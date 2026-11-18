Die Alphabet Aktie (NASDAQ: GOOGL, ISIN US02079K3059) notiert mit rund 283 US-Dollar etwa 31 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 408,61 US-Dollar – obwohl der Konzern im dritten Quartal 127,6 Milliarden US-Dollar umsetzte und die Cloud-Sparte um 103 Prozent wuchs. Die Alphabet Aktienanalyse klärt, warum der Markt trotzdem zögert und was der Anthropic-Börsengang an diesem Mittwoch damit zu tun hat.
Alphabet Aktienanalyse: Cloud wächst um 103 Prozent, die Aktie liegt 31 Prozent unter dem Hoch - Wer zahlt die KI-Rechnung?
Alphabet verdoppelt das Cloud-Geschäft, doch die Aktie notiert weit unter dem Hoch. Anthropic-Börsengang, 200 Milliarden Dollar Investitionen und TPU-Boom: Die Alphabet Aktienanalyse ordnet Zahlen, Alphabet Aktienprognose und Risiken ein.
Der Kurs stammt vom Handelsbeginn am Dienstag; aktuelle Intraday-Kurse konnte die Redaktion für den Mittwochmittag nicht belegen. Klar ist die Lage: Alphabet steckt in einem KI-Spagat. Der Konzern verdient mit Cloud, Suche und KI-Chips mehr denn je, investiert aber 195 bis 205 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr und hat im dritten Quartal statt Aktien zurückzukaufen neue Aktien am Markt platziert. Dazu kommt die Beteiligung am KI-Entwickler Anthropic, der nach Berichten am heutigen Mittwoch seinen Börsengang bepreisen soll, mit Handelsstart am Donnerstag.
Cloud-Boom
Google Cloud setzte im dritten Quartal 30,7 Milliarden US-Dollar um (+103 Prozent), die Marge lag laut globaldatacenterhub.com bei 36,2 Prozent. Der Auftragsbestand stieg auf 561 Milliarden US-Dollar.
Investitionswelle
Die Investitionen lagen im dritten Quartal bei 51,4 Milliarden US-Dollar. Für 2026 sind 195 bis 205 Milliarden vorgesehen, für 2027 sollen sie „deutlich“ steigen.
Anthropic-Verbindung
Google investiert nach Berichten 10 Milliarden US-Dollar in Anthropic; Anthropic hat sich laut Börsenprospekt zu mindestens 121,3 Milliarden US-Dollar Rechenleistung bei Google verpflichtet.
Bewertung
Das erwartete KGV von rund 20,5 liegt unter dem von Microsoft (rund 25), über dem von Meta (rund 19,5).
Der Auslöser
Was ist bei der Alphabet Aktie passiert?
Die Alphabet Aktie ist seit Wochen schwach. Auslöser sind die hohen Investitionen, Berichte zur Anthropic-Beteiligung und die Frage, ob der KI-Ausbau auf Dauer die Gewinne frisst. Am 17. November fiel der Kurs am Vormittag um 0,62 Prozent auf 281,97 US-Dollar (Quelle: TradingView, KI-Zusammenfassung, mit Vorsicht zu lesen). Nach dem Börsenprospekt von Anthropic wurden Verpflichtungen von mindestens 121,3 Milliarden US-Dollar gegenüber Google bekannt, verteilt von April 2026 bis Juli 2033, rund 16,7 Milliarden US-Dollar im Jahr. Google kauft zudem nach Angaben von ad-hoc-news rund 135 Millionen Anthropic-Aktien für 10 Milliarden US-Dollar als Teil einer 26-Milliarden-Platzierung. Die Platzierung soll heute bepreist werden.
Gleichzeitig läuft das TPU-Geschäft an: Nach Angaben von ad-hoc-news erwartet Morgan Stanley direkte TPU-Systemverkäufe von 84 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr, nach rund 8 Milliarden in diesem. Diese Zahlen sind eine Schätzung Dritter und nicht von der Redaktion geprüft. Auch Google selbst hat neue Gemini-Modelle vorgestellt. Die Kombination aus Wachstumsstory und Kapitalhunger beschäftigt den Markt.
Das Unternehmen
Wie verdient Alphabet sein Geld?
Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google. Das Geld kommt aus drei Säulen: der Suche und Werbung (laut ad-hoc-news 63,4 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, +12 Prozent), YouTube und anderen Diensten sowie Google Cloud. Dazu kommen „Other Bets“ wie Waymo. Cloud ist der Wachstumstreiber: Der Bereich setzte im dritten Quartal 30,7 Milliarden US-Dollar um und erzielte einen operativen Gewinn von 11,1 Milliarden US-Dollar nach 3,6 Milliarden im Vorjahr (Quelle: Alphabet, 28.10.2026; globaldatacenterhub.com, 12.11.2026).
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und wie hoch ist die Alphabet Aktie bewertet?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|127,6 Mrd. USD
|+25 %
|Google Cloud Umsatz
|30,7 Mrd. USD
|+103 %
|Operatives Ergebnis
|40,6 Mrd. USD
|+30 %
|Operative Marge
|31,8 %
|–
|Nettogewinn
|26,5 Mrd. USD
|–
|Verwässerter Gewinn je Aktie
|2,12 USD
|–
|Investitionen (Capex)
|51,4 Mrd. USD
|–
Die Redaktion hat die Werte der Mitteilung entnommen; Wachstumsraten zum Vorjahresquartal.
Quelle: Alphabet Inc., Q3-Mitteilung vom 28.10.2026 (SEC 8-K Ex. 99.1)
Nach stockanalysis.com (17.11.2026) liegt das trailing-KGV bei 14,8, das erwartete KGV bei 20,5. Das niedrige trailing-KGV dürfte laut Einschätzung der Redaktion auch von Beteiligungsgewinnen beeinflusst sein; belegt ist das nicht. Die Dividende beträgt 0,22 US-Dollar je Quartal (Rendite rund 0,3 Prozent), Stichtag 7. Dezember, Zahlung am 14. Dezember. Auffällig: Im dritten Quartal kaufte Alphabet keine Aktien zurück (Vorjahr: 11,5 Milliarden US-Dollar), sondern platzierte über ein Programm Aktien für rund 12,4 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Finanzchefs wird der TPU-Ausbau den freien Cashflow belasten (Quelle: globaldatacenterhub.com).
|Unternehmen
|Marktkapitalisierung
|KGV (trailing / erwartet)
|Alphabet
|3,48 Bio. USD
|14,8 / 20,5
|Microsoft
|3,89 Bio. USD
|27,4 / 25,2
|Amazon
|2,88 Bio. USD
|21,6 / 27,0
|Meta
|1,64 Bio. USD
|21,9 / 19,5
Peer-Daten mit Stand 13.11.2026 (Schlusskurs), Alphabet mit Stand 17.11.2026; der Vergleichsstand ist daher nicht identisch.
Quelle: stockanalysis.com
Das sagt die Wall Street
Wie sieht die Alphabet Aktienprognose der Analysten aus?
Die Alphabet Aktienprognose der Analysten ist überwiegend positiv. Nach stockanalysis.com (Stand 13.11.2026) beurteilen 58 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Strong Buy“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 400,37 US-Dollar, der Median bei 400; die Spanne reicht von 300 bis 500 US-Dollar. Das entspricht rund 41 Prozent Abstand zum Kurs von 283,08 US-Dollar. In den vergangenen Wochen haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt; ein Upgrade in diesem Jahr ist nicht belegt. UBS hat nach Angaben von Defense World am 18. November die Bewertung von GOOG aufgenommen; Details sind nicht belegt.
|Merkmal
|Wert
|Konsens-Einstufung
|Strong Buy
|Zahl der Analysten
|58
|Durchschnittliches Kursziel
|400,37 USD
|Niedrigstes / höchstes Kursziel
|300 / 500 USD
|Abstand zum Kurs (283,08 USD)
|rund +41 %
Die Redaktion gibt kein eigenes Kursziel ab; die Werte stammen von Dritten.
Quelle: stockanalysis.com (13.11.2026)
Chartbild
Was sagt die Charttechnik zur Alphabet Aktie?
Die Aktie liegt nahe dem unteren Ende ihrer Jahresspanne von 272,11 bis 408,61 US-Dollar. Nach Daten von journalarta.com (9.11.2026) lag der RSI bei 29,7, also im überverkauften Bereich; die 50-Tage-Linie stand bei 332,93 US-Dollar, das Dreimonatstief bei 276,92 US-Dollar und die 20-Tage-Linie bei 317,44 US-Dollar, die als Widerstand genannt wird. Eine belegte 200-Tage-Linie hat die Redaktion nicht. Die Marke von rund 272 bis 277 US-Dollar gilt als wichtige Unterstützung; fällt sie, wäre der Weg nach unten frei. Die Chartdaten stammen aus einer Sekundärquelle und sollten mit dem eigenen Chart abgeglichen werden.
Bull- und Bear-Case
Was spricht für und gegen die Alphabet Aktie?
Szenarien
Wie geht es mit der Alphabet Aktienprognose weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im optimistischen Szenario bestätigt der Anthropic-Börsengang den Wert der Beteiligung, die Cloud-Marge steigt weiter, und die Analystenziele von rund 400 US-Dollar rücken in Reichweite. Im neutralen Szenario bleibt die Aktie in der Spanne zwischen Jahrestief und 20-Tage-Linie, bis die Investitionen 2027 beziffert sind. Im skeptischen Szenario dämpfen KI-Skeptiker, steigende Zinsen und ein schwächerer Werbemarkt die Erwartungen, und der hohe Kapitalbedarf zwingt zu weiteren Aktienausgaben. Die Konsenswerte stammen von Dritten und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Termine
Was sollten Anleger bei Alphabet jetzt beobachten?
Den Börsengang von Anthropic: Preisfestsetzung am 18. November, Handelsstart nach Berichten am 19. November 2026.
Die Dividende von 0,22 US-Dollar je Aktie: Stichtag 7. Dezember, Zahlung am 14. Dezember 2026.
Die Capex-Planung für 2027, die Alphabet als „deutlich höher“ angekündigt hat.
Die Entwicklung der TPU-Verkäufe und weiterer Großkunden.
Die nächsten Quartalszahlen; ein Termin ist nicht bestätigt.
Fragen und Antworten
FAQ zur Alphabet Aktie
Wie lautet die Alphabet Aktienanalyse nach den Q3-Zahlen? Alphabet wächst kräftig, vor allem in der Cloud, hat aber hohe Investitionen und gibt aktuell neue Aktien aus. Die Alphabet Aktienanalyse der Redaktion ordnet die Zahlen ein und ist keine Empfehlung.
Wie sieht die Alphabet Aktienprognose der Analysten aus? Nach stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 58 Analysten bei 400,37 US-Dollar, die Einstufung im Schnitt bei „Strong Buy“.
Warum ist die Alphabet Aktie vom Hoch gefallen? Sorgen über die Investitionen, die Anthropic-Verflechtung und die Kapitalkosten des KI-Ausbaus belasten das Papier. Es liegt rund 31 Prozent unter dem Hoch von 408,61 US-Dollar.
Was hat Alphabet mit dem Anthropic-Börsengang zu tun? Google hält Anteile an Anthropic und liefert Rechenleistung; Anthropic hat sich zu mindestens 121,3 Milliarden US-Dollar bei Google verpflichtet. Die Details der Beteiligung stammen teilweise aus Sekundärquellen.
Zahlt Alphabet eine Dividende? Ja, 0,22 US-Dollar je Aktie und Quartal; die Rendite liegt bei rund 0,3 Prozent.
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