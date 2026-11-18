Die Alphabet Aktie ist seit Wochen schwach. Auslöser sind die hohen Investitionen, Berichte zur Anthropic-Beteiligung und die Frage, ob der KI-Ausbau auf Dauer die Gewinne frisst. Am 17. November fiel der Kurs am Vormittag um 0,62 Prozent auf 281,97 US-Dollar (Quelle: TradingView, KI-Zusammenfassung, mit Vorsicht zu lesen). Nach dem Börsenprospekt von Anthropic wurden Verpflichtungen von mindestens 121,3 Milliarden US-Dollar gegenüber Google bekannt, verteilt von April 2026 bis Juli 2033, rund 16,7 Milliarden US-Dollar im Jahr. Google kauft zudem nach Angaben von ad-hoc-news rund 135 Millionen Anthropic-Aktien für 10 Milliarden US-Dollar als Teil einer 26-Milliarden-Platzierung. Die Platzierung soll heute bepreist werden.

Gleichzeitig läuft das TPU-Geschäft an: Nach Angaben von ad-hoc-news erwartet Morgan Stanley direkte TPU-Systemverkäufe von 84 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr, nach rund 8 Milliarden in diesem. Diese Zahlen sind eine Schätzung Dritter und nicht von der Redaktion geprüft. Auch Google selbst hat neue Gemini-Modelle vorgestellt. Die Kombination aus Wachstumsstory und Kapitalhunger beschäftigt den Markt.