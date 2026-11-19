Anthropic hat den Ausgabepreis auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt, oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar (StockAnalysis, 18.11.2026). Je nach Berechnung liegt die Bewertung bei rund 1,08 Billionen US-Dollar auf Basis der ausstehenden Aktien oder bei rund 1,5 Billionen voll verwässert. Alphabet soll laut Motley Fool (18.11.2026) in der Platzierung zusätzlich rund 10 Milliarden US-Dollar investieren. Die Angaben zum Anteil gehen auseinander: Der geänderte Prospekt nennt 13,7 Prozent, andere Quellen sprechen von 9,9 Prozent voll verwässert. Beide Zahlen lassen sich rechnerisch zusammenführen, je nachdem, welche Aktienbasis gilt.

Eine eigene Überschlagsrechnung der Redaktion: 1,79 Milliarden Aktien zu 83 US-Dollar entsprächen rund 149 Milliarden US-Dollar, etwa 4,3 Prozent der Alphabet-Marktkapitalisierung. Das ist eine Rechnung, keine Unternehmensangabe, und sie hängt an der Aktienzahl. Den Einstandspreis und den möglichen Buchgewinn nennt keine der geprüften Quellen.