Die Alphabet Aktie (Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059) notiert am Donnerstagabend bei 285,97 US-Dollar und damit gut 1 Prozent über dem Vortagesschluss von 282,44 Dollar. Der Auslöser des enormen Suchinteresses liegt allerdings nicht im Kurs, sondern an der Nasdaq: Anthropic, der Entwickler der Claude-Modelle, ist heute an die Börse gegangen – und Google ist mit rund 13,7 Prozent nach dem Angebot einer der größten Aktionäre. Diese Alphabet Aktienanalyse ordnet ein, wie viel dieser Beteiligung im Kurs steckt, was die Zahlen des dritten Quartals sagen und welche Szenarien Analysten für die Alphabet Aktienprognose diskutieren.
Alphabet Aktienanalyse: Cloud verdoppelt, Anthropic-Anteil im Milliardenwert – wie viel Anthropic steckt in der Alphabet Aktie?
Die Alphabet Aktie (GOOGL, US02079K3059) steht am Tag des Anthropic-Börsengangs im Fokus: Google hält rund 13,7 Prozent an dem KI-Start-up, Google Cloud hat den Umsatz im dritten Quartal mehr als verdoppelt – und trotzdem notiert die Aktie rund 30 Prozent unter ihrem Rekord. Die Alphabet Aktienanalyse mit Zahlen, Konsens und Charttechnik.
Kernaussagen
Alphabet Aktienanalyse in fünf Punkten
Anthropic-Debüt als Kurstreiber
Anthropic legte den Ausgabepreis auf 83 Dollar fest, der erste Kurs lag Berichten zufolge bei 111,50 Dollar. Alphabets Anteil von rund 13,7 Prozent entspricht zum Ausgabepreis etwa 147 Milliarden Dollar.
Google Cloud verdoppelt den Umsatz
Der Cloud-Umsatz sprang im dritten Quartal 2026 auf 30,7 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand liegt bei 560,8 Milliarden Dollar.
Gewinn sinkt trotz Umsatzplus
Der Nettogewinn fiel auf 26,5 Milliarden Dollar, weil Beteiligungen negativ bewertet wurden – das operative Geschäft wuchs stark.
Investitionen auf Rekordniveau
Für 2026 plant der Konzern Investitionen von 195 bis 205 Milliarden Dollar; für 2027 kündigt das Management deutlich höhere Ausgaben an.
Aktie trotzdem weit unter dem Hoch
Die Alphabet Aktie steht rund 30 Prozent unter ihrem Rekord vom Mai und unter den 50- und 200-Tage-Linien.
Was ist bei der Alphabet Aktie passiert?
Der größte Börsengang der Geschichte rückt Alphabet in ein neues Licht: Wer Anthropic kaufen will, hat nun einen direkten Zugang – wer Google-Aktionär ist, besitzt ihn bereits indirekt.
Anthropic hat seine Aktien zu 83 US-Dollar platziert, über der zuvor kommunizierten Spanne. Der Emissionserlös beläuft sich laut den Angebotsunterlagen auf rund 81,3 Milliarden Dollar. Zum Handelsstart sprang der Kurs nach Berichten auf 111,50 Dollar, ein Plus von etwa einem Drittel gegenüber dem Ausgabepreis. Nach den Anthropic-Unterlagen hält Alphabet nach dem Angebot rund 13,7 Prozent der Anteile; zusätzlich beteiligt sich der Konzern mit 10 Milliarden Dollar an einer Privatplatzierung und kommt damit auf knapp 1,8 Milliarden Aktien. Zum Ausgabepreis wäre der bisherige Anteil rund 147 Milliarden Dollar wert, beim ersten Kurs wäre es deutlich mehr.
Der Markt reagierte am Tag des Debüts gemischt. Die Wall Street gab im Tagesverlauf nach, die Nasdaq verlor am Nachmittag ihre anfänglichen Gewinne. Die Alphabet Aktie hielt sich dagegen im Plus. Ein belegter ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Anthropic-Debüt und dem Alphabet-Kurs ist allerdings nicht erkennbar; die Bewegung kann ebenso gut mit der allgemeinen Erholung der KI-Werte zusammenhängen.
Wichtig für die Einordnung: Die Angaben zur Bewertung von Anthropic gehen auseinander, sie reichen von „über 1 Billion“ bis „über 1,5 Billionen“ Dollar. Wie hoch der buchmäßige Wert der Alphabet-Beteiligung am Ende ausfällt, hängt also davon ab, wo sich der Kurs in den kommenden Wochen einpendelt.
Wie sieht das Geschäftsmodell hinter der Alphabet Aktie aus?
Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google. Das Geld verdient der Konzern weiterhin vor allem mit Werbung rund um Suche und YouTube, daneben wächst das Cloud-Geschäft rasant. Hinzu kommen KI-Chips (die hauseigenen TPUs), das Robotaxi-Geschäft Waymo und eine Reihe von Beteiligungen, zu denen neben Anthropic auch SpaceX zählt. Genau diese Beteiligungen machen die Gewinn- und Verlustrechnung volatil: Wertänderungen laufen als nicht operative Posten durch das Ergebnis, ohne dass sie den Cashflow des Tages berühren.
Für Anleger ist die Mischung der Kern der Alphabet-Story. Die Werbemaschine liefert die Kasse, Google Cloud den Wachstumsmotor, und die KI-Beteiligungen sind ein Hebel auf den gesamten Sektor – im Guten wie im Schlechten.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen, die der Alphabet Aktienanalyse zugrunde liegen?
Im dritten Quartal 2026 steigerte Alphabet den Umsatz laut Unternehmensmitteilung auf 127,6 Milliarden Dollar, rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis stieg auf 40,6 Milliarden Dollar, die operative Marge liegt bei 32 Prozent. Der Nettogewinn sank dagegen von 35,0 auf 26,5 Milliarden Dollar, das verwässerte Ergebnis je Aktie auf 2,12 Dollar nach 2,87 Dollar. Der Grund: Auf Beteiligungen fielen Verluste von 8,66 Milliarden Dollar an (Vorjahr: Gewinn von 10,73 Milliarden), unter anderem wegen der Neubewertung von SpaceX nach dem Börsengang im Juni.
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|102.346
|127.577
|+25 %
|Operatives Ergebnis
|31.228
|40.576
|+30 %
|Google-Cloud-Umsatz
|15.157
|30.709
|+103 %
|Google-Cloud-Betriebsergebnis
|3.594
|11.121
|+209 %
|Nettogewinn
|34.979
|26.468
|−24 %
|Investitionen (Capex)
|23.953
|51.355
|+114 %
Beträge in Millionen US-Dollar; Wachstumsraten eigene Berechnung.
Quelle: Alphabet Unternehmensmitteilung zum 3. Quartal 2026 (8-K)
Der Auftragsbestand von Google Cloud wuchs auf 560,8 Milliarden Dollar, nach 513,9 Milliarden im Vorquartal; darin enthalten sind 16,8 Milliarden aus einem Gemeinschaftsunternehmen mit Blackstone. Die Bilanz bleibt komfortabel: Zahlungsmittel und Wertpapiere beliefen sich Ende September auf rund 265 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende beträgt 0,22 Dollar je Aktie, die Rendite liegt bei rund 0,3 Prozent. Im laufenden Jahr hat Alphabet bislang keine Aktien zurückgekauft, die Ermächtigung von rund 69,5 Milliarden Dollar ist aber offen.
Die Schattenseite sind die Investitionen. Für 2026 peilt Alphabet Ausgaben von 195 bis 205 Milliarden Dollar an, in den ersten neun Monaten waren bereits 132 Milliarden verbucht. Für 2027 stellt die Finanzchefin deutlich höhere Investitionen in Aussicht. Das drückt den freien Cashflow – und ist der Grund, warum viele Anleger bei der Alphabet Aktie nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf die Kapitalrendite achten.
Bei der Bewertung kommt es auf die Quelle an: Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2027 liegt das erwartete KGV der Alphabet Aktie bei rund 19, andere Datenanbieter rechnen mit Werten zwischen 15 und 22. Zum Vergleich: Meta kam zuletzt auf ein erwartetes KGV von rund 21, für Microsoft und Amazon wurden Ende Oktober Werte um 25 beziehungsweise 24 genannt.
Was sagen Analysten zur Alphabet Aktienprognose?
Der Analystenkonsens ist deutlich positiv. Von 47 Häusern, die der Aktie zuletzt (Stand 17.11.2026) Einschätzungen zuordneten, stuften 6 sie als „Strong Buy“ und 35 als „Buy“ ein, 5 als „Hold“ und 1 als „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 413 Dollar – etwa 44 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das ist Konsens-Statistik und keine Einschätzung von aktiencheck.de. Zu beachten ist: Kursziele sind Momentaufnahmen und werden bei Kursrückgängen häufig mit Verzögerung angepasst.
|Einstufung
|Anzahl Häuser
|Strong Buy
|6
|Buy
|35
|Hold
|5
|Sell
|1
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 413 USD
Stand 17.11.2026; Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenkonsens, 47 Häuser
Wie steht die Alphabet Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch befindet sich die Alphabet Aktie im Reparaturmodus. Das Papier hat sich seit dem Rekord von 408,61 Dollar im Mai um rund 30 Prozent verbilligt und notiert unter der 50-Tage-Linie bei rund 324 Dollar und der 200-Tage-Linie bei rund 336 Dollar (Stand 17.11.). Das 52-Wochen-Tief liegt bei rund 272 Dollar; in diesem Bereich um 270 bis 275 Dollar sehen Chartbeobachter eine wichtige Unterstützung. Nach oben wird die Zone zwischen 289 und 296 Dollar als erster Widerstand genannt, dort lag der Kurs zuletzt Anfang November. Der Relative-Stärke-Index (RSI) war nicht belegbar abrufbar.
Was spricht für und was gegen die Alphabet Aktie?
Wie sieht die Alphabet Aktienprognose aus – welche Szenarien diskutiert der Markt?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Denkrichtungen diskutiert. Die optimistische stützt sich auf den Konsens: Setzt sich das Cloud-Wachstum fort und bestätigt sich der Wert der Anthropic-Beteiligung, wäre das durchschnittliche Analystenziel von rund 413 Dollar rechnerisch erreichbar. Die abwartende Sicht argumentiert, dass die Kombination aus Rekordinvestitionen und schwankenden Beteiligungsergebnissen den Kurs vorerst in einer Spanne hält. Die kritische Sicht verweist darauf, dass 2027 noch höhere Investitionen angekündigt sind und ein KI-Rückschlag Alphabet gleich doppelt träfe – über das operative Geschäft und über die Beteiligungen.
Was sollten Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt beobachten?
Kurs von Anthropic: Er bestimmt den Wert der Beteiligung und mögliche Buchgewinne oder -verluste im vierten Quartal.
7. Dezember: Voraussichtlicher Ex-Dividenden-Tag, Zahlung am 14. Dezember (0,22 Dollar je Aktie).
9. Dezember: Zinsentscheidung der US-Notenbank, die Wachstumswerte bewegen kann.
Anfang Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal samt Investitionsausblick für 2027.
FAQ zur Alphabet Aktie
Wie viel Prozent von Anthropic gehört Alphabet? Nach den Angebotsunterlagen rund 13,7 Prozent nach dem Börsengang; berichtet wird zusätzlich eine Beteiligung von 10 Milliarden Dollar an einer Privatplatzierung.
Wie hoch ist die Alphabet Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei rund 413 Dollar Kursziel (Stand 17.11.2026, 47 Häuser). Das ist eine Einschätzung Dritter.
Warum ist der Gewinn von Alphabet gesunken? Der Umsatz stieg um rund 25 Prozent, aber Verluste auf Beteiligungen von 8,66 Milliarden Dollar belasteten den Nettogewinn.
Zahlt die Alphabet Aktie eine Dividende? Ja, 0,22 Dollar je Quartal, Rendite rund 0,3 Prozent.
Wo bekommt man die Alphabet Aktie? Die Aktie wird an der Nasdaq unter GOOGL gehandelt und ist auch an deutschen Börsenplätzen erhältlich; der Handel in Euro kann vom Dollarkurs abweichen.
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