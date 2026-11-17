Erstens der Markt: Am Montag gaben laut Yahoo Finance der S&P 500 rund 1,9 Prozent und die Nasdaq rund 2,5 Prozent nach. Belastet haben Unsicherheit um die Führung bei Nvidia, verschärfte US-Regeln für den Zugang zu KI-Chips im Ausland und die Nervosität vor dem Anthropic-Börsengang. Auch heute ist die Stimmung schwach, der DAX schloss gut zwei Prozent tiefer. Nvidia legt nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal vor; sie gelten als Gradmesser für den gesamten KI-Sektor.

Zweitens Anthropic selbst: Nach der heute eingereichten Prospektänderung halten Google 13,7 Prozent und Amazon 14,7 Prozent des Aktienkapitals (Stocktwits, 17.11.2026). Die Beteiligung besteht aus stimmrechtslosen Class-N-Aktien. Jeder Dollar Kursbewegung bei Anthropic verändert den Wert für Google um rund 1,8 Mrd. US-Dollar. Laut Yahoo Finance warnte Vanda Research, dass Privatanleger am ersten Handelstag netto rund 250 Mio. US-Dollar in Anthropic stecken könnten – Geld, das anderen KI-Werten fehlen könnte.

Drittens Signale prominenter Investoren: Stanley Druckenmillers Family Office hat seine Position von 336.300 Alphabet-Aktien im dritten Quartal vollständig verkauft, wie aus der am 16. November eingereichten Pflichtmitteilung hervorgeht (24/7 Wall St., 17.11.2026). Seit Ende September hat die Aktie demnach 17,5 Prozent verloren.