Am 28. Oktober 2026 hatte Alphabet das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag aber mit 2,12 Dollar deutlich unter dem Konsens von rund 3 Dollar. Belastet wurde das Ergebnis unter anderem durch einen Verlust von 8,7 Milliarden Dollar auf Beteiligungen. Dazu kamen eine hohe Investitionsquote und ein negativer freier Cashflow im Quartal. Die Aktie reagierte am Folgetag mit einem Minus von rund 10 Prozent, und von 21 Analystenaktualisierungen am 29. Oktober waren nach Medienberichten 18 Kurszielsenkungen. Am Montag kam die Erholung im Sog der Nvidia-Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang; sie ist Teil einer sehr nervösen Tech-Woche, in der nach Medienberichten auch mögliche neue Zölle für Verunsicherung sorgen. Eine eigene Alphabet-Nachricht für den heutigen Dienstag ließ sich nicht belegen; das ist eine Einschätzung der Redaktion.