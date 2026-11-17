Die Alphabet Aktie notiert am Dienstag an der Nasdaq bei 281,65 US-Dollar und damit 0,73 Prozent im Minus (18:56 Uhr MEZ, 12:56 Uhr New Yorker Zeit); auf Tradegate kostet sie 255,70 Euro. Schon am Montag war das Papier um 4,07 Prozent auf 283,72 US-Dollar gefallen – vor den Nvidia-Zahlen am heutigen Abend und dem für Donnerstag erwarteten Börsengang von Anthropic, an dem Google laut neuer Prospektfassung 13,7 Prozent halten wird. Die Alphabet Aktie (Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059) liegt damit rund 31 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Alphabet Aktienanalyse zeigt einen Konzern, dessen Cloud-Geschäft explodiert – und dessen Investitionsprogramm die Börse gerade mehr beschäftigt als jeder Wachstumsrekord.
Alphabet Aktienanalyse: 31 Prozent unter dem Hoch, 13,7 Prozent an Anthropic, Cloud verdoppelt – preist die Börse die KI-Rechnung zu hart ein?
Die Alphabet Aktie findet vor den Nvidia-Zahlen und dem Anthropic-Börsengang keinen Halt: Nach dem Minus von gut vier Prozent am Montag geht es weiter abwärts. Die Alphabet Aktienanalyse ordnet Google Cloud, Investitionen, Bewertung und die Alphabet Aktienprognose der Analysten ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc.
- ISIN
- US02079K3059 (Class A)
- Ticker
- GOOGL (Nasdaq)
- Sitz
- Mountain View, USA
- 52-Wochen-Spanne
- 272,11–408,61 USD
- Umsatz Q3 2026
- 127,6 Mrd. USD (+25 %)
- Google Cloud Q3 2026
- 30,7 Mrd. USD (+103 %)
- Dividende
- 0,22 USD je Quartal
Stand: 17.11.2026, Kurs Nasdaq 18:56 Uhr MEZ; übrige Angaben mit Stand laut Text
Kein Einzelauslöser, sondern ein Stimmungstest
Tech-Ausverkauf am Montag, Nvidia-Zahlen heute nach US-Börsenschluss, Anthropic-Debüt am Donnerstag: Alphabet steckt mitten im Belastungstest für den KI-Handel.
Google Cloud wächst um 103 Prozent
Im dritten Quartal stieg der Cloud-Umsatz auf 30,7 Mrd. US-Dollar, der Auftragsbestand liegt bei rund 561 Mrd. US-Dollar.
Investitionen von bis zu 205 Mrd. US-Dollar
Die Investitionen für 2026 sollen 195 bis 205 Mrd. US-Dollar erreichen; der Free Cashflow war im dritten Quartal mit minus 9,1 Mrd. US-Dollar negativ.
Anthropic-Anteil: 125 bis 140 Mrd. US-Dollar wert
Zur Preisspanne entspricht Googles Paket rund 3,6 bis 4,0 Prozent des eigenen Börsenwerts.
Bewertung so niedrig wie lange nicht
Mit einem erwarteten KGV von rund 20,5 ist Alphabet günstiger bewertet als Microsoft und Amazon.
Kursrutsch
Warum fällt die Alphabet Aktie – und warum gerade jetzt?
Einen einzelnen, klar benennbaren Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht. Die Alphabet Aktie wird vielmehr von mehreren Seiten gleichzeitig unter Druck gesetzt – eine Einschätzung der Redaktion auf Basis der verfügbaren Berichte.
Erstens der Markt: Am Montag gaben laut Yahoo Finance der S&P 500 rund 1,9 Prozent und die Nasdaq rund 2,5 Prozent nach. Belastet haben Unsicherheit um die Führung bei Nvidia, verschärfte US-Regeln für den Zugang zu KI-Chips im Ausland und die Nervosität vor dem Anthropic-Börsengang. Auch heute ist die Stimmung schwach, der DAX schloss gut zwei Prozent tiefer. Nvidia legt nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal vor; sie gelten als Gradmesser für den gesamten KI-Sektor.
Zweitens Anthropic selbst: Nach der heute eingereichten Prospektänderung halten Google 13,7 Prozent und Amazon 14,7 Prozent des Aktienkapitals (Stocktwits, 17.11.2026). Die Beteiligung besteht aus stimmrechtslosen Class-N-Aktien. Jeder Dollar Kursbewegung bei Anthropic verändert den Wert für Google um rund 1,8 Mrd. US-Dollar. Laut Yahoo Finance warnte Vanda Research, dass Privatanleger am ersten Handelstag netto rund 250 Mio. US-Dollar in Anthropic stecken könnten – Geld, das anderen KI-Werten fehlen könnte.
Drittens Signale prominenter Investoren: Stanley Druckenmillers Family Office hat seine Position von 336.300 Alphabet-Aktien im dritten Quartal vollständig verkauft, wie aus der am 16. November eingereichten Pflichtmitteilung hervorgeht (24/7 Wall St., 17.11.2026). Seit Ende September hat die Aktie demnach 17,5 Prozent verloren.
Geschäftsmodell
Wie verdient Alphabet sein Geld – und wo steckt das KI-Potenzial?
Alphabet ist im Kern noch immer ein Werbekonzern: Die Google-Suche brachte im dritten Quartal 63,4 Mrd. US-Dollar ein, die YouTube-Werbung weitere 11,2 Mrd. US-Dollar. Dazu kommen Abos, Plattformen und Geräte wie YouTube Premium, Google One oder Pixel-Smartphones. Der Wachstumsmotor ist inzwischen aber Google Cloud: Die Sparte verkauft Rechenleistung, Daten- und KI-Dienste an Unternehmen und vermietet zunehmend auch Googles hauseigene KI-Chips, die Tensor Processing Units (TPUs).
Gerade die TPUs unterscheiden Alphabet von vielen Konkurrenten, die auf Nvidia-Grafikprozessoren angewiesen sind. Konzernchef Sundar Pichai sprach bei den Quartalszahlen von starker Nachfrage nach TPU-Systemen bei einer breiten Kundschaft (9to5Google). Die eigene Gemini-App hat nach Unternehmensangaben eine Milliarde Nutzer erreicht, die Programmierschnittstellen der eigenen Modelle verarbeiten rund 32 Milliarden Tokens pro Minute – viermal so viel wie vor einem Jahr. Anthropic ist für Google damit gleichzeitig Beteiligung, Cloud-Kunde und Konkurrent im Modellgeschäft.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen – und ist die Alphabet Aktie jetzt günstig?
Am 28. Oktober legte Alphabet die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 127,6 Mrd. US-Dollar, das operative Ergebnis um rund 30 Prozent auf 40,6 Mrd. US-Dollar. Google Cloud verdoppelte den Umsatz auf 30,7 Mrd. US-Dollar und verdreifachte den operativen Gewinn auf 11,1 Mrd. US-Dollar – eine Marge von 36,2 Prozent.
Unter dem Strich sank der Nettogewinn dennoch auf rund 26,5 Mrd. US-Dollar, der Gewinn je Aktie auf 2,12 US-Dollar nach 2,87 US-Dollar im Vorjahresquartal. Grund ist ein Bewertungsverlust auf Wertpapierbeteiligungen von 8,7 Mrd. US-Dollar, der den Gewinn je Aktie laut Alphabet um 0,55 US-Dollar drückte; ein Jahr zuvor hatten Beteiligungen noch einen Gewinn von 10,7 Mrd. US-Dollar beigesteuert (Money365.Market).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|127,6 Mrd. USD
|102,3 Mrd. USD
|Google-Suche und Sonstiges
|63,4 Mrd. USD
|56,6 Mrd. USD
|YouTube-Werbung
|11,2 Mrd. USD
|10,3 Mrd. USD
|Google Cloud
|30,7 Mrd. USD
|15,2 Mrd. USD
|Operatives Ergebnis Cloud
|11,1 Mrd. USD
|3,6 Mrd. USD
|Operatives Ergebnis Konzern
|40,6 Mrd. USD
|31,2 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (verwässert)
|2,12 USD
|2,87 USD
|Investitionen
|51,4 Mrd. USD
|24,0 Mrd. USD
|Free Cashflow
|-9,1 Mrd. USD
|24,5 Mrd. USD
Quelle: Alphabet via Money365.Market und 9to5Google (28.10.2026)
Die Kehrseite des Wachstums ist der Kapitalbedarf. Für 2026 plant Alphabet Investitionen von 195 bis 205 Mrd. US-Dollar, 2027 sollen sie nach Aussage der Finanzchefin deutlich steigen. Der Free Cashflow der vergangenen zwölf Monate schrumpfte laut Trefis von 73,6 auf 19,7 Mrd. US-Dollar. Aktienrückkäufe gab es 2026 bisher keine.
Bemerkenswert für einen Konzern dieser Größe: Laut Money365.Market hat Alphabet in den ersten neun Monaten 2026 Schulden von 85,2 Mrd. US-Dollar aufgenommen, Pflichtwandel-Vorzugsaktien über 19,1 Mrd. US-Dollar ausgegeben und Stammaktien für 42,9 Mrd. US-Dollar platziert. Die Bilanz bleibt dennoch solide: Barmittel und Wertpapiere von 265,1 Mrd. US-Dollar stehen laut StockAnalysis Schulden von 150,3 Mrd. US-Dollar gegenüber, unter dem Strich also rund 115 Mrd. US-Dollar Nettoliquidität.
Bei der Bewertung hat der Kursrutsch Spuren hinterlassen. Das KGV auf Basis der vergangenen zwölf Monate von rund 14,8 ist wenig aussagekräftig, weil der Nettogewinn durch Beteiligungserträge über dem operativen Ergebnis liegt – die Nettomarge beträgt 50 Prozent, die operative Marge 33,3 Prozent. Aussagekräftiger ist das KGV auf Basis erwarteter Gewinne: Es liegt bei rund 20,5 und damit unter dem von Microsoft und Amazon.
|Unternehmen
|Börsenwert
|KGV erwartet
|Umsatzwachstum (12 Monate)
|Alphabet
|3,48 Bio. USD
|21,5
|+22,2 %
|Microsoft
|3,89 Bio. USD
|25,2
|+17,9 %
|Meta Platforms
|1,64 Bio. USD
|19,5
|+27,5 %
|Amazon
|2,88 Bio. USD
|27,0
|–
KGV erwartet = Kurs zu erwartetem Gewinn je Aktie der kommenden zwölf Monate laut StockAnalysis. Alphabet zum Kurs vom 17.11. vorbörslich (283,08 USD) 20,5.
Quelle: StockAnalysis, Schlusskurse vom 13.11.2026
Analysten
Was sagen Analysten zur Alphabet Aktie?
An der Wall Street überwiegt trotz des Kursrutsches klar die Zuversicht. Laut StockAnalysis (Daten von S&P Global, Stand 13.11.2026) stufen 43 von 58 Analysten die Aktie mit „Strong Buy“ ein, zehn mit „Buy“ und fünf mit „Hold“; Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 400,37 US-Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 500 US-Dollar. Der Finanzdienst TradingKey kommt für den vergangenen Monat auf ein ähnliches Durchschnittsziel von 400,21 US-Dollar.
Für 2026 erwarten die Analysten im Schnitt einen Umsatz von 499,7 Mrd. US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 13,09 US-Dollar, für 2027 einen Umsatz von 637,6 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 15,44 US-Dollar. Deutlich skeptischer ist die Analyseplattform Simply Wall St: Ihr Modell sieht laut Yahoo Finance (17.11.2026) einen fairen Wert von nur 198,53 US-Dollar je Aktie und verweist auf den Druck der KI-Ausgaben auf den Free Cashflow.
Charttechnik
Wo steht die Alphabet Aktie im Chart?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Mit rund 282 US-Dollar notiert die Alphabet Aktie deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie, die StockAnalysis zum 13. November bei 328,19 US-Dollar auswies, und unter der 200-Tage-Linie bei 338,48 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index lag zu diesem Zeitpunkt bei 40,6, also im neutralen Bereich mit Tendenz zur Schwäche. Zwischen dem 13. Oktober und dem 11. November verlor die Aktie laut Trefis 17,1 Prozent; seit Jahresbeginn stand bis dahin ein Minus von 9,2 Prozent zu Buche. Als nächste Marke rückt das 52-Wochen-Tief bei 272,11 US-Dollar in den Blick, nach oben bildet der Bereich um 296 US-Dollar – der Schlusskurs vom vergangenen Freitag – die erste Hürde.
Aktienprognose
Alphabet Aktienprognose: Welche Spannen nennen die Analysten?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de ausdrücklich nicht ab. Die folgenden Werte stammen von Dritten: Das durchschnittliche Kursziel von 400,37 US-Dollar liegt rund 42 Prozent über dem aktuellen Kurs. Selbst das niedrigste Ziel im Konsens von 300 US-Dollar liegt noch etwa sechs Prozent darüber, das höchste bei 500 US-Dollar (StockAnalysis, Stand 13.11.2026). Am anderen Ende steht das Bewertungsmodell von Simply Wall St mit 198,53 US-Dollar. Die Kursziele der Analysten stammen allerdings überwiegend aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrutsch.
Kurzfristig dürfte die Alphabet Aktie vor allem an zwei Ereignissen hängen: den Nvidia-Zahlen heute Abend – Analysten erwarten laut Yahoo Finance einen Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar bei 109,15 Mrd. US-Dollar Umsatz – und an der Preisfestsetzung für Anthropic in der Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. Mittelfristig entscheidet, ob die Cloud-Erlöse schnell genug steigen, um die Investitionen zu rechtfertigen.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Warum fällt die Alphabet Aktie? Einen einzelnen Auslöser gibt es nicht. Belastend wirken der breite Tech-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen, die Unsicherheit rund um den Anthropic-Börsengang und Sorgen über die hohen KI-Investitionen. Am Montag fiel die Aktie um 4,07 Prozent, heute gibt sie weiter nach.
Wie viel von Anthropic gehört Google? Nach der Prospektänderung vom 17. November rund 13,7 Prozent des Aktienkapitals in stimmrechtslosen Class-N-Aktien, zur Preisspanne etwa 125 bis 140 Mrd. US-Dollar wert.
Wie stark wächst Google Cloud? Im dritten Quartal 2026 um 103 Prozent auf 30,7 Mrd. US-Dollar, bei einem operativen Gewinn von 11,1 Mrd. US-Dollar.
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten? 58 Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 400,37 US-Dollar (Spanne 300 bis 500 US-Dollar), Stand 13.11.2026. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Zahlt die Alphabet Aktie eine Dividende? Ja, 0,22 US-Dollar je Quartal; die Rendite liegt bei rund 0,3 Prozent.
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