthropic und SpaceX. Konzernchef Sundar Pichai sprach bei den Quartalszahlen von einem Umsatzniveau, das hochgerechnet bei einer halben Billion Dollar im Jahr liegt.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Alphabet-Zahlen und wie teuer ist die Alphabet Aktie?
Im dritten Quartal steigerte Alphabet den Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar. Der Star war die Cloud: plus 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar, bei einem operativen Gewinn von 11,1 Milliarden Dollar. Das Suchgeschäft wuchs dagegen nur um 12 Prozent und blieb unter den Erwartungen. Der Nettogewinn fiel auf 26,2 Milliarden Dollar, belastet durch einen Bewertungsverlust von 8,7 Milliarden Dollar auf Beteiligungen, den Fortune der SpaceX-Beteiligung zuschreibt. Den eigentlichen Schock lieferte aber der Ausblick: Nach Investitionen von 195 bis 205 Milliarden Dollar in diesem Jahr sollen sie 2027 laut Finanzchefin Anat Ashkenazi deutlich steigen. Im dritten Quartal war der freie Cashflow mit minus 9,1 Milliarden Dollar bereits negativ. Am 29. Oktober verlor die Aktie 12,6 Prozent – der schlechteste Tag ihrer Geschichte.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|127,6 Mrd. $
|+25 %
|Google Cloud
|30,7 Mrd. $
|+103 %
|Google-Suche und andere
|63,4 Mrd. $
|+12 %
|Operativer Gewinn
|40,6 Mrd. $
|Marge 31,8 %
|Nettogewinn
|26,2 Mrd. $
|Vorjahr 35,0 Mrd. $
|Gewinn je Aktie
|2,12 $
|Vorjahr 2,87 $
|Investitionen (Capex)
|51,4 Mrd. $
|–
|Freier Cashflow
|−9,1 Mrd. $
|–
Quartal bis 30. September 2026. Gewinn je Aktie verwässert.
Quelle: Alphabet, Quartalsmitteilung (8-K) vom 28. Oktober 2026
Nach dem Kursrutsch ist die Alphabet Aktie so günstig wie lange nicht. Laut StockAnalysis lag das KGV auf Basis der vergangenen zwölf Monate zuletzt bei rund 15, auf Basis der erwarteten Gewinne bei rund 21. Microsoft kommt auf ein erwartetes KGV von rund 24, Amazon auf rund 27, Meta auf rund 19. Das niedrige historische KGV ist allerdings geschönt: Im Vorjahr trieben hohe Buchgewinne aus Beteiligungen den Gewinn nach oben.
|Unternehmen
|KGV letzte 12 Monate
|KGV erwartet
|EV/EBITDA
|Alphabet
|15,4
|21,5
|19,0
|Microsoft
|26,4
|24,4
|18,6
|Amazon
|21,6
|27,0
|16,7
|Meta
|21,9
|19,5
|14,4
KGV erwartet = Kurs geteilt durch Gewinnschätzung der kommenden zwölf Monate. Stand: Schlusskurse 13.11.2026, Microsoft 17.11.2026.
Quelle: StockAnalysis
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Alphabet Aktienprognose?
Trotz des Gegenwinds bleibt die Wall Street überwiegend zuversichtlich. Von 58 Analysten, die StockAnalysis erfasst, raten 53 zum Kauf, fünf zum Halten und keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 400 Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar. Nach den Quartalszahlen haben allerdings zahlreiche Häuser ihre Ziele gesenkt. Die neue UBS-Einstufung gehört mit 320 Dollar zu den vorsichtigsten am Markt. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Neutral“ mit einem Kursziel von 320 Dollar stammt von UBS (Analyst Karl Keirstead), Studie vom 16. November 2026, berichtet von Investing.com am 17. November 2026. aktiencheck.de gibt diese Empfehlung unverändert weiter und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen der Quelle: UBS Research Disclosures.
Charttechnik
Wie steht die Alphabet Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch ist das Bild eingetrübt. Die Alphabet Aktie notiert deutlich unter der 50-Tage-Linie (laut StockAnalysis rund 328 Dollar) und unter der 200-Tage-Linie (rund 338 Dollar). Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt um 40 – schwach, aber noch nicht überverkauft. Entscheidend ist nun das 52-Wochen-Tief bei 272,11 Dollar, das nur rund 3 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Nach oben wäre die Zone um 296 Dollar, der Schlusskurs vom 13. November, eine erste Hürde. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Alphabet Aktie?
Die Szenarien
Alphabet Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Alphabet Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Anthropic-Euphorie färbt ab
Ein Ausgabepreis über der Spanne und ein starker erster Handelstag lenken den Blick auf den Beteiligungswert. Die Aktie löst sich vom 52-Wochen-Tief, die Zone um 296 Dollar und die 50-Tage-Linie rücken in den Blick.
Szenario 2: Seitwärts bis zum Capex-Ausblick
Der Börsengang verläuft ohne große Überraschung, die Debatte über die Investitionen 2027 bleibt offen. Die Aktie pendelt, bis Alphabet im Februar konkrete Zahlen nennt.
Szenario 3: Das Tief fällt
Enttäuscht der Börsengang oder verschärft sich der Ausverkauf bei KI- und Softwarewerten, droht der Bruch des 52-Wochen-Tiefs bei 272,11 Dollar.
Termine
Was Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt beobachten sollten
Häufige Fragen zur Alphabet Aktienanalyse
Wie viel ist Alphabets Anteil an Anthropic wert?
Alphabet hält nach dem Börsengang laut TechCrunch 13,7 Prozent. Bei der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar wäre das Paket laut Trefis 126 bis 139 Milliarden Dollar wert.
Warum ist die Alphabet Aktie so stark gefallen?
Auslöser war vor allem der Ausblick auf deutlich höhere Investitionen 2027 bei den Q3-Zahlen. Dazu kamen ein schwächeres Suchwachstum, der Ausverkauf bei Tech-Werten und zuletzt Waymos Rückschlag.
Was sagen Analysten zur Alphabet Aktienprognose?
53 von 58 Analysten raten laut StockAnalysis zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 400 Dollar. UBS ist mit „Neutral“ und 320 Dollar vorsichtiger. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie teuer ist die Alphabet Aktie?
Das erwartete KGV liegt laut StockAnalysis bei rund 21 und damit unter dem von Microsoft und Amazon.
Wann kommen die nächsten Zahlen von Alphabet?
Die Jahreszahlen 2026 werden im Februar 2027 erwartet; ein genaues Datum steht noch nicht fest.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Alphabet Inc. (GOOGL): Halten, Kursziel 320,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Karl Keirstead), via Investing.com vom 16.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 08:59 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 08:59 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Karl Keirstead), via Investing.com.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.