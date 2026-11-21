Es klingt wie ein Widerspruch: Der Konzern hinter Google wächst in der Cloud um über 100 Prozent, sichert sich einen der größten Rechenleistungs-Aufträge der Geschichte – und die Alphabet-Aktie fällt. Am Freitag schloss sie bei 265,29 Dollar, ein Tagesminus von 2,70 Prozent; in vier Wochen sind es gut 20 Prozent. Laut einem Bericht von Donnerstag notiert sie rund 30 Prozent unter ihrem Rekord. Diese Alphabet Aktienanalyse klärt, ob die Börse hier etwas übersieht – und warum ausgerechnet ein Bericht über gekürzte Chip-Bestellungen die Gemüter erhitzt.