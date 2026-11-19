Die Alphabet Aktie (ISIN: US02079K3059, FSE: ABEA, NASDAQ: GOOGL) beendete den Handel an der Nasdaq am 18. November 2026 bei 282,44 US-Dollar, ein Plus von 0,8 Prozent. Der Schlusskurs stammt aus einer Quelle und ist rechnerisch konsistent mit dem Vortag; die Redaktion prüft ihn vor der Freigabe nach. Heute, am 19. November, rückt ein anderes Datum in den Mittelpunkt: Anthropic, der KI-Entwickler hinter Claude, startet unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq. Alphabet hält laut einem geänderten Börsenprospekt vom 17. November rund 13,7 Prozent an dem Unternehmen. Für diese Alphabet Aktienanalyse lautet die Kernfrage: Wie viel davon steckt im Kurs, und warum steht die Alphabet Aktie trotz Rekordwachstum fast 31 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 408,61 US-Dollar?
Alphabet Aktienanalyse: Anthropic geht an die Börse, Google Cloud wächst um 103 Prozent - Warum liegt die Alphabet Aktie trotzdem fast 31 Prozent unter dem Hoch?
Die Alphabet Aktie schloss am 18.11.2026 bei 282,44 US-Dollar. Heute debütiert Anthropic an der Nasdaq, an der Alphabet beteiligt ist. Die Alphabet Aktienanalyse zeigt Zahlen, Konsens der Analysten, Charttechnik sowie Chancen und Risiken der Alphabet Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc.
- ISIN
- US02079K3059
- Ticker
- GOOGL (Nasdaq)
- 52-Wochen-Spanne
- 272,11 bis 408,61 US-Dollar
- Dividende
- 0,22 US-Dollar je Quartal (Rendite 0,31%)
- Nächster Termin
- Dividenden-Stichtag 7.12.2026
Stand: 18.11.2026, Nasdaq-Schluss; Kennzahlen laut Quellen im Text
Was ist bei der Alphabet Aktie passiert?
Anthropic hat den Ausgabepreis auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt, oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar (StockAnalysis, 18.11.2026). Je nach Berechnung liegt die Bewertung bei rund 1,08 Billionen US-Dollar auf Basis der ausstehenden Aktien oder bei rund 1,5 Billionen voll verwässert. Alphabet soll laut Motley Fool (18.11.2026) in der Platzierung zusätzlich rund 10 Milliarden US-Dollar investieren. Die Angaben zum Anteil gehen auseinander: Der geänderte Prospekt nennt 13,7 Prozent, andere Quellen sprechen von 9,9 Prozent voll verwässert. Beide Zahlen lassen sich rechnerisch zusammenführen, je nachdem, welche Aktienbasis gilt.
Eine eigene Überschlagsrechnung der Redaktion: 1,79 Milliarden Aktien zu 83 US-Dollar entsprächen rund 149 Milliarden US-Dollar, etwa 4,3 Prozent der Alphabet-Marktkapitalisierung. Das ist eine Rechnung, keine Unternehmensangabe, und sie hängt an der Aktienzahl. Den Einstandspreis und den möglichen Buchgewinn nennt keine der geprüften Quellen.
Das Geschäftsmodell: Wovon lebt die Alphabet Aktie?
Alphabet verdient sein Geld weiter mit Suche und Werbung, doch die Gewichte verschieben sich. Google Cloud ist zum Wachstumstreiber geworden, getragen von KI-Rechenleistung, eigenen TPU-Chips und dem Gemini-Modell. Die Gemini-App kommt laut Unternehmen auf 1 Milliarde Nutzer, im Quartal wurden 32 Milliarden Tokens pro Minute verarbeitet. Hinzu kommen YouTube, Waymo und weitere Wetten. Der Konzern finanziert den KI-Ausbau inzwischen auch über den Anleihemarkt: Am 2. November platzierte Alphabet 6 Milliarden Euro in sieben Tranchen, die Orders lagen bei über 17 Milliarden Euro.
Wie sehen Zahlen und Bewertung der Alphabet Aktie aus?
Im dritten Quartal 2026 (veröffentlicht am 28. Oktober) stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis auf 40,6 Milliarden. Der Gewinn an die Aktionäre fiel dennoch um 25 Prozent auf 26,2 Milliarden US-Dollar, das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 2,12 US-Dollar nach einem Konsens von 2,97. Grund war ein Verlust aus Beteiligungspapieren; die betroffenen Beteiligungen nennt die geprüfte Quelle nicht, ein Anthropic-Bezug ist nicht belegt. Operativ lief das Geschäft: Die Marge stieg auf 31,8 Prozent (eigene Rechnung).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|127,6 Mrd. USD
|102,3 Mrd. USD
|Google-Cloud-Umsatz
|30,7 Mrd. USD
|15,2 Mrd. USD
|Operatives Ergebnis
|40,6 Mrd. USD
|31,2 Mrd. USD
|Ergebnis an Aktionäre
|26,2 Mrd. USD
|35,0 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|2,12 USD
|2,87 USD
Vorjahreswerte laut Wiedergabe der Pressemitteilung, abgeglichen mit Quartr und 9to5Google. Die Marge ist eine eigene Rechnung.
Quelle: Alphabet-Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Sekundärwiedergabe)
Google Cloud verdoppelte den Umsatz auf 30,7 Milliarden US-Dollar (+103 Prozent). Die operative Marge der Sparte stieg von 23,7 auf 36,2 Prozent. Der Auftragsbestand summiert sich auf 567,7 Milliarden US-Dollar, davon 560,8 Milliarden in der Cloud. Der Preis für das Tempo ist hoch: Die Investitionen lagen im Quartal bei 51,4 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow war mit minus 9,1 Milliarden negativ. Für 2026 peilt das Unternehmen Investitionen von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar an, für 2027 sind Berichten zufolge über 300 Milliarden im Gespräch; ob die Prognose zuletzt angehoben oder bestätigt wurde, geben die Quellen unterschiedlich wieder. Auf der Bilanzseite stehen laut StockAnalysis (Stand 13.11.) 265,1 Milliarden US-Dollar Cash gegen 150,3 Milliarden Schulden.
Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis wirkt die Alphabet Aktie auf den ersten Blick günstig: 14,8 auf Basis der letzten zwölf Monate, aber 20,5 auf Basis der Konsensschätzung für das laufende Geschäftsjahr. Der Unterschied erklärt sich durch die Beteiligungsgewinne, die den Gewinn der Vergangenheit aufblähten.
|Unternehmen
|KGV aktuell
|KGV erwartet
|Umsatzwachstum zuletzt
|Alphabet
|14,8
|20,5
|+25%
|Microsoft
|26,4
|24,4
|+19%
|Amazon
|21,6
|27,0
|+12%
|Meta
|21,9
|19,5
|+26%
Stichtage der Kurse: Microsoft 17.11., Amazon und Meta 13.11.2026. Alphabet 17.11.2026.
Quelle: StockAnalysis, abgerufen 17.–19.11.2026
Was sagen Analysten zur Alphabet Aktienprognose?
Der Konsens ist eindeutig, auch wenn die Kursziele zuletzt sanken. Laut StockAnalysis (13.11.2026) bewerten 58 Analysten die Aktie: 43 mit „Strong Buy“, 10 mit „Buy“, 5 mit „Halten“, keiner mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 400,37 US-Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 500 US-Dollar. Berichten zufolge haben mehrere Häuser ihre Ziele im November gekappt, etwa wegen der hohen Investitionen; echte Auf- oder Abstufungen im November fand die Redaktion nicht. Diese Zahlen sind Einschätzungen Dritter und keine Aussage der aktiencheck.de Redaktion.
|Kennzahl
|Wert
|Analysten gesamt
|58
|Kaufen (Strong Buy + Buy)
|53
|Halten
|5
|Verkaufen
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|400,37 US-Dollar
|Spanne der Kursziele
|300 bis 500 US-Dollar
Aggregierter Konsens, keine Einzelempfehlung. Abruf 13.11.2026.
Quelle: StockAnalysis
Was sagt die Charttechnik zur Alphabet Aktie?
Beschreibend betrachtet steckt die Alphabet Aktie in einer Korrektur. Der Kurs liegt unter der 50-Tage-Linie (rund 328 US-Dollar) und unter der 200-Tage-Linie (rund 338 US-Dollar laut StockAnalysis; andere Anbieter rechnen mit abweichenden Werten). Der RSI stand am 13.11. bei rund 41 und signalisiert weder überkaufte noch überverkaufte Verhältnisse. Als Unterstützung nennen Chartanalysen das 52-Wochen-Tief um 272 US-Dollar, das der Kurs zuletzt erreichte; Widerstände liegen bei 283,72 (Schlusskurs vom 16.11.), bei 295,77 und im Bereich von 300 US-Dollar.
Wie steht es um die Alphabet Aktienprognose und die Szenarien?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Szenarien, die Analysten und Markt derzeit diskutieren, lassen sich so beschreiben: Im optimistischen Fall überzeugt das Cloud-Wachstum und der Markt honoriert den Auftragsbestand sowie den Anthropic-Wert, womit der Abstand zum Konsensziel von rund 400 US-Dollar schrumpfen könnte. Im vorsichtigen Fall bleibt der Fokus auf den Investitionen, dem negativen freien Cashflow und möglichen Abschreibungen auf Beteiligungen, sodass die Marke um 272 US-Dollar auf die Probe gestellt bliebe. Ein dritter Strang betrifft den Börsengang selbst: Läuft Anthropic gut, könnte das den Beteiligungswert sichtbar machen; fällt der Start schwach aus, stellt sich die Frage nach Buchverlusten. Alle Aussagen sind Wiedergaben und Rechenbeispiele, keine Zusagen.
Was beobachten Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt?
Dazu kommen die Kursreaktion auf den Anthropic-Handelsstart, die Entwicklung der Investitionsprognose 2027 und der Termin der Zahlen zum vierten Quartal, der in den geprüften Quellen nicht genannt war.
FAQ: Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Wie hoch ist Alphabets Anteil an Anthropic? Der geänderte Prospekt vom 17.11.2026 nennt 13,7 Prozent; andere Quellen rechnen voll verwässert mit 9,9 Prozent.
Wo liegt die Alphabet Aktie aktuell? Der Nasdaq-Schluss vom 18.11.2026 lag bei 282,44 US-Dollar, rund 31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 408,61 US-Dollar.
Was ist die Alphabet Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt laut StockAnalysis bei einem durchschnittlichen Kursziel von 400,37 US-Dollar bei einer Spanne von 300 bis 500 US-Dollar (13.11.2026).
Zahlt die Alphabet Aktie Dividende? Ja, 0,22 US-Dollar je Quartal, das entspricht einer Rendite von rund 0,31 Prozent; Stichtag ist der 7.12.2026.
Was bedeutet die Alphabet Aktienanalyse für Anleger? Sie liefert Zahlen und Einordnung, aber keine Empfehlung; Anleger entscheiden selbst.
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