Die Alphabet Aktie (Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059) hat eine wilde Woche hinter sich: Am Montag, 23. November 2026, schloss das Papier an der Nasdaq bei 282,10 US-Dollar (16:00 Uhr New Yorker Zeit, 22:00 Uhr MEZ) und damit 6,34 Prozent im Plus, getragen von einer breiten Erholung der Technologiewerte. Am Dienstag drehte der Sektor nach Medienberichten wieder ins Minus, die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am Morgen rund 1,4 Prozent tiefer. Die Alphabet Aktienanalyse klärt, was hinter dem Kursverlauf steckt, was die Quartalszahlen hergeben und welche Szenarien die Alphabet Aktienprognose der Analysten umfasst.
Alphabet Aktienanalyse: Cloud wächst um 103 Prozent, die Aktie liegt 31 Prozent unter dem Hoch – was ist die Alphabet Aktie wert?
Die Alphabet Aktie (GOOGL) schloss am Montag bei 282,10 US-Dollar nach einem Sprung von 6,3 Prozent, liegt aber weiter rund ein Drittel unter dem Rekord. Die Alphabet Aktienanalyse mit Q3-Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens, Charttechnik und der Frage, wie belastbar die Alphabet Aktienprognose der Märkte ist.
Die Lage
Warum steht die Alphabet Aktie im Fokus? Zwischen Cloud-Boom und Gewinnenttäuschung
Alphabet ist gleichzeitig Wachstumsgeschichte und Sorgenkind: Die Cloud wächst mit mehr als 100 Prozent, doch seit den Zahlen Ende Oktober hängt die Aktie im Rückwärtsgang.
Am 28. Oktober 2026 hatte Alphabet das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag aber mit 2,12 Dollar deutlich unter dem Konsens von rund 3 Dollar. Belastet wurde das Ergebnis unter anderem durch einen Verlust von 8,7 Milliarden Dollar auf Beteiligungen. Dazu kamen eine hohe Investitionsquote und ein negativer freier Cashflow im Quartal. Die Aktie reagierte am Folgetag mit einem Minus von rund 10 Prozent, und von 21 Analystenaktualisierungen am 29. Oktober waren nach Medienberichten 18 Kurszielsenkungen. Am Montag kam die Erholung im Sog der Nvidia-Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang; sie ist Teil einer sehr nervösen Tech-Woche, in der nach Medienberichten auch mögliche neue Zölle für Verunsicherung sorgen. Eine eigene Alphabet-Nachricht für den heutigen Dienstag ließ sich nicht belegen; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was steckt im Geschäftsmodell von Alphabet?
Alphabet verdient sein Geld mit drei großen Säulen: Google Services (Suche, YouTube, Android, Abonnements), Google Cloud mit Rechenzentrums- und KI-Diensten und den „Other Bets“ wie dem Robotaxi-Anbieter Waymo. Die Werbung in der Suche bleibt der Gewinnmotor, die Cloud ist der Wachstumsmotor. Hinzu kommt die eigene Chip-Familie TPU, die Google intern nutzt und zunehmend an Dritte vermietet; nach Medienberichten hat das Unternehmen rund 100 TPU-Kunden. Die Gemini-App erreicht nach Medienangaben vom 23. November eine Milliarde Nutzer.
Zahlen
Wie gut sind die Zahlen der Alphabet Aktie wirklich? Wachstum ja, Cashflow nein
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Konzernumsatz
|127,6 Mrd. USD
|+25 %
|Google Services
|96,3 Mrd. USD
|+11 %
|Google Cloud
|30,7 Mrd. USD
|+103 %
|Operatives Ergebnis
|40,6 Mrd. USD (Marge 31,8 %)
|+30 %
|Nettogewinn
|26,5 Mrd. USD
|−24 %
|Gewinn je Aktie (verwässert)
|2,12 USD
|Vorjahr 2,87 USD
Quartal bis 30.09.2026. Beteiligungsverlust von 8,7 Mrd. USD belastet das Ergebnis je Aktie (rund 0,55 USD). Cloud-Marge laut Unternehmensunterlagen aus Sekundärauswertung.
Quelle: Alphabet-Mitteilung vom 28.10.2026 (SEC-Formular 8-K)
Auffällig ist die Cloud: Das operative Ergebnis der Sparte stieg auf 11,1 Milliarden Dollar, die Marge auf 36,2 Prozent nach 23,7 Prozent im Vorjahr. Der Auftragsbestand der Cloud wird auf rund 561 Milliarden Dollar beziffert. Die Kehrseite ist der Mittelbedarf: Die Investitionen betrugen im Quartal 51,4 Milliarden Dollar, für 2026 plant das Management 195 bis 205 Milliarden, für 2027 „deutlich mehr“. Der freie Cashflow lag im Quartal bei minus 9,1 Milliarden Dollar, über zwölf Monate bei plus 19,7 Milliarden. Die langfristigen Schulden stiegen auf 125,1 Milliarden Dollar (Jahresende 2025: 46,5 Milliarden), dem stehen Barmittel und Wertpapiere von 265,1 Milliarden Dollar gegenüber. Aktienrückkäufe gab es im Quartal nicht; die Dividende beträgt 0,22 Dollar je Quartal (Stichtag 7. Dezember, Zahlung 14. Dezember).
Ist die Alphabet Aktie im Vergleich günstig?
Das erwartete KGV von rund 19 liegt unter dem, was Anleger bei Microsoft oder Meta zahlen, wenn man den Konsens-Blick betrachtet. Das KGV auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt wegen der Beteiligungsgewinne bei nur rund 12 und ist deshalb verzerrt. Die Schätzung für den Gewinn je Aktie im Jahr 2027 liegt bei rund 15,44 Dollar, nach 14,81 Dollar vor 90 Tagen; die Q4-Schätzungen wurden zuletzt aber mehrfach nach unten angepasst.
|Unternehmen
|Umsatzwachstum Q3
|KGV (letzte 12 Monate)
|Alphabet
|+25 %
|rund 12 (erwartet rund 19)
|Microsoft
|+19 %
|rund 28
|Meta
|+26 %
|rund 23
|Amazon
|+12 %
|–
KGV auf Basis der letzten zwölf Monate (Stand 23.11.2026), Umsatzwachstum aus den Q3-Berichten. Erwartetes KGV der Wettbewerber nicht belegt.
Quelle: Börsendaten und Quartalsberichte der Unternehmen, Stand 23.11.2026
Analysten
Was sagen Analysten zur Alphabet Aktienprognose? Kaufen bleibt die Mehrheitsmeinung
Der Konsens ist freundlich, aber nicht einheitlich. Nach einer Zählung vom 23. November stufen 11 Analysten die Aktie mit „Strong Buy“, 43 mit „Buy“ und 6 mit „Halten“ ein, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 389 Dollar; andere Zählungen kommen auf Werte zwischen rund 395 und 413 Dollar. Aus Sicht der Alphabet Aktienprognose der Analysten liegt damit das Potenzial deutlich über dem Kurs von 282 Dollar. Gleichzeitig zeigen die zahlreichen Zielsenkungen nach dem Quartalsbericht, wie schnell sich die Erwartungen verschoben haben.
|Merkmal
|Wert
|Strong Buy / Buy
|11 / 43
|Halten
|6
|Verkaufen
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 389 USD
|Spanne der Durchschnittsziele je Zählung
|rund 389 bis 413 USD
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Je nach Zählung weichen Zahl und Durchschnitt ab.
Chart
Wie sieht die Alphabet Aktie technisch aus? Unter 50- und 200-Tage-Linie
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 408,61 Dollar, das Tief bei 264,22 Dollar. Der Kurs notiert damit rund 31 Prozent unter dem Hoch und deutlich unter der 50-Tage-Linie (rund 309 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 345 Dollar). Der RSI lag zuletzt bei rund 46 und damit im neutralen Bereich. Als Unterstützungen nennen Beobachter rund 279 und rund 272 Dollar, als Widerstände rund 290 und rund 295 Dollar. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach Schätzung rund 7 bis 10 Prozent im Minus; die Basis ist nicht verlässlich belegt. Die Einordnung ist beschreibend und keine Handelsempfehlung.
Ausblick
Wie geht es mit der Alphabet Aktienprognose weiter? Drei Szenarien am Markt
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Am Markt werden drei Linien diskutiert: Im ersten Szenario zahlen sich die Investitionen aus, die Cloud-Margen steigen weiter und der Cashflow dreht 2027 nach oben. Im zweiten bleibt die Aktie in einer Spanne, weil Capex, Verschuldung und Regulierung die Bewertung begrenzen. Im dritten bremsen schwächere KI-Nachfrage oder neue Zölle das Werbegeschäft und die Cloud. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Was sollten Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt beobachten?
7. Dezember 2026: Stichtag der Quartalsdividende von 0,22 US-Dollar, Zahlung am 14. Dezember.
Anfang 2027: Die Zahlen zum vierten Quartal; ein genauer Termin ist noch nicht bestätigt.
Kartellverfahren: Berufung und weitere Schritte im Ad-Tech-Verfahren.
Marktumfeld: Zollmeldungen und die Entwicklung der KI-Werte rund um Nvidia.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Warum ist die Alphabet Aktie zuletzt gefallen?
Nach den Zahlen am 28. Oktober fiel die Aktie rund 10 Prozent, weil der Gewinn je Aktie unter dem Konsens lag und der Cashflow negativ war. Zusätzlich belastet der Ausverkauf der Technologiewerte.
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist überwiegend positiv: 54 von 60 Analysten sagen „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 389 US-Dollar (Stand 23. November 2026). Kursziele sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die Alphabet Aktie Dividende?
Ja, 0,22 US-Dollar je Quartal, das entspricht einer Rendite von rund 0,3 Prozent. Aktienrückkäufe gab es im dritten Quartal nicht.
Wie hoch ist die Bewertung der Alphabet Aktie?
Das erwartete KGV liegt bei rund 19; das KGV der vergangenen zwölf Monate von rund 12 ist durch Beteiligungsgewinne verzerrt.
Wann gibt es die nächsten Alphabet-Zahlen?
Üblicherweise Anfang Februar für das vierte Quartal; ein bestätigter Termin liegt nicht vor.
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