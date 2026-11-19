Anthropic hat seine Aktien zu 83 US-Dollar platziert, über der zuvor kommunizierten Spanne. Der Emissionserlös beläuft sich laut den Angebotsunterlagen auf rund 81,3 Milliarden Dollar. Zum Handelsstart sprang der Kurs nach Berichten auf 111,50 Dollar, ein Plus von etwa einem Drittel gegenüber dem Ausgabepreis. Nach den Anthropic-Unterlagen hält Alphabet nach dem Angebot rund 13,7 Prozent der Anteile; zusätzlich beteiligt sich der Konzern mit 10 Milliarden Dollar an einer Privatplatzierung und kommt damit auf knapp 1,8 Milliarden Aktien. Zum Ausgabepreis wäre der bisherige Anteil rund 147 Milliarden Dollar wert, beim ersten Kurs wäre es deutlich mehr.

Der Markt reagierte am Tag des Debüts gemischt. Die Wall Street gab im Tagesverlauf nach, die Nasdaq verlor am Nachmittag ihre anfänglichen Gewinne. Die Alphabet Aktie hielt sich dagegen im Plus. Ein belegter ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Anthropic-Debüt und dem Alphabet-Kurs ist allerdings nicht erkennbar; die Bewegung kann ebenso gut mit der allgemeinen Erholung der KI-Werte zusammenhängen.