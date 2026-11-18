Anthropic will seine Aktien in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar ausgeben, die Notierung an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll am Donnerstag starten. Auf Basis der ausstehenden Aktien entspricht das einer Bewertung von 916 Milliarden bis 1,02 Billionen Dollar; laut CNBC könnte der Preis sogar über der Spanne liegen. Alphabet wird nach Angaben von TechCrunch nach dem Börsengang 13,7 Prozent an Anthropic halten. Trefis beziffert den Wert dieses Pakets bei der Preisspanne auf 126 bis 139 Milliarden Dollar – das sind 3,5 bis 3,9 Prozent des Börsenwerts von Alphabet. Zusätzlich zeichnet Google 10 Milliarden Dollar einer Privatplatzierung zum Ausgabepreis. Und die Verbindung geht noch weiter: Anthropic hat sich verpflichtet, bis 2033 mindestens 121,3 Milliarden Dollar für Rechenleistung bei Google auszugeben.