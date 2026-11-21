Es klingt wie ein Widerspruch: Der Konzern hinter Google wächst in der Cloud um über 100 Prozent, sichert sich einen der größten Rechenleistungs-Aufträge der Geschichte – und die Alphabet-Aktie fällt. Am Freitag schloss sie bei 265,29 Dollar, ein Tagesminus von 2,70 Prozent; in vier Wochen sind es gut 20 Prozent. Laut einem Bericht von Donnerstag notiert sie rund 30 Prozent unter ihrem Rekord. Diese Alphabet Aktienanalyse klärt, ob die Börse hier etwas übersieht – und warum ausgerechnet ein Bericht über gekürzte Chip-Bestellungen die Gemüter erhitzt.
Alphabet Aktienanalyse: Cloud-Umsatz verdoppelt, 121 Milliarden Dollar von Anthropic – und trotzdem 30 Prozent unter Rekord: verkauft die Börse gerade die falsche KI-Aktie?
Die Alphabet-Aktie schloss am Crash-Freitag bei 265,29 Dollar und verlor in vier Wochen über 20 Prozent. Dabei hat sich der Cloud-Umsatz im dritten Quartal mehr als verdoppelt, Anthropic hat Rechenleistung für mindestens 121 Milliarden Dollar zugesagt, und die Beteiligung an Anthropic ist Milliarden wert. Unsere große Alphabet Aktienanalyse zeigt Chancen, Risiken und die Analystenziele.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Klasse A)
- Sitz
- Mountain View, Kalifornien
- ISIN
- US02079K3059
- WKN
- A14Y6F
- Handelssymbol
- GOOGL
- US-Handelssymbol
- GOOGL (Nasdaq)
- Kurs
- 265,29 Dollar
- Börsenwert
- rund 3 Billionen Euro
- Dividendenrendite
- 0,33 Prozent
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de
Die Stammdaten für Anleger: Die Alphabet-Aktie (Klasse A) trägt die ISIN US02079K3059 und die WKN A14Y6F. Das Handelssymbol lautet GOOGL, an der Nasdaq wird sie unter dem US-Handelssymbol GOOGL gehandelt.
Die Zahlen
Cloud verdoppelt, Cashflow im Minus: das Doppelgesicht des KI-Booms
Die Alphabet Aktienanalyse beginnt mit zwei Zahlen, die kaum weiter auseinanderliegen könnten.
Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz auf 127,6 Milliarden Dollar, die Cloud-Erlöse wuchsen im Jahresvergleich um 103 Prozent. Gleichzeitig lag der freie Cashflow bei minus 9,1 Milliarden Dollar – ein Preis für den gewaltigen Ausbau von Rechenzentren und Chips. Laut Berichten plant Alphabet 2026 keine Aktienrückkäufe, solange die Investitionen die Mittelzuflüsse übersteigen. Das ist der Kern der Debatte: Wächst Google Cloud schnell genug, um diese Ausgaben zu rechtfertigen?
Der Schatz
Anthropic: Kunde, Beteiligung, Konkurrent in einem
Anthropic, Entwickler des KI-Assistenten Claude, hat in seinem überarbeiteten Börsenprospekt eine Verpflichtung von Google zur Bereitstellung von Rechenleistung im Umfang von mindestens 121,3 Milliarden Dollar offengelegt. Zugleich hat Google zugesagt, im Rahmen einer Privatplatzierung Anthropic-Aktien für 10 Milliarden Dollar zu erwerben. Laut einem Bericht wäre Googles Anteil von rund 13,4 Prozent nach dem Börsengang 147 bis 175 Milliarden Dollar wert. Ob die Zahlen so halten, hängt vom Kurs der Anthropic-Aktie ab – für Anleger heißt das: Ein Teil der Alphabet-Bewertung wird zum Anthropic-Kurs.
Die Chips
Der Tensor-Streit: was das Broadcom-Beben für Google bedeutet
Am Freitag brach die Aktie des Zulieferers Broadcom um über 12 Prozent ein, nachdem der Analyst Ming-Chi Kuo gemeldet hatte, Google habe seine Bestellungen für TPU-Chips für 2027 um rund eine Million Stück gekürzt. Bestätigt ist das weder von Google noch von Broadcom; Kuo stützt sich auf eine Umfrage in der Lieferkette. Für die Alphabet-Aktie ist die Lesart doppelt: Verschiebt Google Aufträge, könnte das auf Strombeschränkungen und Kostendisziplin deuten – oder auf den Wunsch, Lieferanten breiter aufzustellen. Berichte über Interesse von Meta und Anthropic an Googles TPUs zeigen zugleich, dass die Chips begehrt sind.
Alphabet-Aktie: Kursverlauf am Ende der Woche
Dollar
Schlusskurse an der Nasdaq; 19. November laut aktiencheck.de-Meldung (Vortagsschluss).
Quelle: Nasdaq, aktiencheck.de-Kursdaten
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|19. November
|272,66
|20. November
|265,29
Die Analysten
Von 325 bis 450 Dollar: Mehrheit bleibt bei Kaufen
Die Analysten sehen überwiegend Luft nach oben. JPMorgan behält Overweight und ein Ziel von 375 Dollar, strich die Aktie aber von der Focus List. Guggenheim nennt 450 Dollar, Scotiabank 375 Dollar, Raymond James 350 Dollar, HSBC 370 Dollar. Bernstein sieht mit Market Perform nur 325 Dollar, UBS bewertet die Aktie mit Neutral. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, teils vor dem jüngsten Kursrutsch abgegeben.
Alphabet-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Kurs: Nasdaq-Schluss vom 20. November 2026.
Quelle: kapitalmarktexperten, finanztrends, boerse-express; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Guggenheim
|450
|JPMorgan / Scotiabank
|375
|HSBC
|370
|Raymond James
|350
|Bernstein
|325
|Schlusskurs 20. November
|265,29
Die Bewertung
KGV um 14: auffallend günstig – oder ein Sondereffekt?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14 und einem Börsenwert von etwa 3 Billionen Euro erscheint die Alphabet-Aktie im Vergleich zu Apple oder Microsoft ungewöhnlich günstig. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Minus von 8,3 Prozent. Ein Teil der niedrigen Bewertung könnte von Bewertungsgewinnen aus Beteiligungen wie Anthropic stammen, die den Gewinn aufblähen – das gilt es vor einer Entscheidung zu prüfen.
Die Szenarien
Alphabet Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Zwei Fragen entscheiden über die nächsten Wochen: die Stabilität der TPU-Bestellungen und die Entwicklung der Anthropic-Aktie.
Szenario 1: Klarheit und Erholung
Google dementiert oder relativiert die Berichte, der Ausverkauf endet. Dann könnte die Alphabet-Aktie die Zone um 290 bis 300 Dollar ansteuern.
Szenario 2: Seitwärts im Nebel
Die Debatte um Capex und Cashflow bleibt, die Aktie pendelt zwischen 250 und 280 Dollar.
Szenario 3: Der Druck steigt
Bestätigen sich Kürzungen oder fällt die Anthropic-Aktie weiter, könnte die Zone unter 250 Dollar getestet werden.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Alphabet-Aktie?
Die ISIN der Klasse A lautet US02079K3059, die WKN A14Y6F, das Handelssymbol und US-Handelssymbol GOOGL (Nasdaq).
Wie stark wächst Google Cloud?
Im dritten Quartal um 103 Prozent im Jahresvergleich.
Wie hoch ist das KGV?
Laut aktiencheck.de rund 14.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Zwischen 325 Dollar (Bernstein) und 450 Dollar (Guggenheim). Das sind Einschätzungen Dritter.
Was ist die Beteiligung an Anthropic wert?
Laut Bericht 147 bis 175 Milliarden Dollar; der Wert hängt vom Kurs der Anthropic-Aktie ab.
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